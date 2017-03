MEURTRE DE MARLEY MARIANNE : La défense s’intéresse à l’enregistrement des caméras CCTV

Poursuivis pour le meurtre de Marley Marianne en 2013, Dylan Ross et ses complices ont comparu hier devant le juge Benjamin Marie Joseph siégeant aux Assises. L’homme de loi de Dylan Ross, Me Kishore Pertab, a informé la Cour qu’il avait écrit au bureau du DPP pour demander l’enregistrement des caméras CCTV. Estimant que cette pièce à conviction est pertinente à cette affaire, les hommes de loi des autres accusés se sont aussi joints à cette motion. L’affaire sera de nouveau appelée le 27 mars.

Marley Marianne, un habitant de Roche-Bois âgé de 23 ans, avait été retrouvé grièvement blessé le 1er mai 2013, le long de la route Royale à Borstal, Grande-Rivière-Nord-Ouest. Dylan Ross et Jean-David Colette, qui étaient alors âgés de 18 ans, ainsi que six autres suspects mineurs avaient été arrêtés pour ce meurtre. Ils avaient avoué avoir agressé mortellement la victime avec des pierres et bouteilles de bière, entre autres. L’origine de cette altercation sanglante était une simple dispute à propos d’une petite amie. Dans ce meurtre commis aux petites heures du matin à la hauteur de la station-service de Borstal, presque vis-à-vis de la Remand Prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest, les enregistrements des caméras de surveillance avaient contribué à l’identification des meurtriers de Marley Marianne. Ce dernier revenait d’une soirée dansante dans un club privé à Coromandel quand une dispute a surgi avec un groupe de jeunes le long de la route Royale peu avant l’arrêt d’autobus de Borstal.

Constatant qu’il avait affaire à forte partie, la victime devait tenter de prendre la fuite en direction de Port-Louis mais très vite, elle avait été rattrapée par le groupe d’assaillants. Selon les indications recueillies auprès des enquêteurs de la police, Marley Marianne a été agressé à coups de pierre, de bouteilles de bière et autres objets contondants. Par la suite, il a été abandonné à son propre sort dans les parages de la station-service. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Jeetoo mais devait succomber à ses graves blessures une fois hospitalisé. L’autopsie pratiquée par le Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès à une fracture du crâne et une hémorragie intracrânienne.

AFFAIRE MCB/NPF -PLAIDOIRIES : Les hommes de loi en attente d’une copie des proceedings

Le procès intenté à la MCB dans l’affaire de détournement de Rs 881,6 millions aux dépens du National Pensions Fund (NPF) en Cour intermédiaire a été appelé durant la semaine. Alors que les plaidoiries devaient avoir lieu, les avocats des deux parties ont demandé un renvoi. Ils ont expliqué aux magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo qu’ils n’avaient pas été en mesure de préparer leurs plaidoiries, n’ayant pas reçu une copie des proceedings du procès. Les plaidoiries ont ainsi été fixées pour les 3, 4 et 5 mai.

Après plus d’un an, le dernier témoin dans ce procès, le représentant de la MCB, Clifford Allet, Fraud and Risk Manager, a été entendu hier. Son audition s’est étalée sur plusieurs mois. Clifford Allet maintient que les employés de la banque avaient suivi toutes les instructions de Robert Lesage, qui avait, allègue-t-il, abusé de la confiance de la banque, laquelle n’aurait pas pu détecter ses manœuvres. « Robert Lesage a été assez rusé pour faire les transactions dans différents départements car les employés ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les autres départements. En 2002, tout était manuel. M. Lesage était un modèle pour toute la banque. Il a abusé de la confiance de ses subordonnés », a soutenu Clifford Allet lors de son audition.

Plus d’une quinzaine de témoins ont été appelés lors du procès dont des cadres du ministère de la Sécurité sociale. Le procès a aussi été marqué par plusieurs objections formelles pour la production de certains documents dont le Internal Audit Manual de la banque sur lequel la défense s’appuie pour soutenir ses arguments. Présidé par les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo, le procès prendra fin avec les plaidoiries des avocats le 27 février 2017. La MCB, pour rappel, est poursuivie sous les articles 3 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, couplés à l’article 44 (2) de la Interpretation and General Clauses Act. Me Maxime Sauzier et Éric Ribot défendent les intérêts de la MCB, alors que la poursuite est représentée par Me Rashid Ahmine, assisté de Mes Prashant Bissoon et Yogesh Bookhun.