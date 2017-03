MEURTRE DE REENA RUNGLOLL: Deux nouveaux suspects arrêtés

Rebondissement dans le meurtre de Reena Rungloll, hier matin. L’inspecteur Vishal Cowlessur et ses hommes ont, aux petites heures du matin, procédé à l’arrestation de deux nouveaux suspects à la rue Bois Chéri, Moka. Parmi, Nitin Mahedeo, le frère de Jimmy Amlesh Mahedeo, l’amant de Reena Rungloll. Les deux suspects ont été conduits au poste de police de Quartier-Militaire avant de comparaître devant le Bail and Remand Court (BRC), hier après-midi. Une charge provisoire de meurtre a été logée contre eux. Ils ont été reconduits en cellule policière.

Selon nos informations, les deux hommes auraient aidé Jimmy Hamlesh Mahadeo en octobre 2016 à transporter le cadavre de sa maîtresse dans son 4x4. Lors de son interrogatoire, le suspect Jimmy avait raconté aux enquêteurs qu’il s’était rendu dans un champs de cannes à Trianon, avait nettoyé le terrain, avait creusé un trou et y avait placé le corps, avant de ramasser des morceaux de caoutchouc et de bois pour le recouvrir. Il avait aspergé le cadavre d’essence et y avait mis le feu. Il avait quitté les lieux pour aller travailler et y était retourné vers 17h le même jour. Le suspect avait conduit les enquêteurs sur les lieux du drame où le corps de la jeune femme avait été retrouvé.

Jimmy avait également expliqué aux enquêteurs sa relation extra-conjugale avec la victime. “J’avais vu Reena pour la première fois en 2008 dans une cérémonie et, depuis, on se revoyait régulièrement. Et ce n’était qu’à compter de 2010 que nous avions commencé à sortir discrètement ensemble et que chaque jour passé consolidait davantage nos liens”, a expliqué cet employé d’une banque. “Reena était éperdument amoureuse de moi et ce sentiment était réciproque. Elle n’arrêtait pas de me dire à quel point elle m’aimait”, avait-il confié aux enquêteurs.

Le 30 octobre 2016, la jeune mère de deux enfants et lui s’étaient rencontrés dans une impasse à Gentilly, non loin de la maison de la victime, pour fêter ensemble Divali. Ils ont partagé des gâteaux avant de se séparer. Le lendemain matin, Reena Rungloll avait déposé sa fille de huit ans chez un proche et n’avait depuis pas donné signe de vie. Kaviraj Rungloll, son époux, avait alors consigné une déposition à la police, signalant sa disparition.

Ayant appris que Reena Rungloll avait une liaison avec Jimmy Amlesh Mahadeo, la police avait procédé à une descente des lieux à son domicile et avait fouillé son 4x4. Plusieurs tasers ont été découverts chez lui. Interrogé à ce sujet, Jimmy Amlesh Mahadeo avait déclaré à l’inspecteur Vishal Cowlessur qu’il avait rapporté ces objets de Chine en 2012. Il avait été arrêté pour possession d’articles prohibés et avait dû fournir une caution de Rs 5,000 pour sa remise en liberté.

Les enquêteurs n’avaient pas lâché prise pour autant. Ils ont, cette fois, eu recours au Bluestar Forensic pour passer au peigne fin son véhicule. Des traces de sang ont été découvertes. Et les enquêteurs s’étaient rendus au domicile du suspect pour l’interpeller. Longuement interrogé, l’amant de Reena avait nié toute implication dans ce meurtre, mais a fini par cracher le morceau, avouant avoir tué Reena Rungloll avant de brûler son corps.

VÉHICULES SACCAGÉS ET BAGARRES: Vishal Shibchurn arrêté sous une charge provisoire de “use of firearms to intimidate”

Vishal Shibchurn, un habitant de Saint-Hilaire âgé de 54 ans et soupçonné de faire partie des personnes ayant agressé un homme, mardi dernier à Beau-Bassin, a été arrêté hier après s’être rendu au poste de police de Cent-Gaulettes. Ce pompier de profession, suspendu de ses fonctions, a comparu devant le tribunal de Rose-Hill hier où une charge de “use of fire arms to intimidate” a été retenue contre lui. La police a objecté à sa remise en liberté. Il comparaîtra à nouveau en cour, vendredi prochain, et sera interrogé lundi en présence de son homme de loi, Me Yatin Varma.

Pour rappel, une vive tension avait mis le feu aux poudres, mardi soir, entre deux groupes à Beau-Bassin et St-Hubert. Plusieurs personnes du Sud, dont Vishal Shibchurn, se seraient, en effet, rendues mardi à Beau-Bassin où elles auraient agressé un des membres d’un groupe de cette dernière localité. La victime a été agressée et menacée. Quelques heures plus tard, plusieurs véhicules ont débarqué devant la maison de Vishal Shibchurn sur laquelle des coups de feu ont été tirés pendant un long moment. Des vitres ont volé en éclat et un 4x4 lui appartenant a été endommagé. Vishal Shibchurn, qui est connu des services de police, collectionne les arrestations, notamment après l’agression d’Aslam Noursing, qui a eu les poignets sectionnés en mars de l’année dernière.