MEURTRE DE MONT-ROCHES : Deux meurtriers présumés appréhendés et inculpés

Stéphane Tossé, 40 ans, tatoueur et bouncer, et Danny Tamby, 33 ans, marin de son état, rattrapés par des échanges téléphoniques dans la nuit de l’agression mortelle de l’ex-constable Jacques Bathilde

Un Judge’s Order sollicité par la MCIT pour le décryptage des mémoires des cellulaires des deux suspects reconduits en cellule policière

Huit jours après le meurtre de l’ex-constable Jacques Bathilde, survenu à son domicile à Mont-Roches, deux suspects ont été appréhendés hier lors d’une importante opération de la Major Crime Investigation Team (MCIT), menée par l’ASP Dieudonné Gérard sous la supervision de l’ACP Devanand Reekoye. Stéphane Tossé, 40 ans, récidiviste fiché et tatoueur/bouncer de son état, et Danny Tamby, 33 ans, marin et habitant Pointe-aux-Sables, ont été inculpés du meurtre de cet ancien policier de 61 ans. Ils ont comparu devant le tribunal de Rose-Hill en cours de matinée et reconduits en cellule avant la suite de l’enquête. Selon les premières indications, les enquêteurs de la MCIT ont dégagé une stratégie menant à l’arrestation de ces deux suspects sur la base d’un travail de fourmi, effectué sur le terrain, et de renseignements obtenus lors de cette étape initiale de l’enquête.

Me Assad Peeroo, dont les services ont été retenus par le suspect Tossé, a signifié son intention de loger une “Bail Motion” devant la Cour de Rose-Hill pour la remise en liberté de son client. « Mon client a nié l’accusation de meurtre retenue contre lui », a déclaré l’homme de loi avant la comparution en cour. Des vêtements du suspect, de même que ceux de son complice, qui habite sous le même toit, ont été envoyés au Forensic Science Laboratory à des fins d’analyses.

Des empreintes digitales de même que des prélèvements ADN feront également l’objet de « matching exercise » avec les premiers éléments, qui ont été relevés sur les lieux par des Scene of Crime Officers dès jeudi matin. Néanmoins, la piste des appels téléphoniques échangés dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, soit de 20 h à 4 h du matin, pourrait se transformer en une composante d’accusations majeure. Dans un premier temps, les hommes de la MCIT devront soumettre une demande auprès d’un juge siégeant en référé pour un Judge’s Order en vue de pouvoir décrypter la mémoire des téléphones cellulaires de ces deux suspects dans la fourchette horaire indiquée.

En attendant de pouvoir accéder aux téléphones des deux présumés meurtriers, la MCIT compte les interroger sur leur emploi du temps de mercredi dernier à hier. Les hommes de l’ASP Gérard ont dû effectuer deux descentes sur les lieux, à Pointe-aux-Sables, dans les dernières 36 heures afin de procéder à leur arrestation. En dépit du fait que Stéphane Tissé et Danny Tamby ont été peu bavards lors de leur interrogatoire, les responsables de l'enquête sur le meurtre d’un ex-Police Driver de l’ancien commissaire de police, André Feillafé, soutiennent être en mesure d’établir les circonstances de cette agression mortelle alors que la victime se trouvait dans son lit.

En effet, très tôt jeudi dernier, Jacques Bathilde avait été retrouvé les mains ligotées et avec de graves blessures au visage. Deux chiens, appartenant à la victime, dont un rottweiller, avaient été empoisonnés en vue de laisser le champ libre aux malfrats, un coffre-fort contenant une importante somme d’argent, soit environ Rs 300 000, ayant été emporté.

L’interrogatoire “Under Warning” de Stéphane Tissé et de Danny Tamby, le nom de l’un d'eux ayant été cité dans un précédent cas de vol d’armes à feu au préjudice d’une société de sécurité, doit reprendre dans les locaux de la MCIT en présence de leurs avocats après leur comparution devant le tribunal de Rose-Hill, soit après avoir passé la nuit à l'Alcatraz Detention Centre.