MIDDLESEX UNIVERSITY À CASCAVELLE : Architecture moderne et espace vert

Cela fera bientôt un an qu'ont débuté les travaux pour la construction du nouveau campus universitaire de Middlesex. Dès les prémices de ce projet universitaire, l'accent est mis sur l'architecture moderne et l'aménagement paysager. L'établissement anglo-saxon, situé à Bonne-Terre, Vacoas, se déplacera ainsi en septembre prochain dans ses nouveaux locaux à Cascavelle. Intégrant le projet Medine Smart City, il disposera d'une superficie totale de 8000m2 et accueillera pas moins de 1500 étudiants. Laboratoires informatiques de pointe, salles de classe climatisées, salles de lecture... À Cascavelle, les étudiants profiteront également d'un gigantesque centre de remise en forme. En attendant de s'y installer incessamment, l'établissement d'enseignement supérieur a organisé pour la première fois une journée portes ouvertes à Bonne-Terre afin de mieux faire connaître leur programme d'études aux futurs étudiants.

Le bâtiment, déjà sorti de terre occupe 8000m2, les travaux ont démarré en juin 2016. Au total, 1500 étudiants et 70 enseignants et personnels administratifs y sont attendus. Jusqu'à septembre 2017, les ouvriers sont à pied d'oeuvre pour achever la construction du bâtiment qui accueillera des bureaux et salles de cours. Faire de l'université Middlesex une architecture du 21e siècle, tel est l'objectif des campus directors. «The Middlesex University of Cascavelle is designed specifically for the 21st century education. It's an educator's dream of what education is going to look like in the next 20 years», dit le Dr. Nicky Torrance, Associate Director Academic du Middlesex. Selon Dr Karen Pettit, le Campus Director, «Graham Wilson of BPR Architects who designed many of the iconic buildings for our campus in North London provided the initial design brief aligned to the teaching and learning ethos of Middlesex, he then worked closely with local architect Nicolas Paturau, director of Taktik architects to translate this into reality. We are incredibly proud of the mix of local and international expertise that has created this unique campus».

S'ils ont porté leur choix sur cette région de l'ouest, c'est parce que:«The plans our partners Medine have for a Smart City centred around Cascavelle with sports, shopping, leisure, cultural and accommodation persuaded us the West coast was an ideal location for students and employees to have a great work life balance», nous dit Karen Pettit.

Un campus du 21e siècle

En mettant l'accent sur le plan architectural contemporain du site, l'institution a pour volonté d'améliorer considérablement la vie de ses étudiants dans un environnement stimulant. «Pour accueillir ce millier d'étudiants en septembre prochain, de nombreuses facilités et avantages leur sont offerts notamment un IT laboratory, un espace bibliothèque, douze salles de classe climatisées, une salle de lecture, une salle de conférence avec écran géant, un park récréationnel», nous explique le Dr Karen Pettit, le Campus Director.

De plus, une cafétéria permettra de se détendre entre les cours. Le sport faisant partie intégrante de la vie universitaire, un centre de fitness y verra le jour. «Nos étudiants pourront également profiter d'un complexe sportif avec une piscine olympique de 50m, un terrain de foot et de rugby. En septembre seront aussi livrés des logements adjacents du campus», dit-elle.

Un espace vert participera au confort et au bien-être des étudiants. «The link between the different buildings and the natural environment is an integral part of the design with internal and external spaces merging to provide seamless landscaped learning and social spaces with indigenous species providing colour, form and shade. Outside spaces will have architect designed landscaping with location and mood lighting, WiFi access is available across the site», nous dit le Campus Director.

Selon la directrice, au-delà de sa vocation universitaire, ce campus privilégie aussi les échanges entre les étudiants étrangers(pas moins de 28 pays) et mauriciens : «Nous avons 60% de locaux et 40% d'étudiants venant de la Russie, de France, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud, des Seychelles, de Madagascar, de Rodrigues, ce qui fait de notre établissement un lieu d'échange».

Prêt en septembre

Le chantier devrait être complètement achevé dans quelques semaines afin de pouvoir accueillir les étudiants en septembre. Les bâtiments flambant neuf du campus logeront les départements de Business school, School of Law, Faculty of Arts and Creative industries, School of Science and Technology, School of Health and Education.

Par ailleurs, les futurs anciens locaux du Middlesex de Bonne-Terre seront repris par le JSS Educator providers avec lequel elle avait conclu un accord de partenariat.

Samedi dernier, l'université Middlesex, située à l'avenue Droopnath Ramphul à Bonne-Terre, Vacoas, a organisé pour la première fois une journée portes ouvertes afin de permettre aux futurs étudiants de mieux se préparer au grand saut après les études secondaires, rencontrer des enseignants, échanger et découvrir l'université dans son ensemble ainsi que les différentes formations proposées par l'établissement dans ses grands domaines: business, loi, science, technologie, santé. Des expositions ont permis d'apprécier les travaux d'élèves, de même que des démonstrations scientifiques ainsi que des ateliers sur les différentes formations y ont été proposés. Les intéressés ont aussi pu se renseigner sur leur orientation avec les responsables de formation et ont pu bénéficier d'entretiens. Des ateliers et des expositions permettront au public d'apprécier les travaux des étudiants.

L'université de Middlesex propose, depuis 2010, aux titulaires du HSC six facultés: Business school (BA Honours Accounting and Finance, BA Honours International Business, BA Honours Business Management, MSc Management), School of Law (LLB Honours Bachelor of Laws, LLB Law with international Relations, LLM International Business Law), Faculty of Arts and Creative industries (BA Honours Advertising, Public Relations and Media), School of Science and Technology (BSc Honours Information Technology, BSc Honours Information Technology and Business, Information Systems, BSc Honours Computer Science (Systems Engineering), MSc Business Information Systems Management, MSc Computer Networks and Network Design, BSc Honours Psychology with Counselling Skills, MSc Applied Psychology) School of Health and Education(MA Education (Leadership and Management) — part time, BSc Honours Professional Studies Nursing/Midwifery(sujet à validation et accréditation), MSc Advanced Professional Studies (Nursing or Midwifery) — sujet à validation et accréditation —, Post Graduate Certificate in Higher Education.

L'université dispense aussi des formations accessibles aux "undergraduates" et "postgraduates". L'International Foundation Programme s'adresse ainsi à ceux souhaitant se lancer dans les "undergraduate studies": loi, Business Management, international Business, Accounting and Finance, Advertising, Public Relations and Media, information Technology, Psychology with Counselling Skills.

Aussitôt accrédité par le TEC, cette année seront introduits de nouveaux cours, soit le Nursing et Midwifery programmes: le Professional Studies Nursing/Midwifery MSc Advanced et Professional Studies (Nursing or Midwifery). «An academic "top up" degree programme in either Nursing or Midwifery which will run part-time over an 18 month period is open to individuals who have successfully completed a 3-year diploma level education leading to registration as a nurse or a midwife. Le MSc Advanced Professional Studies will run part-time over two years, designed for experienced senior nurses and midwives who are leaders in their fields», peut-on lire sur la brochure de programmes scolaires.

Le nouveau campus va permettre aussi le développement davantage de Undergraduates (UG), Post graduates (PG) et "short courses" afin de répondre aux besoins locaux et internationaux.