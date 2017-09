MICRO-ENTREPRISES: Une professionnelle indonésienne forme des entrepreneurs mauriciens

Encourager les entrepreneurs à mieux comprendre les bénéfices des médias sociaux et du marketing numérique, les aider à tirer profit de ces plateformes de marketing pour la croissance des entreprises et la rétention des clients au niveau local et international. C’est dans cette optique qu’un atelier de travail sera organisé le 28 septembre par l’Aleemee Society à Flying Dodo, Bagatelle, sur le thème « Empowering women in business using social media & digital marketing ».

Cet atelier sera animé par l’Associate Prof. Dr Inon Beydha Lukman, du département de communication, à la faculté des Sciences sociales et politiques, à l’Université de Sumatra Utara (USU), à Medan, en Indonésie. L’atelier de travail portera sur plusieurs thèmes, notamment l’introduction au marketing numérique, l’introduction à Google AdWords, la recherche de mots-clés pour saisir les opportunités en ligne, l’introduction aux médias sociaux, l’utilisation des réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, Linkedin, dans le commerce et même le processus de développement du marketing social.

« Cet atelier est destiné aux propriétaires de micro-entreprises. Le but, c’est de les aider à revaloriser leurs produits et services et par la suite véhiculer les informations en ligne. Les micro-entreprises n’ont pas les moyens d’exposer leurs produits et services. Donc, cet atelier leur permettra d’apprendre comment promouvoir les produits et services en ligne », explique Saeed Thupsee, président de l’Aleemee Society.

À ce jour, 80 participants se sont inscrits à la formation, mais seuls 35 ont été retenus. « Nous allons organiser un deuxième atelier afin de permettre à tout le monde d’en bénéficier. De plus, lors de ce premier atelier, nous allons former des personnes afin qu’elles puissent à leur tour former d’autres entrepreneurs », indique le président.

Le Dr Inon Beydha Lukman exerce comme lecturer en Digital and Social Media, consultante et formatrice dans le même domaine. Elle compte plus de 25 années d’expérience en marketing, communication et management. Elle fait également des recherches en leadership et femmes entrepreneurs à l’Université de Putra, en Malaisie. Elle compte aussi de l’expérience dans le domaine du marketing numérique dans les PME et Business Management Services. Le Dr Inon Beydha Lukman a aussi organisé des conférences et ateliers internationaux sur la gestion du marketing numérique et l’autonomisation des femmes dans l’entrepreneuriat à l’étranger, notamment à Melbourne et à Sydney, en Australie, en Californie, en Turquie, en Espagne, en Inde, en Asie, et en Égypte.