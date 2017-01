MEURTRE DE VANESSA LAGESSE - PROCÈS DÉFÉRÉ AUX ASSISES : Me Gavin Glover remet en question la décision du DPP

Les débats sur la demande d’arrêt du procès intenté à Bernard Maigrot devant les Assises ont eu lieu hier devant le juge Prithviraj Fekna. L’homme de loi de Maigrot, Me Gavin Glover SC, estime qu’il y aurait dû y avoir une enquête préliminaire avant d’instituer de nouvelles accusations contre son client. Il conteste la décision du DPP et soutient que les droits de son client à un procès équitable ont été bafoués. Le juge Fekna a réservé son jugement.

Bernard Maigrot est poursuivi devant les Assises pour le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse, dont le corps avait été retrouvé dans sa baignoire le 10 mars 2001 à Grand-Baie. Bernard Maigrot avait été une nouvelle fois arrêté sur la base de nouveaux rapports scientifiques de l’étranger obtenus par la police, alors qu’il avait bénéficié d’un non-lieu en 2008. Le DPP avait intenté un nouveau procès contre lui le 18 mai 2012, sans qu’une enquête préliminaire ait lieu. La défense soutient que celle-ci aurait permis à Bernard Maigrot d’être confronté aux nouvelles preuves. Pour elle, la manière dont cette affaire a été logée porte préjudice à l’accusé, car ses droits constitutionnels à un procès équitable ont été bafoués. Bien que les amendements à la Criminal Procedures Act donnent au Directeur des Poursuites Publiques le droit de déférer un procès devant les Assises directement sans une enquête préliminaire, Me Glover soutient que l’affaire de Bernard Maigrot aurait dû être traitée différemment car c’est un procès d’une grande importance. « The decision of the DPP to go directly to the Assises has not been explained. One would have expected the prosecution to explain why there was no need for Preliminary enquiry. It is their rights, there is no legal obligation to explain but the decision of the DPP must not infringed on the rights of the accused party », soutient Me Glover. L’homme de loi estime qu’en l’absence d’une explication de la part du DPP, l’on ne serait pas en mesure de savoir sur quoi se baser pour déterminer la véracité des nouvelles accusations contre Bernard Maigrot. Me Gavin Glover devait aussi faire ressortir que depuis le début il y a eu plusieurs difficultés relatives à la communication de certains documents à la défense. Me Glover se demande sur quoi le DPP s’est basé pour déterminer que cette fois-ci il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre Bernard Maigrot sous une nouvelle charge devant les Assises. « Preliminary enquiry once led the DPP to decide in favour of the Accused. Why would the DPP decide to follow a different procedure today. We have a trial starting 15 years after the offence. The prosecution has to come to explain certain things », dit-il.

Le représentant de la poursuite, Me Medaven Armoogum, a pour sa part soutenu que la défense n’avait fait aucune demande de révision judiciaire de cette décision. Il est revenu sur le fait que les nouvelles provisions de la Criminal Procedures Act donnent au DPP le droit de loger une affaire directement en Cour d’assises sans enquête préliminaire. Après avoir écouté les deux parties, le juge Fekna a réservé son jugement.