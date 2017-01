MHOI : Un grand risque que des spécialistes de renom quittent les hôpitaux

S’ils ne sont pas directement concernés par l’éventuelle interdiction des médecins spécialistes du public à exercer dans le privé, les médecins généralistes de la Medical & Health Officers Association (MHOI) disent craindre « le grand risque que des spécialistes de renom quittent les hôpitaux » si jamais une telle chose s’avérait. Pour le Dr Wasseem Ballam, président de l’association précitée, « l’intention du ministre ne constitue pas la solution ». Pour lui, c’est davantage le contrôle des heures de travail des spécialistes, de 9 heures à 4 heures, qui est à revoir.

« Il est triste de constater que beaucoup de membres du public ne réalisent pas qu’une telle éventualité portera atteinte à leur liberté de choix », estime le Dr Ballam. Il donne ainsi un exemple : « Admettons que Dr X est un excellent spécialiste et travaille à la fois à l’hôpital de Candos et dans le privé. Moi, patient Y, habitant le Nord, je suis aisé, et je souhaite que Dr X m’opère. S’il ne travaille plus dans le privé, je vais devoir me rendre à l’hôpital de Candos. Donc, mon choix sera limité ».

Pour le président de la MHOI, interdire les spécialistes d’exercer également dans le privé n’est pas la solution. « Il est vrai qu’il y a certaines brebis galeuses, mais il s’agit davantage de renforcer la loi, de l’amender de sorte qu’entre 9 heures et 4 heures, les spécialistes ne soient pas dans les cliniques mais dans les hôpitaux. L’intention du ministre est drastique ». De plus, ajoute-t-il, il n’est pas à écarter que des médecins de renom, des consultants, avec beaucoup d’années d’expérience quittent le service public car la paye y est « médiocre » en comparaison à ce qu’ils gagnent dans le privé. « Cela représente même parfois un sixième de ce qu’ils gagnent dans le privé. Une fois, de plus, ce sont les patients qui paieront les pots cassés ».

Le Dr Wasseem Ballam poursuit : « Combien de jeunes spécialistes n’ont-ils pas l’intention de gagner un peu d’expérience à l’étranger avant de retourner à Maurice pour exercer. Mais, s’ils doivent revenir pour ne gagner que Rs 90 000 par mois en travaillant seulement à l’hôpital, ils ne vont pas revenir. Le ministre dit qu’il fera venir des médecins de l’étranger si les spécialistes quittent le public. Mais, cela va coûter cher et puis il faut tenir compte de la barrière de langue. » Pour la MHOI, qui se dit 100 % solidaire aux médecins spécialistes concernés, il faut revoir le contrôle des heures de travail de ces derniers et non pas faire du “medical bashing”. Car, à la fin du jour, « ce sont les patients qui seront pénalisés ».