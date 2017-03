MEXA—ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: Beas Cheekooree succède à Yogesh Singh à la présidence

La Mauritius Exports Association (MEXA) a élu hier Beas Cheekooree pour succéder à Yogesh Singh à la présidence de l’association lors de l’Assemblée générale organisée à l’hôtel Labourdonnais. À cette occasion, le président sortant de la MEXA a affirmé que l'année 2016 a été « exceptionnellement difficile » pour le secteur de l’exportation. Pour sa part, le ministre de l’Industrie, Ashit Gungah, a expliqué que « le gouvernement est conscient des difficultés du secteur ».

Pour sa part le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a plaidé pour une plus grande flexibilité au niveau de la production des entreprises avant d'observer que les problèmes auxquels les entreprises ont à faire face « ne datent pas d'aujourd'hui ». Yogesh Singh a fait constater d'entrée que le secteur de l'exportation a connu une des années les plus difficile en 2016 avec une baisse du volume aussi bien qu'en termes de valeur des exportations. Il rappelle que les exportations avaient déjà pris une tendance baissière durant les cinq dernières années.

Concernant le marché britannique, les exportations ont ainsi enregistré une chute de 5% ces cinq dernières années avant de connaître une accélération l'année dernière dans le sillage du Brexit pour atteindre une baisse de 14%. Les autres marchés ne sont pas plus brillants. Les exportations vers la France ont en effet enregistré une chute de 13% entre 2011 et 2015 pour atteindre 15,12% en 2016. La dépréciation du rand sud-africain n'a pas arrangé les choses, surtout en terme de revenus. Le marché américain, qui avait connu une croissance de l'ordre de 30% entre 2011 et 2015, a également enregristré une chute l'année dernière, soit de 13%.

L'annonce du Brexit, qui devrait être enclenché le 29 mars prochain, a surtout affecté le marché du textile et de l'habillement, qui représente 58% des exportations à destination de la Grande-Bretagne. L'exportation de la bijouterie, du secteur de diamant et de l'horlogerie a enregistré une chute de 24% en 2016 alors que, normalement, les revenus d'exportation de ce secteur sont estimés à Rs 5,5 milliards anuellement. Quant au secteur des produits de la mer, il a connu une croissance de 7%.

Le ministre Ashit Gungah a affirmé que « le gouvernement est conscient des difficultés du secteur de l’exportation ». Raison pour laquelle, dit-il, un comité ministériel a été mis sur pied sous la présidence de Vishnu Lutchmeenaraidoo. Une première session de travail a déjà eu lieu et le comité attend actuellement les propositions des opérateurs avant de faire des recommandations. « La MEXA a tenu ses promesses, prouvant qu'elle peut être avant-gardiste durant les moments difficiles. La présence de la MEXA dans le paysage économique mauricien est rassurante pour nous tous », a lancé Ashit Gungah.

De son côté, Lilowtee Rajmun, directrice de la MEXA, s'est appesanti sur les projets de formation lancée par son association permettant de régler la question de l'inadéquation entre la formation et les besoins sur le marché du travail. Ainsi, la MEXA gère actuellement des « dual training projects » qui débouchent respectivement au “Diploma in Electrical and Mechanical Engineering”, et qui est assuré conjointement avec l'Université des Mascareignes, et le “Diploma in International Business and logistics”, géré avec la collaboration du Charles Telfair Institute. Sans compter un troisième projet, actuellement en préparation, dans le domaine de la réfrigération industrielle, conjointement avec l'Université des Mascareignes.

La MEXA parraine actuellement 14 étudiants obtenant une formation spécialisée sous la direction d'un mentor et qui sont embauchés par des employeurs immédiatement après leurs études. La MEXA a également lancé un Export Credit Insurance Scheme en partenariat avec COFACE. Dix compagnies ont à ce stade adhéré à ce plan. Intervenant, Vishnu Lutchmeenaraidoo a parlé des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises mauriciennes et de celles mises en place par la Banque de Maurice pour maintenir la roupie à un taux compétitif.