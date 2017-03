MILK PRODUCTION SCHEME : Le gouvernement veut augmenter la production de lait frais

À Triolet hier après-midi, le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a indiqué que le pays produit à peine 4 millions de litres de lait par an, ce qui représente seulement 2,9% de la demande. « Si nous devions satisfaire cette demande, nous devrions alors produire au moins 135 millions de litres par an. Nous sommes donc très très loin de ce chiffre », a-t-il dit lors du lancement du Milk Production Scheme par le Small Farmers Welfare Fund (SFWF).

Mahen Seeruttun rappelle que l'élevage de vaches laitières, qui était une activité importante dans chaque village du pays il y a quelques décennies encore, est désormais en déclin d'année en année. « C'est devenu très rare, même dans les villages, alors que la demande en lait frais, mais aussi en produits laitiers, est en hausse. Il y a un urgent besoin de satisfaire cette demande afin de contrer l'importation », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette activité demande « beaucoup d'efforts » de la part des éleveurs, mais elle a néanmoins « aidé de nombreuses familles à vivre décemment et à payer les frais d'études de leurs enfants ». Il reprend : « Devenus des professionnels, ces derniers ne sont pas intéressés à poursuivre cette activité. D'autres jeunes non plus ne sont pas intéressés et il n'y a pas de relève. D'un autre côté, il y a aussi la hausse des coûts de production », a-t-il dit.

C'est dans le souci d'aider ce secteur et de promouvoir la production locale que le gouvernement a introduit certaines mesures, dont le Milk Production Scheme, lancé hier. Sous ce plan, le gouvernement offre une somme de Rs 5 000 par génisse à tout éleveur qui gardera son animal jusqu'à l'âge de produire du lait. « Nous espérons que tous les éleveurs suivront ce plan et qu'on assistera à une amélioration de la production de lait frais dans quelque temps », a-t-il souligné.

Mahen Seeruttun a rappelé aux éleveurs que le marché de lait frais existe. « Nous devons produire de manière efficace et efficiente afin d'augmenter la production et baisser les coûts de production », a-t-il affirmé. Le ministre a également évoqué un autre projet dans lequel le gouvernement a investi Rs 10 M pour aider les éleveurs à être accompagnés dans leurs activités par des industriels. « Ces derniers peuvent les aider à pratiquer l'élevage de manière plus efficace et, en plus, les éleveurs auront la garantie que les industriels achèteront toute leur production de lait frais. Bien sûr, il y aura des normes à respecter », a fait ressortir le ministre.