MEURTRE DE JEAN-NOËL STEPHAN : Un quatrième suspect arrêté

Après l'arrestation de trois suspects – Stéphane Marie, Jimmy Perrine et Veronica Perrine – dans le meurtre de Jean-Noël Stephan, 46 ans, les hommes du surintendant Shyam Bansoodeb ont arrêté hier Stephano Marie, frère du premier suspect nommé. Ce dernier a avoué aux enquêteurs qu'il se trouvait sur place le jour où la victime a été agressée, mais nie l'avoir frappée. Comme les autres suspects, Stephano Marie a été traduit hier devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de meurtre. La police a objecté à sa remise en liberté. Il a été reconduit en cellule policière.

La victime, Jean-Noël Stephan, plus connue sous le nom de Potiron, est décédée samedi dans les bras de son ex-compagne, Sabrina Colette. Cette dernière se trouvait chez son frère, rue Dorades, à Baie-du-Tombeau. La victime était poursuivie par une dizaine de personnes suite à une bagarre qui aurait éclaté entre les suspects et elle à proximité d'un supermarché de la localité. Ce jour-là, Stéphane Marie, considéré comme le principal suspect par les enquêteurs, avait demandé à Jean-Noël Stephan, qui s'était assis sous un arbre, les raisons pour lesquelles il harcelait sa compagne, Veronica Perrine, à chaque fois qu'il la croisait. Selon le suspect, Jean-Noël Stephan ne cessait de lui demander son numéro de téléphone.