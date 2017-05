MINOTERIE - 1er trimestre 2017 : Les profits opérationnels augmentent de 30 %

Les profits opérationnels des Moulins de la Concorde Ltée (minoterie) ont enregistré une hausse d’environ 30 % au cours du premier trimestre de 2017 comparativement au trimestre correspondant de 2016, cela en dépit d’une baisse du chiffre d’affaires.

Les résultats intérimaires de l’entreprise indiquent que les bénéfices opérationnels se sont élevés à environ Rs 15,5 millions pour le trimestre se terminant en mars 2017 contre Rs 11,9 millions pour le même trimestre de 2016. Par contre, le chiffre d’affaires a diminué, passant de Rs 451,2 millions à Rs 409,8 millions. La direction des Moulins de la Concorde Ltée attribue cette situation au prix plus faible du blé cette année ainsi qu’à des conditions de vente plus favorables pour les produits de la minoterie.

Les Moulins de la Concorde Ltée, qui est cotée sur le Development & Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice, a réalisé des profits après-impôt de Rs 14,3 millions pour le premier trimestre 2017 contre Rs 38,5 millions pour le trimestre correspondant de 2016 mais dans les comptes de l’année dernière des profits de Rs 31 millions réalisés sur la cession d’actifs avaient été comptabilisés.

Pour le trimestre se terminant en juin 2017, la direction anticipe des « continuing positive results » et prévoit une amélioration dans l’exportation de la farine même si le marché pour ce produit demeure hautement compétitif.

BOURSE - DEPUIS DÉBUT 2017 : Le Semdex en hausse de 12,1 %

L’indice du marché officiel de la Bourse maintient sa progression, gagnant 0,51 % au cours de la semaine écoulée pour porter son niveau à 2 027,16 points, soit une hausse de 12,1 % depuis le début de l’année.

Les autres indicateurs du marché officiel se sont également renchéris la semaine dernière. Le SEM-All Share Index a gagné 0,17 % pour s’établir à 1 975,21 points, ce qui représente une augmentation de 6,62 % depuis début janvier 2017. Le SEM-10, indice des dix valeurs les plus liquides du marché, a terminé la dernière séance hebdomadaire à 392,71 points, soit en hausse de 0,35 %. Les gains du SEM-10 depuis la première séance de l’année se situent à 13,82 %. Quant au Demex, indice du second marché, sa progression sur cette même période s’élève à 4,9 %.

Selon la société de bourse Swan Securities Ltd, le marché officiel a enregistré un chiffre d’affaires de l’ordre de Rs 87 millions pour la semaine écoulée. Les investisseurs étrangers ont été des acheteurs nets pour un montant de Rs 6,4 millions. La capitalisation totale du marché officiel (basée sur le Semdex) et du DEM a connu une légère hausse, passant de Rs 290 millions à Rs 291,2 millions. Le MCB Group est la valeur locale la plus fortement capitalisée avec un montant de Rs 54,7 milliards. Puis on retrouve IBL Ltd (Rs 27,3 milliards), SBM Holdings Ltd (Rs 23,1 milliards), ENL Land « Ordinaire » (Rs 14,5 milliards) et CIEL Ltd (Rs 11,8 milliards).

Sur le DEM, les cinq plus importantes capitalisations sont celles de Médine Ltd (Rs 6,7 milliards), d’Ascencia Ltd « Class A » (Rs 5,1 milliards), CIEL Textile Ltd (Rs 4,9 milliards), Constance Hotels Services (Rs 3,8 milliards) et Swan Life Ltd (Rs 3,3 milliards).