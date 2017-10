MEURTRE DE TOHUBUL : La police sur la piste du couple Golding

Plusieurs unités de la police recherchent activement Louis Dean Hamilton Golding (40 ans) et son épouse Marie Clothida Golding (30 ans), dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Ajith Kumar Tohubul (61 ans) commis le 10 octobre à la villa Lotus à Pointe-aux-Biches. Les limiers ont mené plusieurs opérations dans le Nord, dont à cité EDC Pamplemousses où réside le couple, mais sans succès. Les hommes du surintendant Gérard de la Major Crime Investigation Team (MCIT) soupçonnent qu’ils sont hébergés par un proche. Leur nom a été balancé par le suspect Jean Jacques Russie, 40 ans, qui a raconté à la police qu’il avait véhiculé le couple Golding au bungalow le jour du drame et que ces derniers sont entrés à l’intérieur pour commettre un vol. Les Casernes centrales ont lancé un appel à témoin pour capturer le duo en précisant que l’article 172 du Criminal code Act stipule que « Any person who harbours, or causes to be harboured any person whom he knew to have committed a crime, or to have been condemned for such crime, or against whom he knew that a warrant of arrest or imprisonment had been issued, shall be punished by imprisonment ». Toute information à leur sujet doit être communiquée à la police sur les numéros suivants : 2080034/35 ou le 999.

Jean Jacques Russie a participé à un exercice de reconstitution des faits cette semaine où il a déclaré ne rien savoir sur le déroulement du crime étant donné qu’il n’était pas à l’intérieur du bungalow. « Dean ti approche moi pou enn travay. Li ti dir moi bizin amenn li Trou-aux-Biches », a raconté le quadragénaire à la police. Selon lui, son cousin a loué une voiture pour l’emmener à la villa. « Ti ena Dean, so fam et enn lot dimounn dan loto ». Une fois sur place, ses passagers sont entrés à l’intérieur et sont ressortis une quinzaine de minutes après avec un coffre-fort, des caméras de surveillance, deux télés et d’autres objets. C’est dans la voiture que Jean Jacques Russie a appris que le gérant de la villa Lotus a été tué lors de ce vol qui a mal tourné. Vu que les objets volés étaient devenus encombrants et pouvaient mettre la police sur leurs trousses, ils ont décidé de s’en débarrasser près d’un pont à Calebasses. Puis, ils sont retournés à Pamplemousses. Dans sa version des faits, Jean Jacques Russie a avancé avoir reçu Rs 6 000 de son cousin pour son « service ».





RICHE-TERRE : Vol de 200 litres de diesel

Le directeur d'une compagnie alimentaire a rapporté à la police le vol, entre mercredi et jeudi, de 200 litres de diesel sur un camion de sa société, qui était stationné sur un parking de Riche-Terre. Un lecteur DVD et d'autres objets ont aussi disparu, totalisant la somme de Rs 375 000. La police de Terre-Rouge a ouvert une enquête.



SAINTE-CROIX : Un piéton se fait voler son cellulaire

Un malfrat a arraché le cellulaire d'un jeune de 22 ans dans une rue de Ste-Croix jeudi avant de s'enfuir. Le préjudice s'élève à Rs 8 500.



LA BUTTE : Un receveur de bus victime de vol

Un receveur de 20 ans était en service dans un autobus jeudi soir quand, arrivé près d'un arrêt à Venus, un passager lui a volé son cellulaire et de l'argent qui se trouvait dans sa poche avant de descendre par la porte arrière. Le préjudice s'élève à Rs 22 425.



ROSE BELLE : Vol par effraction dans un magasin

Le propriétaire d'un magasin de pièces de rechanges pour voiture a rapporté un vol par effraction commis dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs objets et de l'argent ont disparu. Le préjudice s'élève à Rs 105 000.



CAMP-LEVIEUX : Un récidiviste arrêté avec du cannabis

La CID de Bambous, avec la collaboration de l'Anti-Robbery Squad, a perquisitionné la maison d'un récidiviste de 23 ans à Camp-Levieux jeudi. Ce dernier était recherché dans le sillage d'une enquête sur un cas de vol avec violence. Au cours de cet exercice, la police a saisi une certaine quantité de cannabis. Le suspect a passé la nuit en détention et est attendu en justice ce vendredi pour son inculpation provisoire.