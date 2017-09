MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Rs 100 000 d'équipement remis aux Agaléens

Le vendredi 15 septembre, le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Stephan Toussaint, a procédé à une remise symbolique d'équipements sportifs, d'une valeur de Rs 100 000, aux représentants des habitants d'Agaléga. Dans le cadre du développement du sport et des sportifs Agaléens, dont l'île ne compte actuellement pas plus de 300 habitants, le MJS a ainsi fait don de plusieurs équipements sportifs, tels des ballons de foot, volley et basket, mais aussi des javelots et disques l'athlétisme, des rackets et des volants pour la pratique du badminton, des boules de pétanque, des dispositifs pour le tennis de table, des outils pour la musculation, des chronomètres et des sifflets.

« Il ne faut pas oublier Agaléga dans tout ce que nous faisons », a plaidé Stephan Toussaint. « Les équipements que mon ministère offre aux Agaléens leur donneront la possibilité d'atteindre leur potentiel et de découvrir des sportifs talentueux en vue des 10e Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice. Ils peuvent compter sur le soutien de mon ministère », a-t-il fait ressortir. Emmanuel Jasmin, acting assistant resident manager d'Agaléga, a parlé d'un souhait qui se concrétise. « Cela fait plusieurs années que nous attendions cela. Je remercie le ministre qui a été à l'écoute et qui très vite a enclenché toutes les démarches. Nous avons attendu très peu de temps. Mon rêve de voir Agaléga briller au niveau sportif commence à se réaliser », dit-il.

En février prochain, le MJS prévoit de se déplacer sur l'Archipel pour un suivie avec les bénéficiaires, effectuer une série de tests médicaux et paramédicaux et, par la même occasion, organiser une activité « sportif, fun et loisirs » pour les habitants. « Il y a du potentiel à Agaléga. Nous aussi nous pouvons avoir le même niveau que Maurice, nous aussi nous pouvons défendre le drapeau aux Jeux des îles », souligne Emmanuel Jasmin, lui-même ancien athlète dans les années 80.