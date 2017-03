MINIMALISTE, VINTAGE, MODERNE : Des styles pour tous les goûts

Que ce soit pour lire vos emails, régler vos factures ou pour un travail plus conséquent, le bureau dans maison votre occupe une place importance dans la vie de tous les jours. Le bureau est un espace idéal pour de nombreuses activités du quotidien. Il s'agit en effet d'un endroit où vous pouvez travailler, mais aussi vous retirer et où vous êtes libre de faire ce que vous voulez et ce, en toute intimité. Il est donc important d'aménager un bureau à votre goût !

Le travail à domicile est devenu plus qu'une tendance. Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le confort de la maison. Le nombre de freelancers augmente chaque année de manière fulgurante. Les entreprises acceptent de plus en plus le télétravail, permettant ainsi aux gens de rester chez soi et de travailler dans des conditions plus agréables.

Il a été prouvé qu'un environnement de travail sain motive les gens et augmente la productivité au travail. L'aménagement de bureau joue ici un rôle essentiel et il est donc recommandé de créer un environnement de travail créatif et inspirant dans votre maison pour booster votre efficacité.

Cet espace de travail se doit d'être confortable et accueillant : vous y passerez de longues heures. Il faut ainsi que vous puissiez y trouver votre inspiration. Les idées de décoration de bureau sont aujourd'hui nombreuses ! Les styles, les couleurs et les tendances varient selon les saisons et offrent une multitude de possibilités pour l'aménagement de votre bureau. Nous avons tous des goûts différents et ce qui constitue un environnement propice au travail diffère d'une personne à l'autre.

Un environnement zen

Le temps des bureaux froids et peu invitants est révolu ; faites parler votre créativité et aménagez votre bureau d'une façon qui vous ressemble. Si vous aimez jouer avec les matériaux, pourquoi ne pas opter pour un bureau au style industriel avec des matières brutes, telles que le métal ou la brique. En aménageant votre bureau à la maison, vous avez la liberté de le personnaliser autant que vous le voulez : bureau design, inspiré par la nature, open space, intime, avec une touche féminine… Vous avez toutes les cartes en mains pour créer un espace vraiment à votre image et qui aidera à vous concentrer.

N'hésitez pas à jouer avec les couleurs. Les tons clairs et neutres, tels que le beige et crème, adouciront votre pièce et feront de votre espace de travail un environnement zen et paisible. Les couleurs naturelles telles que le bleu et le vert appellent à la concentration et au calme. Les couleurs vives ajouteront un peu de peps et de vivacité. Le rouge, par exemple, joue sur l'émotion et stimule l'inspiration. Soyez audacieux et n'ayez pas peur d'ajouter quelques couleurs toniques si vous avez un bureau dans les tons clairs ou neutres, cela ajoute du caractère et crée une atmosphère ludique.

Le choix des meubles

En plus des couleurs, le choix des meubles est également une étape importante dans l'aménagement d'un bureau. Pourquoi ne pas opter pour un bureau ton sur ton alliant fonctionnalité et simplicité. Le bureau rustique en bois saura créer un environnement de travail discret et efficace.

Incroyablement tendance, le style industriel est une sublime fusion de matériaux tels que le métal, la brique et le verre. Profitez de la belle hauteur de plafond pour installer d'impressionnantes suspensions et ainsi créer un éclairage stimulant. De belles lignes épurées, un mélange de matériaux, des couleurs sobres, le bureau contemporain est simple et répond à toutes les conditions d'un environnement de travail efficace : lumineux, fonctionnel et personnalisé.

Un bureau à domicile ne nécessite pas beaucoup d'espace. Il suffit d'une table et d'une chaise et avec un peu de créativité, vous pourrez transformer un espace non utilisé par exemple, l'espace sous l'escalier, en un environnement productif propice au travail.

Cet espace de travail contient la plupart du temps un bureau, une chaise, une lampe de table et généralement aussi un ordinateur, mais vous pourrez aussi y installer quelques gadgets pour un look plus branché ou des photos pour un style plus convivial. Les éléments ajoutés peuvent être aussi bien décoratifs que fonctionnels. N'hésitez pas à mélanger les textures, à jouer avec l'éclairage et à essayer de nouvelles choses. Dans le bureau, des éléments naturels tes que le bois et les plantes ajouteront une touche de calme et de tranquillité. Les matières brutes telles que le bois, la brique et le métal sont des matériaux qui se marient parfaitement entre eux. Les rangements ouverts donnent un sentiment d'espace qui agrandira votre pièce. Une fois encore, aménager son bureau est une question de goût.