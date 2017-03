MFA CUP 2017 : Coup d'envoi le 1er avril

Les représentants des équipes étaient présents hier,à Trianon pour le tirage au sort de la MFA Cup. Le premier tour se tiendra le 1er avril, avec la rencontre entre l’USBBRH et les Cap Malheureux Vernons.

On peut voir tout de suite que les équipes de la BMPL ont été plutôt gâtées par le tirage au sort. À titre d’exemple, le tenant du trophée, le Pamplemousses SC, n’entrera en lice qu’à partir des quarts de finale. Il doit toutefois attendre pour connaître son prochain adversaire. Il faudra d’abord disputer la rencontre entre le Surinam FC, issu de la division régionale, et Rivière du Rempart Star Knitwear, club de D2. Ensuite, le vainqueur de cette joute devra aller se mesurer aux Port-Louis Black Horns. Ce n’est qu’après tout cela que les Nordistes connaîtront leur adversaire.

Les finalistes malheureux de la dernière Republic Cup, les GRSE Wanderers, entreront également en action à partir des quarts de finale. Il leur faudra attendre la rencontre entre le CSS Pointe aux Sables (division régionale) et Plaisance Spoutnik (D2), qui se mesureront au Chamarel SC au tour suivant, pour savoir qui l’affrontera en quarts. L’ASPL 2000, champion de la BMPL, est sûr de disputer un derby dans cette MFA Cup. Les Port-Louisiens, qui entreront en lice en huitièmes de finale, affronteront La Cure Waves ou les PAS Mates.

On note cependant que l’AS Vacoas-Phoenix, demi-finaliste surprise de la dernière Republic Cup, n’a pas souhaité s’aligner. « Nous nous sommes retirés à cause de contraintes financières », laisse entendre Deepak Bonomally, le président du club vacoassien. Par contre, les Rodriguais du Lataniers SC, champions régionaux, seront bien en lice pour cette compétition. Ils affronteront les leaders de la D2, les Grand Bel Air Spurs.

La finale de la MFA Cup est prévue le 16 juillet. « Nous avons d'ores et déjà arrêté la date et le lieu de la finale, comme c'était le cas au cours des années précédentes », a fait ressortir le secrétaire général de la MFA, Didier Pragassa. Il faut savoir que le vainqueur de la MFA Cup ira défier le Pamplemousses SC, le tenant de la Republic Cup, pour le compte de la Super Cup, dont le vainqueur sera qualifié pour la Coupe de la CAF. Au cas où les Nordistes remportent le doublé Republic Cup-MFA Cup, on ne disputera pas la Super Cup.

Al-Hilal déjà sur place

Les Soudanais d'Al-Hilal, vainqueurs de l'ASPL 2000 au cours du match aller, sont arrivés depuis mardi pour disputer la manche retour du deuxième tour de la Ligue des Champions. La délégation soudanaise, qui est composée de 53 personnes, a déjà pris ses quartiers à l'hôtel Palms, à Quatre-Bornes. Les Soudanais, qui ont corrigé les champions de Maurice sur le score de 3-0, ont déjà un pied dans la phase de poules. Ils auront droit à trois séances d'entraînement jusqu'à leur match dimanche. Ils effectueront deux séances à Réduit, avant de découvrir, samedi à 15h, la pelouse du stade George V, où se disputera la rencontre.

Un quatuor tanzanien pour officier

C'est un quatuor tanzanien qui officiera pour la rencontre ASPL 2000/Al Hilal. Israel Mujuni, Samuel Mujuni, Samuel Mpenzu, Josephat Bulali, et Ally Sasii seront supervisés par le Sud-Africain Jerome Damon.