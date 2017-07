MEURTRE DE SON EX-COMPAGNE: Bruno Babooram écope de 33 ans de prison

Bruno Babooram, reconnu coupable par la majorité des jurés du meurtre de son ex-épouse, Marcelline Édouard, a écopé hier de 33 ans de prison. Le juge a notamment considéré le fait que l'accusé avait déjà été interpellé pour violence conjugale. Selon le juge, l'accusé avait commis son crime « par vengeance », car il s'est senti « humilié et frustré » puisque son ex-compagne voyait un autre homme.

Le corps de la Rodriguaise Marcelline Édouard, aussi connue comme Florence, âgée de 41 ans au moment du drame, ainsi que celui de son compagnon, Patrick Tonta, avaient été retrouvés sur un terrain de football à Riche-Terre le 9 mars 2009. Si Bruno Tonta avait survécu à cette agression, tel n'a pas été le cas de Marcelline Édouard. Selon le rapport d'autopsie du Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, son décès résulte d'un « shock due to craniocerebral injuries ». La victime portait des incisions et des lacérations sur différentes parties du corps et avait une fracture du crâne.

Marcelline Édouard avait quitté Rodrigues après la mort de son époux, avec qui elle a eu trois enfants, pour s’installer à Maurice. C'est là qu'elle a rencontré Bruno Babooram, 43 ans. De cette union naîtront deux enfants. Quelques années plus tard, Marcelline Édouard, victime de violences domestiques, avait décidé de se séparer de son compagnon. Celui-ci, incapable de digérer son départ, avait tenté à plusieurs reprises de la convaincre de revenir. Mais Marcelline Édouard voyait un autre homme. Dans la nuit du 8 mars 2009, alors que Bruno Babooram était chez son ex-compagne pour s'occuper de ses enfants, Marcelline Édouard lui aurait fait croire qu'elle devait se rendre à un anniversaire alors qu'elle allait en fait rejoindre son actuel compagnon sur un terrain de football, près du domicile. Le couple faisait une partie de beuverie jusqu'à tard dans la soirée lorsqu'ils ont été agressés à coups de « hache bardeau », un outil généralement utilisé par des maçons. Son compagnon, Patrick Tonta, avait soutenu en cour que c'est Bruno Babooram qui les avait agressés. Patrick Tonta avait perdu connaissance après avoir reçu des coups de son assaillant. Il dit avoir reconnu l'accusé ce soir-là, ajoutant que Marcelline Édouard l'avait agrippé pour l'empêcher de continuer ses assauts.

Le juge Benjamin Marie-Joseph a relevé que l'accusé avait déjà été arrêté dans le passé pour avoir agressé Marcelline Édouard, qui s'était même retrouvée avec un bras fracturé. Le juge a déploré que ce n'était « pas la première fois » qu'il « exerçait de la violence » sur la victime et que cette fois, il a commis l'irréparable « en l'agressant violemment, ne lui laissant aucune chance de survie ». Selon le juge, la raison qui aurait poussé Bruno Babooram à commettre ce crime est qu'elle lui avait fait croire qu'elle allait à un anniversaire alors que Marcelline Édouard était en réalité partie rencontrer son compagnon. « The accused feeling humiliated and frustrated by the conduct of the deceased, acted in vengeance », a indiqué le juge. Ce dernier a aussi déploré le fait que l'accusé « n'a pas éprouvé de regrets » pour son acte, et ce en laissant des enfants sans leur mère. Le juge a ainsi conclu que, selon les circonstances, « l'accusé ne mérite pas la clémence de la cour ». Il lui a infligé une peine de 33 ans de prison pour son crime. Bruno Babooram a indiqué qu'il fera appel, clamant toujours son innocence.

PROCÈS ÉCOULÉS

AGRESSION À L'ACIDE DE VENKATESH CAMDOO: Cinq ans de prison à un des assaillants

La magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing a infligé une peine de 5 ans de prison cette semaine à un certain Manoj Boodhoo, un des agresseurs du jeune Venkatesh Camdoo, âgé de 17 ans. Ce dernier avait été agressé à coups de barre de fer par trois hommes et brûlé à l'acide le 10 janvier 2015 à Cottage. Les agresseurs s'étaient trompés de cible ce jour-là, ayant obtenu un contrat pour s'attaquer à l'employeur de l'adolescent.

Manoj Boodhoo et le premier des trois agresseurs ont été condamnés par la Cour intermédiaire pour avoir agressé à l'acide le jeune Venkatesh Camdoo. Les deux autres seront poursuivis dans un procès séparé. Manoj Boodhoo, 33 ans, avait avoué avoir participé à l'agression de l'adolescent alors que les deux autres lui avaient aspergé de l'acide au visage. Les trois assaillants avaient obtenu un contrat de Rs 50 000 pour agresser l'employeur de Venkatesh Camdoo. Mais ils devaient se tromper de cible, ayant attaqué le jeune homme qui se trouvait sur le siège passager du véhicule qui le transportait pour se rendre au travail. Les assaillants avaient été informés que c'était l'employeur qui avait l'habitude de s'asseoir à l'avant sur le siège passager.

AGRESSION MORTELLE DE SON AMI: Louis Jonathan Fanfan introuvable

Alors que la comparution de Louis Jonathan Fanfan était prévue devant les Assises hier, l’accusé, qui est en liberté conditionnelle, était une fois de plus absent. Depuis quelque temps déjà, la police tente de le retracer, mais en vain. Un officier de police a déclaré en cour jeudi qu'il était introuvable et que les autorités font de leur mieux pour mettre la main sur lui. Louis Jonathan Fanfan répond d’une charge d’homicide involontaire pour l’agression mortelle, le 4 septembre 2010, de son ami, Leroy Dumlaye, un habitant de Cité Florida, qui avait succombé à ses blessures à l’hôpital du Nord peu après les faits. Selon les informations disponibles dans le dossier à charge, la victime, munie d’un sabre, était ce jour-là partie à la rencontre de Louis Jonathan Fanfan à Baie-du-Tombeau. Une dispute s’en est suivie au cours de laquelle Jonathan Fanfan avait été blessé en premier. Il s’est par la suite saisi du sabre de Leroy Dumlaye et lui a assené plusieurs coups à la tête, aux épaules et aux mains. Les deux amis étaient âgés d’une vingtaine d’années au moment des faits.

VOL À L'ARRACHÉ: Deux jeunes écopent de 5 mois de prison

Deux jeunes habitants de Port-Louis, reconnus coupables de “larceny” par la magistrate Niroshini Ramsoondar, ont été condamnés à 5 mois de prison. Ils étaient poursuivis sous cinq charges. Les deux jeunes, qui n'en sont pas à leurs premiers délits, avaient arraché les bijoux d'une femme alors qu'ils étaient à moto. Bien que la magistrate dise avoir pris en considération le fait que les deux accusés avaient plaidé coupables, elle devait toutefois faire ressortir que, dans le passé, les deux jeunes avaient déjà été condamnés pour des faits similaires et avaient écopé d'une amende. La magistrate a estimé que ce délit était grave et que les deux jeunes n'ont pas appris de leurs erreurs, d'où la décision de leur imposer une peine d'emprisonnement.

PARIS ILLÉGAUX ALLÉGUÉS: Un faux bookmaker exonéré

Un trentenaire, poursuivi en Cour intermédiaire pour avoir opéré comme bookmaker sans avoir le permis requis, a été disculpé par la magistrate Manjula Kumari Boojharut cette semaine. Il était accusé d'avoir accepté le pari d'un individu lors d'une journée des courses au Champ-de-Mars le 24 septembre 2011. La magistrate a trouvé que la poursuite n'a pu avancer assez de preuves pour prouver la culpabilité de l'accusé, prenant aussi note que l'enquêteur principal dans cette affaire est décédé avant d'avoir été contre-interrogé par la défense. La magistrate l'a ainsi disculpé, faute de preuves. Le suspect était défendu lors de ce procès par Me Yahia Nazroo.