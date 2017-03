MEURTRE DE SON ÉPOUSE EN 2012 : La poursuite demande que l'accusé soit détenu

Poursuivi pour le meurtre de son épouse en 2012, Jagatsingh Doobraz a comparu pour la première fois devant les Assises hier. La poursuite a demandé à la cour d'émettre un ordre pour que l'accusé soit détenu et pour qu'un “probihition order” soit émis contre lui.

Jagatsingh Doobraz a comparu pour la première fois devant les Assises hier, étant accusé du meurtre de son épouse, Shirley Doobraz, en 2012. Me Asha Ramano-Egan, représentante de la poursuite, a réclamé qu'un “prohibition order” soit émis contre l’accusé et qu'il soit détenu. Une décision motivée par le fait que la charge provisoire qui pesait contre Jagatsingh Doobraz a été rayée par la cour de Pamplemousses, et que bien que l'affaire a été déférée aux Assises, il est toujours en liberté. « Accused is facing a serious charge of manslaughter and he is at large », a déclaré la poursuite.

Cependant, le juge Benjamin Marie-Joseph a été incapable de se prononcer sur cette motion. Pour cause : l'avocat de l'accusé, Me Sanjeev Teeluckdharry, était absent. Le juge a demandé que la poursuite réserve sa motion. L'affaire a été renvoyée au 9 mai pour que la motion puisse être réitérée en présence de l'avocat de la défense.

En mai 2012, le corps de Shirley Doobraz avait été retrouvé calciné à son domicile. Jagatsingh Doobraz avait avoué aux hommes de la CID de Trou-aux-Biches être l’auteur du meurtre. Il avait expliqué aux enquêteurs que c'étaient les « déboires » de sa femme et les soupçons « d’infidélité » qui l'auraient poussé à asperger son épouse d’essence avant de craquer une allumette. Il avait par « precautionary measure » rapporté sa femme le jour de l'incident au poste de police de Triolet pour ses déboires et avait même fait comprendre qu’il souhaitait établir un contact avec la Family Protection Unit. Dans un premier temps, l'accusé avait tenté d’emmener les policiers de la CID de Trou-aux-Biches sur une fausse piste en indiquant que sa femme s’était immolée. Mais il s'était par la suite rétracté.

Après s’être rendue à un rassemblement politique du 1er-Mai, Marie Shirley Doobraz était rentrée chez elle sous l’influence de l’alcool et peinait à monter les escaliers menant à sa maison sur l’artère principale à Pointe-aux-Piments. Devant cette scène et l’incapacité de sa femme de prendre soin de leur fillette d’un an, Roshan Doobraz aurait été pris d’un accès de colère. Il se rendra un peu plus tard dans une station-service pour se procurer de l’essence, ayant en tête d’en finir avec sa femme.

Une fois rentré chez lui avec le bidon d’essence, Roshan Doobraz s’était calmé et avait regagné son lit pour se coucher. Mais au beau milieu de la nuit, il avait surpris sa femme consommant de l’alcool. Très vite des échauffourées ont éclaté entre eux. Après une altercation des plus houleuses, Marie Shirley Doobraz est tombée lourdement sur le sol. Elle s'est saisie d'une barre de fer en vue d’agresser son époux. La situation a très vite dégénéré et le pire s'est produit. Sous l’emprise d’une nouvelle colère, Roshan Doobraz a aspergé sa femme d’essence avant de craquer une allumette. Marie Shirley Doobraz sera retrouvée carbonisée et en position assise contre un mur dans le salon.