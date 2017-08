MEURTRE À PEREYBÈRE : La Sud-africaine Lara Rigs égorgée

Lara Rigs (32 ans), détenant la double nationalité sud-africaine et suisse, a été retrouvée morte dans son appartement de Pereybère. Son corps, à moitié nu, portait une profonde entaille au cou ainsi que des blessures au ventre. Le vigile Sahib Meerhossen (55 ans), qui l'avait raccompagné dans sa chambre dimanche soir, a été arrêté par la CID de Grand-Baie. Il nie cependant toute implication dans ce crime.

Lara Rigs, Operation Manager dans une compagnie privée de Maurice, vivait seule dans la chambre G3 de la Résidence De Luxe, à Pereybère. Elle fréquentait une bande d'amis très sélects, composée majoritairement d'étrangers, selon la police. Ces derniers l'avaient raccompagnée chez elle tard dans la soirée de dimanche après une soirée bien arrosée à Grand-Baie. « Comme elle n'arrivait pas à se tenir debout, le vigile l'a raccompagnée dans sa chambre », a expliqué un de ses amis à la CID de Grand-Baie hier. Depuis, la trentenaire n'avait plus donné signe de vie et ne s'était pas présentée à son travail lundi. Aussi, un de ses amis a tenté de la contacter via son cellulaire, mais celui-ci était éteint.

Finalement, ce Sud-africain s'est rendu dans son appartement dans la journée de mardi, où il fait la découverte macabre. Il en a immédiatement informé le personnel de sécurité de la Résidence de Luxe qui, de leur côté, a alerté la police. Une fois dans la chambre de la victime, les hommes du SOCO sont tombés sur le corps de la trentenaire, allongé sur le lit et maculé de sang.

Sa robe était à moitié levée et le sous-vêtement baissé à hauteur des genoux. Le constat de la police est clair : Lara Rigs a eu des relations intimes avant sa mort. Sauf que les enquêteurs ne savent pas encore s'il s'agit d'un viol ou d'une relation consentante. Les enquêteurs estiment cependant que la victime étant dans un état d'ébriété, elle n'aura pu résister à son agresseur. Sans compter qu'elle portait une profonde entaille au niveau du cou ainsi qu'une blessure au ventre.

Tous ses objets personnels étant intacts, les hommes des surintendants Yeshwant Callee et Gérard Dieudonné de la MCIT, ainsi que de l'inspecteur Shivanand Jodhoa et des sergents Moorootia et Ragoonundun, de la CID de Grand-Baie, ont vite écarté l'hypothèse d'un vol ayant mal tourné et pense que Laura Rigs aurait prononcé le nom de son agresseur ou aurait même menacé de le dénoncer. Ce qui aurait été la cause de sa mort.

Des policiers et un chien renifleur ont inspecté les recoins de l'appartement et les alentours pour tenter de retrouver l'arme du crime, mais sans succès. Le patron du CCID, le surintendant Devanand Reekoye, a fait le déplacement sur les lieux pour cordonner les opérations. Sur la base de renseignements, la police a appréhendé le vigile Sahib Meerhossen, qui assistait aux allées et venues des policiers dans l'appartement.

Après l'avoir emmené dans les bureaux de la CID de Grand-Baie, les enquêteurs lui ont expliqué que les amis de la victime l'avaient vu raccompagner Lara Rigs dans sa chambre. Fait que ce suspect n'a pas nié. Cependant, il a déclaré : « Monn zis poz li lor so lili e monn ale ! » Pendant toute la soirée de lundi, il a nié toute participation à ce crime. Face à certains éléments troublants, il a cependant été placé en détention et il est attendu au tribunal de Pamplemousses ce mardi pour son inculpation provisoire.

La police a également saisi les images des caméras de surveillance de l'appartement pour comprendre le déroulement du crime, mais surtout déterminer combien de temps Sahib Meerhossen avait passé dans la chambre de Lara Rigs. Sur les instructions du Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal, le cadavre de la Sud-africaine a été emmené à la morgue de l'hôpital Victoria, à Candos, où une autopsie est prévue dans la journée.

À noter enfin que les amis de la victime ont également été questionnés par la police hier alors que les enquêteurs comptent se rendre dans l'appartement une nouvelle fois ce mardi à la recherche d'éventuels indices. Les Casernes centrales s'attendent à des développements importants au niveau de l'enquête dans les prochaines heures.

FAUX CERTIFICATS MÉDICAUX : La police sur la piste d'un réseau

La CID de Port-Louis Sud a ouvert une enquête sur un trafic de faux certificats médicaux après les dénonciations d'un médecin. Ce dernier, âgé de 59 ans et habitant Triolet, a en effet déclaré à la police avoir reçu un courriel d'un membre du Chartered Certified Accountant le 7 août pour confirmer l'authenticité d'un certificat médical qu'il aurait émis à un jeune de 28 ans le 5 mai dernier. Mais en vérifiant ses dossiers, le quinquagénaire s'est rendu compte qu'il n'avait jamais émis de certificat à ce « patient ». Il a alors demandé à son interlocuteur de lui faire parvenir une copie du document en question.

Le médecin a affirmé à la police que l'entête du certificat est similaire au sien, mais que l'écriture, la signature et le sceau ne sont pas de lui. Il a ensuite remis à la police un certificat médical de son bureau avec un spécimen de sa signature.

Soupçonnant avoir affaire à un réseau de faussaires, les hommes du surintendant Sailesh Kumar Behary comptent interroger le jeune homme pour connaître la provenance de son certificat médical. Les enquêteurs pensent qu'un patient du médecin aurait pu remettre un certificat original au réseau en question afin que les faussaires puissent en fabriquer de faux portant le nom du médecin.

Selon la police, il faut compter entre Rs 150 à Rs 200 minimum pour obtenir un faux certificat médical sur le marché noir. Les Casernes centrales suivent cette affaire de près et demandent aux médecins pensant avoir été victimes de pareil cas de rapporter l'affaire à la police au plus vite.