Mieux qu’en 2015 mais encore en dessous de son potentiel

L’année qui s’achève aura été marquée par un taux de croissance économique plus élevé que celui de 2015. Statistics Mauritius et MCB Focus ont tablé sur 3,6 % alors que la MCCI et SBM Insights ont anticipé un taux de 3,4 %. Bien qu’elle soit, dans tous les cas de figure, supérieure à celle de 2015 (3 %), la performance de 2016 demeure, pour nombre d’observateurs, en dessous du potentiel de notre économie. Et la Banque de Maurice et les instances économiques du privé l’ont maintes fois souligné cette année. L’on est encore loin d’un taux de croissance de 5-6 % dont le pays a besoin pour pouvoir atteindre la ligue des pays à hauts revenus.

L’économie mauricienne a dû faire avec une conjoncture internationale difficile cette année. La croissance globale a été en dessous des attentes, affectée par une évolution défavorable du commerce global, le vote du Brexit, le ralentissement de l’économie chinoise, le recul de certaines économies émergentes, la baisse des prix des matières premières, la volatilité des monnaies dont la livre sterling, une productivité plus faible dans les économies avancées et des problèmes géopolitiques. Les grandes institutions multilatérales ont été forcées de corriger à la baisse, pendant l’année, leurs prévisions concernant l’évolution de l’économie globale. Le Fonds monétaire international, entre autres, a eu à ramener, dans l’édition d’octobre 2016 des Perspectives économiques globales, son estimation à 31 %, soit le plus taux le plus bas qu’on ait enregistré depuis la crise économique de 2008-2009. L’Afrique subsaharienne, pour sa part, va devoir se contenter d’un taux avoisinant 1,4 %, soit le plus faible de ces vingt dernières années, taux qui, cependant, pourrait remonter à 2,9 % en 2017 tout comme l’économie mondiale à 3,4 %.

Au plan domestique, des facteurs dérangeants ont jalonné 2016. Les séquelles de l’affaire BAI étaient toujours ressenties pendant la première partie de l’année alors que les turbulences politiques ont été durablement présentes pendant toute l’année pour culminer avec la cassure de l’Alliance au pouvoir, des développements qui ne peuvent que saper encore plus le moral des opérateurs économiques déjà ébranlé par le Brexit, les inquiétudes entourant les amendements au Traité de non-double imposition entre Maurice et l’Inde, le retard dans la mise en œuvre de gros chantiers, les difficultés sectorielles sinon le retard dans la mise en place des réformes tant souhaitées du cadre réglementaire pour un meilleur climat des affaires. Cependant, les opérateurs économiques peuvent se réjouir de pouvoir évoluer avec un secteur financier robuste, les régulateurs, en particulier la Banque de Maurice, veillant au maintien de la solidité et de la stabilité de notre système financier. La baisse du taux d’intérêt directeur, juste avant la présentation du budget 2015-2016, avait été bien accueillie, les milieux économiques estimant qu’un coup de pouce était nécessaire non seulement pour réduire l’endettement élevé de certains secteurs mais également pour encourager l’investissement. Cela en attendant que les mesures annoncées dans le budget pour la présente année financière ne se concrétisent.

Double correction

Face au contexte économique international difficile et un environnement opérationnel parfois contraignant au plan local, Statistics Mauritius a été amenée, en deux occasions cette année, à revoir à la baisse ses prévisions concernant la croissance 2016. Estimé à 3,9 % en mars 2015 (ce même taux avait été annoncé dans le rapport sur les « National Accounts » en décembre 2015), le taux de croissance fut rabaissé, une première fois, à 3,7 % en septembre 2016 puis à 3,6 % la semaine dernière.

Les milieux officiels avaient au départ misé sur un taux de croissance de 3,9 % basé sur les performances sectorielles suivantes :

a) Agriculture/pêche : + 3,2 % après une contraction de 1 % en 2015 ; la production sucrière était alors estimée à environ 380 000 tonnes, ce qui allait représenter une progression de 3,9 % comparativement à une contraction de 8,8 % en 2015 ;

b) Industrie manufacturière : une croissance d’environ 1,7 % contre + 0,2 % en 2015 ; on pensait que le sous-secteur textile allait enregistrer une croissance de 0,3 %, renversant ainsi la tendance négative (-2,9 %) subie l’année précédente ; Statistics Mauritius s’attendait également à ce que les activités des entreprises tournées vers l’exportation allaient être positives avec une croissance de 0,6 % après une contraction de 1,4 % relevée en 2015.

c) Construction : une relance (+ 2 %) du secteur après cinq années consécutives de contraction ;

d) Commerce : une croissance plus élevée en 2016 (+ 3,1 %) par rapport à 2015 (+ 3 %) ;

d) Secteur touristique/restauration : un taux de + 6,4 % sur la base de 1 230 000 arrivées touristiques ;

e) TIC : une performance de + 6,9 % semblable à celui de 2015 avait été anticipée ;

f) Activités professionnelles et techniques : un plus fort taux de croissance (+ 6,5 %) comparativement à 2015 (+ 5,6 %) avait été prévu.

Finalement, le pays aura à se contenter d’un taux de croissance général de 3,6 % calculé sur les résultats sectoriels suivants :

a) Agriculture/Pêche : + 3,9 % après une contraction corrigée de 0,3 % en 2015 ; cette meilleure performance serait attribuable à une production sucrière de l’ordre de 390 000 tonnes (soit une croissance de 6,4 % par rapport au recul de 6,2 % noté en 2015).

b) Secteur manufacturier : un léger mieux (+ 0,3 %) comparativement à la croissance zéro de l’année précédente ; cependant, alors que les activités d’usinage du sucre se traduiront par un taux positif de 9,4 %, on observe avec inquiétude que le secteur textile continue de fléchir avec un taux négatif de 3 % prévu pour cette année, ceci suivant le repli de 2,8 % enregistré en 2015 ;

c) Construction : croissance zéro ;

d) Commerce : une meilleure performance (+ 3 %) par rapport à 2015 (+ 2,8 %) ;

e) Tourisme : progression de 8,4 % grâce à des arrivées de l’ordre de 1 265 000 ;

f) TIC : prévision d’un taux de croissance de 6,5 %, inférieur à celui de 2015 (+ 6,9 %)

g) Services financiers : un meilleur bilan (+ 5,7 %) comparativement à 2015 (+ 5,3 %) ;

h) Activités professionnelles et techniques : hausse de la croissance (+ 5,7 % contre 5,1 % en 2015).

L’investissement repart

Par ailleurs, après cinq années consécutives de contraction, l’investissement va enfin rebondir en 2016, avec un taux de croissance estimé à 5, 7 %, qui sera, toutefois, en dessous de celui annoncé en mars 2016 (+ 7,3 %). L’investissement du secteur privé devrait progresser de 6,2 %, soit à un niveau supérieur que le taux annoncé en début d’année (+ 1,2 %), renversant ainsi la tendance négative observée en 2015 (-7,3 %). Du côté du secteur public, on devrait terminer 2016 avec une croissance de l’investissement d’environ 4,3 % et non de 23,6 % comme anticipé en mars 2016. Le retard dans la mise en chantier de divers projets explique cette correction. Statistics Mauritius prévoit aussi que les investissements dans les bâtiments résidentiels et ainsi dans les machines et équipement vont croître de 13,3 % et de 11 % respectivement.

Autres éléments de satisfaction pour cette année : la baisse du taux de chômage (de 7,9 % à 7,4 %), le repli de l’inflation à environ 1 %, la hausse, quoique très légère, des dépenses de consommation (+ 2,9 % contre + 2,7 % en 2015), et de l’épargne brute nationale de 10,4 % à 11,2 % du Produit intérieur brut.

Pour 2017, les prévisions officielles et celles des publications économiques du privé indiquent que la croissance serait plus élevée. Statistics Mauritius et la Banque de Maurice annoncent un taux de 3,8 %. MCB Focus et SBM Insights prévoient 3,9 % alors que la MCCI mise sur 3,7 %. Cette performance améliorée reposerait, selon Statistics Mauritius, sur une relance du secteur de la construction (+ 7 %), une meilleure tenue du secteur manufacturier (+ 1,5 % contre 0,3 % en 2016), des TIC (+ 6,7 % contre 6,5 % cette année), des activités professionnelles et techniques (+ 6 % par rapport à 5,7 % en 2016) et un taux de croissance soutenu de plus de 5 % du secteur des services financiers. Le secteur touristique devrait également maintenir ses bons résultats mais à un rythme moins rapide de 3,2 % basé sur des arrivées de l’ordre de 1 320 000 et des recettes de Rs 59 milliards.

La performance anticipée pour 2017 dépendra dans une bonne mesure de l’implémentation accélérée des projets d’envergure annoncés dans le budget 2016-2017, de la consolidation du cadre de facilitation des affaires, de la redynamisation nos exportations, des initiatives pour rehausser la productivité et également des moyens que le pays se donne pour faire face aux défis du Brexit, de l’abolition du régime de quota sucrier de l’Union européenne, de la remontée attendue des cours des matières premières, entre autres.

2017 vient avec son lot d’espoirs mais aussi avec ses appréhensions.