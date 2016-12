MEURTRE DE MADHVI JAYPAUL—LE FRÈRE DU SUSPECT: « Il n’avait pas le droit d’enlever la vie d’un être humain »

Ravi Nelliah n’accepte pas que son frère Dharamdeo Nelliah ait agressé mortellement sa concubine Madhvi Jaypaul à coups de machette. « Je suis très triste de ce qui est arrivé. Mon frère n’avait pas le droit d’enlever la vie d’un être humain, d’une mère de famille, de manière atroce, peu importe ses raisons », a-t-il confié au Mauricien hier après-midi.

« Après tant d’année de dur labeur, mon frère ne manquait de rien. Il était un homme heureux et aujourd’hui il se retrouve derrière les barreaux après un accès de colère ».

Arrêté jeudi après-midi par la police après avoir avoué le meurtre de sa concubine, Dharamdeo Nelliah, aussi connu comme Kumar, 49 ans, a participé à un exercice de reconstitution des faits vendredi matin. Il a expliqué aux enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) dans quelles circonstances il a commis l’irréparable le jour de Noël. Il a raconté en détail ce qui s’était passé dans sa chambre lorsque la victime est venue lui rendre visite ce jour-là. Ils ont eu des relations sexuelles et c’est à ce moment qu’une dispute a éclaté. Dharamdeo était fou de rage après avoir constaté que sa femme avait des suçons dans le cou. Ne supportant pas l’idée que cette dernière ait vu un autre homme, il s’est emparé d’une machette et l’agressée à mort. Il a laissé le corps dans le lit et il a eu de nouveau rapports sexuels avec le cadavre de son épouse à deux reprises. C’est à côté du corps en décomposition qu’il a dormi tous les soirs. Il a finalement quitté la chambre car il ne pouvait plus supporter l’odeur nauséabonde qui se dégageait du corps.

« Li ti vine lakaz zedi soir. Li dir mo mama ki li fine touye Madhvi. Mo maman ti croir ene plaisanterie me letan li insisté, nou fini par kroir. D’où notre insistance pour qu’il se rende à la police pour avouer son crime », raconte Ravi, le frère du présumé meurtrier.

À son domicile à Surinam, les policiers ont découvert le corps de la victime sur son lit dans un état de décomposition avancée.

Selon nos informations, vu son état, le corps n’a pu être identifié jeudi. « Il faut attendre les résultats des analyses du Forensic Science Laboratory (FSL). Cela pourrait prendre une dizaine de jours ». Après la reconstitution des faits, le suspect a été placé en détention à Alcatraz.