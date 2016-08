MEURTRE DE SON BEAU-FILS : Sylvain Alain Brasse condamné à dix ans de prison

Poursuivi pour avoir poignardé Ganeshwar Ragoo, le fils de sa compagne, Sylvain Brasse a été condamné hier à dix ans de prison par le juge Benjamin Marie Joseph siégeant en Cour d’assises. Le quinquagénaire avait plaidé coupable d’une charge de wounds and blows causing death without intention to kill. La victime était décédée d’une « stab wound to the heart ».

C’est Me Satish Faugoo qui avait été commis d’office pour défendre les intérêts de l’accusé. La poursuite était, elle, représentée par Me Pravind Harrah. Le Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, qui avait pratiqué l’autopsie, a attribué le décès de Ganeshwar Ragoo à une « stab wound to the heart ». En Cour, le médecin avait produit le rapport d’autopsie et confirmé la cause du décès. Par la suite le Main Enquiring Officer avait été appelé à la barre des témoins. Il a produit les dépositions de l’accusé à la police.

Les faits remontent au 29 octobre 2013. Depuis deux ans, Alain Sylvain Brasse vivait au domicile de sa compagne, Sayeda Sookiah, où vivait également Ganeshwar Ragoo, le fils de celle-ci. « Nou ti pe viv byen kuma enn koup. Garson la ti abitye boir boukou ek li kontan mo madam boukou. Li ti byen deplezan », avait raconté l’accusé à la police. Sylvain Brasse et Ganeshwar Ragoo ne s’entendaient pas et avaient souvent des altercations houleuses, notamment car le second était souvent ivre. Le soir des faits allégués, la situation avait très vite dégénéré aux alentours de 21 heures Après une vive dispute, les deux en sont venus aux mains et Sylvain Brasse a poignardé la victime avec un couteau de cuisine. Ganeshwar Ragoo avait été transporté d’urgence au Sir Seewoosagur Ramgoolam North Hospital où son décès avait été confirmé par les médecins assurant le service de nuit. Entre-temps, Alain Sylvain Brasse était passé aux aveux concernant le meurtre de son beau-fils. Lors du contre-interrogatoire, Me Faugoo avait fait ressortir que le même jour, plus tôt, Alain Sylvain Brasse et sa compagne avaient porté plainte au poste de police de Triolet au sujet du comportement de la victime. Le policier avait confirmé qu’il y avait bel et bien une entrée dans les livres de la police et qu’un policier s’était même déplacé ce jour-là pour rencontrer Ganeshwar Ragoo. Le policier devait aussi confirmer que le beau-fils était ivre et insultait tout le monde. Le juge Benjamin Marie-Joseph l’a condamné hier à dix ans de prison. Les 793 jours qu’il a passés en détention préventive seront déduits de la sentence. « In the circumstances, exhibiting a knife even just to dissuade the deceased from attacking him seems to have been a somewhat excessive measure of protection. Again in the accused own version, it would appear that he provoked the attack of the deceased inasmuch as the latter tried to get hold of him only when he was threatened with the knife. At any rate, it is to be noted that the stabbing of the deceased was a quite disproportionate reaction to the latter’s attack. Having said all this, I hold the view that there is not much to be gained by the accused, who himself is not at his first encounter with the law for physical violence, in terms of mitigation by the conduct of the deceased at the time of the incident », a souligné le juge.

PUBLIC OFFICIAL USING OFFICE FOR GRATIFICATION : Neuf fonctionnaires en Cour ce mercredi

Le procès intenté à neuf hauts fonctionnaires, sept Rodriguais et deux Mauriciens poursuivis sous une charge de « public official using office for gratification », reprend en Cour intermédiaire ce mercredi. Il est reproché à ces cinq femmes et quatre hommes d’avoir alloué un contrat de service de sécurité à une agence qui avait un non-responsive bid. Leur motion pour l’arrêt des poursuites avait été rejetée par la magistrate Janoo-Jaunbocus.

Lors d’une précédente audience, leur homme de loi, Me Yousuf Mohamed, avait soutenu que ses clients sont des fonctionnaires qui doivent être poursuivis sous la Public Officers Protection Act (POPA). Il avait souligné que le délai de deux ans pour poursuivre ces personnes « était dépassé », car le délit remonte à 2007 alors que le procès avait été logé en 2012. Au moment des faits, les accusés étaient postés à différentes commissions, soit Arts et Culture, Éducation et Santé. La Cour avait cependant rejeté leur motion, ordonnant que les poursuites soient maintenues contre eux. Rappelons qu’après plusieurs mois d’enquête au sujet de l’octroi de deux contrats de gardiennage par l’Assemblée régionale de Rodrigues en 2007, à l’époque où le Mouvement rodriguais était au pouvoir, l’ICAC avait procédé en janvier 2015 à l’arrestation de neuf personnes, toutes des hauts fonctionnaires de l’administration, dont deux Mauriciens. Parmi les accusés, figurent Joseph Ah-Leong Chang Siow, ancien Island Chief Executive sous l’administration du MR et aujourd’hui Head of Department dans une des commissions de l’Assemblée régionale, le Mauricien Jacques Roger Rousseau, Head of Department à la Commission des Arts et de la Culture, Christelle GrandCourt, Head of Department de la Commission de l’Éducation, et Daniel Nima, membre du Departmental Tender Committee de la Commission de la Santé de Rodrigues. Les autres fonctionnaires poursuivis dans cette affaire sont Nathalie Roussety, Jean-Daniel Roussety, Rolanda Castelle, Marylaine Spéville et Marie Noelette Spéville, occupant les fonctions de Finance Officer, Assistant Procurement and Supply Officer et Financial Operation Officer au sein de l’administration de l’ARR. Les accusés sont inculpés sous l’article 7 de la Prevention of Corruption Act, notamment une accusation de « public official using his office for gratification ». Chacun d’eux avait eu à fournir une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 50 000 pour retrouver la liberté provisoire après leur comparution devant la Cour de Rodrigues.

En 2007, une société gérée par un dénommé Giovanni Étienne, proche du Mouvement rodriguais, s’était vue octroyer deux contrats de gardiennage alors que les procédures d’appels d’offres n’avaient pas été scrupuleusement suivies à la lettre. Dans cette affaire, le principal contentieux, selon l’ICAC, est que les offres soumises étaient « non-responsive » et auraient dû être éliminées, car la société ne détenait pas les permis nécessaires pour les opérations relatives.



DROGUE : 10 et 8 ans de prison à un ex-officier de l'ADSU et son complice malgache

Poursuivis pour possession et trafic de drogue, le passeur Malgache Mamisoa Tantely Petera Randriamapionana et son contact local, un ex-officier de l'ADSU Guito l'Évêque, ont été condamnés hier à 8 et 10 ans de prison. Les deux avaient plaidé non coupable. En prononçant la sentence, le juge Benjamin Marie Joseph est revenu sur la gravité de ce délit commis par un membre de la force policière.

Le 1er octobre 2013, le malgache âgé de 26 ans arrive à l'aéroport SSR et se fait passer pour un comptable. Il est repéré par les limiers de l'ADSU qui sont postés à Plaisance mais nie toute implication dans un quelconque trafic de drogue. Les soupçons des enquêteurs affectés à l’aéroport de Sir Seewoosagur Ramgoolam se confirment cependant lors de la visite médicale du Malgache, qui a révélé qu’il avait 38 boulettes dissimulées dans son estomac. Après avoir restitué les 380 grammes de drogue, le passeur est passé aux aveux concernant l’axe Madagascar–Maurice. Mamisoa Tantely Petera Randriamapionana accepte toutefois de collaborer avec les enquêteurs de l’ADSU en vue de remonter la piste du suspect Guito L’Évêque. Une opération de haute surveillance sur un axe Madagascar–Maurice a débouché sur l’arrestation de l'ancien policier affecté à l'ADSU. Guito L’Évêque aurait annulé à plusieurs reprises la livraison de cette cargaison de drogue dans le courant de la semaine précédant l'arrivée du Malgache. Mais ce jour-là, le passeur Mamisoa Tantely Petera Randriamapionana, sous haute surveillance policière depuis sa descente d’avion, devait recevoir des instructions de son contact local pour se rendre à Baie-du-Tombeau avec le colis. Tous les moyens avaient été mis en œuvre en vue de contourner toute intervention policière lors de la livraison, le commanditaire ordonnant à son contact de faire le trajet par autobus. L’ancien enquêteur de l’ADSU, Guito L’Évêque, devait se présenter comme convenu à l’heure du rendez-vous dans les parages d'un supermarché. À aucun moment, le suspect n’a imaginé que le périmètre avait déjà été quadrillé par les agents de la brigade des stups et qu’il était en fait pris dans un véritable guet-apens. Au moment où il réceptionnait la marchandise, l’escouade de l’ADSU est intervenue et l’a arrêté.

En prononçant la sentence, le juge Benjamin Marie Joseph est revenu sur les circonstances de cette affaire en faisant ressortir que ce délit a été commis par quelqu'un de la force policière. « Still with regard to the gravity of the offences committed I wish to add in relation to accused No. 2, who is a former police officer having worked for some time at the ADSU, that he ought to have known the seriousness of the offence he committed and of our relentless battle against the drug scourge before accepting to assist the recipient of the drugs. His involvement is a cause for concern not only for that reason but also because it would seem that the punishment inflicted upon him for his previous conviction for possession of drugs as trafficker has had no deterrent effect on him », a souligné le juge Marie Joseph.