MEURTRE DE KHAIROONESSA TENGUR: Le procès de Noordaully Mohammad prévu pour le 4 mai

Noordaully Mohammad Al Zuber, arrêté dans le cadre du meurtre de Khairooneesa Tengur, âgée de 58 ans, dont le corps avait été retrouvé le 22 décembre 2008 à son domicile, rue Francis Daubin, Vallée-des-Prêtres, fait face à un procès en Cour intermédiaire. Il est accusé de complicité dans cette affaire dans laquelle l'auteur du crime, le récidiviste Naseerudin Tengur, a écopé de la prison à vie. Un mandat d'arrêt a été émis contre Noordaully Mohammad en cour hier car il n'était pas présent alors que son procès devait débuter.

Noordaully Mohammad répond d'une accusation

de “Aiding and abetting the author of a crime” en Cour intermédiaire. Poursuivi dans un premier temps dans un même procès que celui de Naseerudin Tengur devant les Assises, Noordaully Mohammad a finalement bénéficié d'un procès séparé et a été déféré en Cour intermédiaire en raison d'une charge réduite. Mais alors que le procès devait débuter hier et qu'une douzaine de témoins avaient fait le déplacement, Noordaully Mohammad a brillé par son absence. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui à cet effet et la police devra donner des renseignements le 9 février. Le procès a cependant été fixé au 4 mai.

Pour rappel, la magistrate Nalini Senevrayar-Cunden, qui avait présidé l’enquête préliminaire en Cour correctionnelle de Port-Louis dans cette affaire, avait statué qu’il y avait suffisamment de preuves contre Naseerudin Tengur et Noordally Mohamed pour les déférer devant les Assises. Noordally Mohamed était mineur au moment des faits allégués. Naseerudin Tengur, soudeur de profession, avait, lui, 23 ans. Tengur, qui a finalement été poursuivi seul devant les Assises, a écopé de la prison à perpétuité pour le meurtre de sa tante.

Selon le rapport du chef du département médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, le décès de la victime résultait d'une strangulation. Les côtes de la quinquagénaire avaient aussi été fracturées. Khairoonessa Tengur avait aussi été violée et sodomisée ce soir-là, avant finalement d’être tuée. Dans ses dépositions à la police, Naseerudin Tengur avait expliqué qu'il avait, avec l'aide de deux complices, décidé de cambrioler la maison de sa tante, celle-ci étant « une proie facile », car vivant seule. Dans la nuit du 21 décembre 2008, les trois hommes s'étaient alors introduits dans la maison de la victime quand elle s'était absentée et ont attendu qu'elle revienne pour l'attaquer. Les individus avaient alors menacé la tante pour qu'elle leur dise où elle cachait ses bijoux. Mais cette dernière devait reconnaître son neveu, Naseerudin Tengur, qui s'est par la suite mis dans la tête de l'éliminer. Après avoir été violée, la victime a ensuite été étranglée. La poursuite, dans cette affaire, est représentée par Me Nadiyah Jeewa.