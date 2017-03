Un ministre de la République doit savoir quand la fermer

La cause est entendue. Les ministres de notre jeune République sont parfois des tragédies ambulantes. Et les responsables en sont les chefs de parti qui les choisissent. Ramgoolam père et fils ont nommé quelques pantins comme ministres et Jugnauth père et fils ne dérogent pas à la règle. À moins de faire preuve d’un angélisme béat, on ne devrait pas s’attendre à ce que Jugnauth fils inscrive la République de Maurice du côté des pays progressistes de cette planète. Bientôt, très bientôt, il sera l’otage des groupes socioculturels, tentera de réintroduire la peine de mort pour grappiller quelques votes et invitera Mugabe, et pourquoi pas Kim Jong-un, à un séminaire sur « Les Droits humains et la Démocratie dans un monde globalisé ».

Mais je m’égare, car mon coup de sang d’aujourd’hui ne concerne en vérité que le ministre du Tourisme du gouvernement Lepep.

Anil Gayan commence à devenir un cas. Cet homme qui, dans sa jeunesse, avait peut-être des idées politiques intéressantes et quelques convictions, patauge dans la vase depuis qu’il est devenu ministre Lepep en 2014. En tant que ministre de la Santé, il réalise l’exploit de s’aliéner avec la quasi-totalité des ONG du pays, puis le personnel médical. Jugnauth fils a donc décidé de limiter les dégâts et de le transférer à un autre ministère car il était clair que cet homme affaiblirait encore plus un gouvernement déjà brinquebalant.

La semaine dernière, Gayan a encore choqué la population et surtout les défenseurs des droits humains quand il a osé déclarer sans sourciller que « Mugabe est un grand dirigeant africain ». Pour la majorité des Mauriciens qui ne connaissent pas vraiment l’histoire du Zimbabwe, il faudrait rappeler certains faits. Mugabe a été un grand dirigeant pendant l’Apartheid, qui sévissait en Afrique du Sud, et était un combattant pour la liberté sous le règne de Ian Smith de la Rhodésie. Mais par la suite, enivré de pouvoir, il a transformé le Zimbabwe, qui était le grenier de l’Afrique, en dictature médiocre.

En 2008, après 30 ans de règne tyrannique, Mugabe perd les élections. Retranché dans son château, il est même sur le point de concéder la défaite lorsque l’oligarchie politique qui l’entoure, craignant comme la peste le retour du bâton, l’encourage à s’accrocher au pouvoir. Il refuse dès lors les résultats et lance brutalement une campagne de terreur contre son propre peuple, et surtout contre les partisans du MDC (Movement for Democratic Change) de Morgan Tsvangirai.

Durant trois mois, l’enfer s’abattra sur le Zimbabwe : camps de torture, escadrons de la mort, massacres et viols dans les villages qui ont voté l’opposition. Le livre The fear, de Peter Godwin, un Zimbabwéen blanc, nous donne un aperçu de cette période sombre de l’histoire du Zimbabwe du XXIe siècle. Mais Godwin est blanc et Gayan nous dira peut-être que c’est un nostalgique de l’époque coloniale de Ian Smith ! Laissez-moi donc vous relater mon expérience personnelle du Zimbabwe.

En 2015, j’ai visité ce pays en prenant un bus de l’Afrique du Sud. J’y ai rencontré des dizaines de Zimbabwéens et dans la plus grande discrétion, des leaders politiques du pays. Ils m’ont tous raconté les mêmes histoires post-électorales glaçantes d’horreur. J’ai pu témoigner de l’effondrement économique de ce pays : fermes laissées à l’abandon, un peuple exsangue et une classe politique au pouvoir dont l’unique objectif est de se remplir les poches. En 2016, à Cape Town j’ai fait la connaissance d’un militant zimbabwéen LGBT, Frank Malaba. Frank, qui est depuis le représentant de DIS-MOI en Afrique du Sud, est un exilé politique qui a dû fuir la police de Mugabe pour rester en vie. Lorsque j’ai dit à Frank qu’un ministre de mon pays avait décrit Mugabe comme « un grand dirigeant africain », sa réponse a été lapidaire : « Il s’est trompé d’époque, n’est-ce pas ? »

Monsieur Gayan, allez donc réviser votre concept de « grand dirigeant » et surtout votre notion du temps. Si Mugabe était sans doute aucun, pendant une période, « un grand dirigeant africain », il s’est mué à présent en un « grand dictateur africain ».

Il faut le dire, pour la mémoire de ces centaines de milliers de Zimbabwéens qui ont souffert et souffrent encore de l’emprise de ce tyran. Il faut le répéter afin que les générations futures de Mauriciens sachent qu’au sein de la République de Maurice a existé un ministre négationniste en la personne d’Anil Gayan.

Un ministre de la République devrait savoir quand la fermer…