MHC - ALLÉGATIONS DE FRAUDE : Suspension d'un comité disciplinaire à l'encontre du dénonciateur

Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck, celui derrière les allégations de fraude de Rs 700 M à la Mauritius Housing Corporation (MHC) qui avait valu une descente de l'ICAC dans les locaux de la MHC, avait logé une demande d'injonction en cour suprême, après avoir été sommée par l'institution de comparaître devant un comité disciplinaire mercredi dernier, lui reprochant d'avoir divulgué des informations dans la presse. La juge Rita Teelock, siégeant en référé, a émis un ordre d'injonction intérimaire décrétant la suspension du comité disciplinaire. Les parties concernées devront se présenter en cour le 22 février.

Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck soutient dans sa demande d'injonction qu'il occupe le poste de Head Corporate Planning and Development à la MHC depuis le 30 octobre 2013 et qu'il avait comme responsabilités notamment d'agir comme Anti-money Laundering Reporting Officer. Il relate que lorsqu'il a parcouru les dossiers de la MHC, il avait détecté de « sérieuses irrégularités », qu'il avait par la suite référé à l'ICAC pour enquête. Après avoir mené une enquête interne, il aurait, selon ses dires, découvert plusieurs cas de fraudes et de corruption au sein de la MHC, ajoutant que plusieurs hauts cadres de l'institution étaient ciblés. Il soutient que depuis ces révélations, des cadres au sein de l'institution commençaient à se montrer hostiles à son égard et avaient recours à des menaces verbales et des intimidations pour qu'il mette un terme à ses enquêtes. Il déplore d'autant plus le fait que certains cadres ont aboli le système de contrôle interne, ajoutant que cette absence de contrôle interne « était délibérée » pour « favoriser des fraudes ».

Après une réunion de l'Audit Commitee, le 25 octobre 2016, il est nommé Chairperson d'un comité chargé d'enquêter sur des cas suspects de fraude concernant des prêts immobiliers. Il devait déceler de nombreuses irrégularités, notamment en ce qui concerne le non-respect des conditions et des normes lors de l’octroi de prêts logement, ou des prête-noms et des noms fictifs étaient utilisés. Il déplore toutefois le fait d'avoir été « soudainement éjecté » de ce comité « sans raisons valides ». Le comité avait été démantelé et aucune action n'avait été prise. Il ajoute avoir même reçu la visite d'individus à son domicile lui demandant d'arrêter toutes investigations.

En décembre 2016, Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck s'est rendu au bureau de l'ICAC et du commissaire de police pour porter plainte et signaler 37 cas de fraudes et de malversations. Le 24 janvier 2017, il écrit une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, au Ministre Mentor, sir Anerood Jugnauth, à Navin Beekarry, directeur de l'ICAC, au commissaire de police Mario Nobin ainsi qu'au directeur de la FIU, Guillaume Ollivry, pour faire état de ces cas de corruption.

Cependant, le 23 décembre 2016, Ranjivsingh Boolauck reçoit une lettre l'informant qu'il a enfreint une clause de confidentialité dans son travail en divulguant des informations dans la presse sur ces allégations de fraude, affectant la réputation de l'institution. Il est alors convoqué à un comité disciplinaire le 15 février à 15h. Il soutient que l'unique but d'instituer un comité disciplinaire est de le « mettre à la porte » pour l'empêcher, dit-il, de continuer ses investigations. Il avait ainsi demandé un ordre d'injonction empêchant la tenue de ce comité disciplinaire, ce qu'il a obtenu par la décision de la juge des référés Rita Teelock en Cour suprême cette semaine.