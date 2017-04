MGI : Célébration nationale pour le Nouvel an tamoul

Le Nouvel an tamoul, le Tamizh Puttaandu, sera célébré au niveau national ce 14 avril au MGI de Moka. L'invité d'honneur lors de cette fête culturelle sera le Premier ministre, Pravind Jugnauth. « Il y aura un spectacle de chants et de danses pour illustrer l'évolution de la civilisation tamoule. Ce sont principalement des étudiants qui feront le show. Une surprise est également prévue à la fin », a souligné mercredi le président de la Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF), Madeven Sooben, lors d'un point de presse à l'hôtel St-Georges. Ce dernier a ajouté que le Nouvel an tamoul (an 5119, selon la tradition tamoule) débutera par une prière spéciale dans tous les kovils de l'île le matin, laquelle sera suivie de la lecture des prédictions concernant les fidèles pour l'année.

Par la suite, un calendrier tamoul sera distribué dans les lieux de culte. « Ce calendrier a été travaillé par un comité de sages au sein de la MTTF, qui a pris en compte le contexte mauricien. Il sera également disponible sur les réseaux sociaux et pourra facilement être téléchargé », termine Madeven Sooben.