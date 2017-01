Le ministère de l’Environnement n’avance point...

Il semble qu’un certain laxisme gangrène des départements ou ministères au point où des projets sont gelés ou transmis à d’autres ministères. Tel est le cas au ministère de l’Environnement qui, semble-t-il, attend que les grosses pluies causant des inondations et une autre montée subite des eaux fassent des victimes avant d’agir. Comme cela avait été le cas au tunnel menant au Caudan en 2013, où plusieurs morts étaient à déplorer à la suite des flash floods. Depuis quelque temps déjà, les zones à hauts risques ont été identifiées par le National Disaster Committee et une loi a été promulguée en avril 2016.

Avec la période de grosses averses qui s’annonce, même si ce n’est pas pour demain comme le prévoit la station météo, des drains dans ces zones à risques ont été délaissés depuis l’année dernière. Et à la moindre pluie torrentielle, les inondations sont à craindre.

Il nous revient que le ministère de l’Environnement s’est dédouané de la responsabilité d’assurer le maintien de ces drains, passant la balle au ministère des Collectivités locales. Cela dit, le ministère de l’Environnement n’avance pas, car la plupart des projets ont été bloqués bien que le ministère des Finances ait alloué une somme de Rs 19 millions pour effectuer des travaux d’entretien aussi bien que pour financer certains autres projets. Rien ne va plus et il semble que les départements concernés sont au chômage technique, faute de projets.

Cette situation dure depuis début avril 2016. Des habitants de certaines régions à risques, dont Fond du Sac, nous signalent qu’il n’y a plus d’entretien des drains depuis plus d’une année. Idem pour Canal Dayot où à la moindre inondation, les maisons avoisinantes prennent eau.

Si dans les quelques semaines à venir, le gouvernement et le ministère de l’Environnement ne prennent pas les devants, ils auront à s’expliquer quant à leurs manquements, voire leur irresponsabilité. Il ne suffit pas qu’une fonctionnaire, croyant mettre de l’ordre, crée une situation où le régime actuel risque de subir des préjudices. Il est temps que le ministère puisse fonctionner à plein régime et évite des macadams politiques. Il est temps d’agir et d’être proactif.