MEURTRE DE JACQUES BATHILDE : Donovan Boodhun passe aux aveux

Arrêté et placé en détention depuis le 1er septembre dans le cadre du meurtre de l’ex-policier Jacques Bathilde, le suspect Désiré Donovan Hansley Boodhun, un habitant de Roches-Brunes âgé de 26 ans, et qui n'est autre que le neveu de la victime, est passé aux aveux ce week-end après avoir été longuement interrogé par les hommes de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Il a indiqué avoir commandité le vol survenu chez la victime le jour du drame, mais n’avoir jamais donné de directives à ses complices – Jean François Stéphane Tosse, 40 ans, et Michael Danny Tamby, 33 ans – pour commettre le meurtre. Ces derniers, qui ont pour leur part été appréhendés le 31 août, nient toute implication dans cette affaire.

L’ex-policier Jacques Bathilde, 61 ans, a été tué aux petites heures du matin du 25 août à son domicile, rue Epingle, Mont-Roches. C’est son frère, Judex Bathilde, qui vit dans la maison d’à-côté, qui a fait la découverte macabre vers 6h. Il avait alors trouvé la victime bâillonnée et pieds et mains liés, gisant immobile sur un matelas placé sur le sol de sa chambre, au premier étage, portant de multiples blessures au visage. Le personnel du poste de police de Camp-Levieux avait alors été mandé sur place et, après avoir constaté le décès de la victime, avait sollicité les services de la MCIT et du Scene of Crime Office (SOCO). Une autopsie, pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer (PPMO), avait conclu que la victime était morte par asphyxie après avoir été étouffée par ses agresseurs. Ces derniers, d’après la police, ont fait irruption dans la maison en utilisant une échelle, passant ensuite par une fenêtre donnant sur la chambre du fils de la victime, lequel était absent au moment des faits. Les enquêteurs devaient ensuite se rendre compte qu’un coffre-fort avait été emporté. Celui-ci, qui était fixé au mur de la chambre de Jacques Bathilde, contenait une somme d’environ Rs 300 000, selon le fils de la victime. La thèse d’un “insider job” avait été privilégiée du fait que les deux chiens de Jacques Bathilde avaient été endormis.

Donovan Boodhun, le neveu de la victime, était dans le viseur de la MCIT depuis le début de l'enquête, ce dernier se trouvant alors en liberté conditionnelle pour une affaire de vol avec agression. Sa concubine, Marie Brenda Anoushka Manoovalloo, 23 ans, et lui avaient, dans un premier temps, été interrogés par les enquêteurs, mais avaient été autorisés à rentrer chez eux le jour même. Deux suspects avaient ensuite été appréhendés le 31 août, soit Stéphane Tossé, tatoueur et “bouncer” de son état, et Danny Tamby, marin de profession, tous deux habitant Pointe-aux-Sables. A notre que c'est un morceau de la corde utilisée pour ligoter Jacques Bathilde le jour de son agression mortelle qui avait débouché sur leur arrestation. Accusés provisoirement de meurtre, ils sont défendus par Me Assad Peeroo.

Le 1er septembre, Donovan Boodhun – suspecté d’avoir commandité le meurtre du sexagénaire – et sa concubine ont ensuite été appréhendés par les hommes de l’ASP Dieudonné, de la MCIT. Même s’il avait dans un premier temps nié les faits qui lui étaient reprochés, Donovan Boodhun devait finir par passer aux aveux samedi après avoir été longuement interrogé. Des sources policières indiquent que le suspect a déclaré avoir uniquement donné des directives à ses complices pour commettre un vol chez la victime, qui était, dit-il, un « bookmaker illégal », et non pour la tuer. Samedi après-midi, Donovan Boodhun a participé à un exercice de reconstitution des faits sur les lieux du crime, à Mont-Roches. Il a ainsi expliqué aux enquêteurs comment il avait demandé à ses complices de procéder pour s’introduire dans la maison de Jacques Bathilde.

Pour l’heure, Stéphane Tossé et Dany Tamby nient catégoriquement toute implication dans cette affaire. Me Assad Peeroo, leur homme de loi, a confié au Mauricien qu’il compte attendre les résultats des tests ADN du Forensic Science Laboratory avant de déposer une motion devant le tribunal pour la remise en liberté de ses clients.