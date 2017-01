MEURTRE DE STEWARD JANDOO: Un gardien arrêté

Les policiers du poste de Vacoas ont procédé à l’arrestation d’un suspect dans le cadre de l’agression mortelle de Steward Jandoo. Ce gardien de 48 ans a comparu aujourd’hui devant le tribunal de Curepipe sous la charge provisoire de meurtre. D’après une source policière, quatre autres suspects sont recherchés.

L’enquête sur l’agression mortelle de Steward Jandoo, âgé de 37 ans, a conduit à l’arrestation d’un premier suspect mardi. Joe Peermamode, un gardien de 48 ans, a été appréhendé par le personnel du poste de police de Vacoas. Il surveillait la cour où la victime et son ami cueillaient des letchis le jour de l’agression, soit samedi, à Solférino, Vacoas. Interrogé par les enquêteurs, il avait confié avoir tabassé la victime ce jour-là après l’avoir surpris en train de voler les fruits.

À l’heure où nous mettions sous presse, Joe Peermamode devait comparaître devant le tribunal de Curepipe, où une charge provisoire de meurtre allait être logée contre lui. D’après nos informations, quatre autres individus sont également recherchés, suspectés d’avoir participé à l’agression ayant coûté la vie à Steward Jandoo. L’enquête suit son cours.

Les faits remontent à samedi vers 6h. Un passant a découvert à Trois-Mamelles la victime gisant sur le sol et portant de graves blessures sur le corps. Il avait aussitôt alerté les premiers secours ainsi que le frère de la victime, suite aux recommandations de cette dernière. Steward Jandoo avait ensuite été conduit à l’hôpital Victoria, à Candos, par le Samu. Il y avait été rejoint par son frère, Patrick Baichoo, un habitant d’Albion de 38 ans, et lui avait raconté sa mésaventure. Au moment des faits, son ami était parvenu à prendre la fuite tandis qu’il a été rattrapé par le gardien. D’autres personnes seraient également intervenues et l’auraient agressé. D’après les indications de la victime à son frère, ses agresseurs lui auraient ensuite recouvert la tête à l’aide d’une cagoule avant de le placer à bord d’un 4x4 bleu et de l’abandonner à Trois-Mamelles. D’après ses proches, la victime avait eu le bras gauche et les deux pieds cassés et portait également des traces de brûlures au cou. Malgré les soins reçus, l’état de Steward Jandoo s’est détérioré. Il a rendu l’âme hier aux petites heures du matin. Le même jour, une autopsie a été pratiquée, attribuant son décès à une septicémie.

Steward Jandoo, qui était déjà fiché à la police, était sans emploi et n’avait pas de domicile fixe. Sa cousine indique que depuis qu’il est arrivé à Maurice, il y a deux ans, et ce après avoir vécu durant cinq ans en Italie avec sa mère, il logeait chez des amis. Il était prévu que sa mère, qui a appris la terrible nouvelle hier, rentre à Maurice le même jour pour les obsèques.