MISE EN GARDE DU PMSD AU MSM : “Nou pa pou tolère sa bann zafer là enkor lontan” affirme Xavier Duval

Le PMSD se dit prêt à déterrer la hache de guerre si le MSM le cherche. C’est ce qu’a laissé comprendre le leader des Bleus, lors de sa conférence de presse, vendredi, au Nouveau Centre de formation du PMSD à Cassis. Xavier Duval déplore ainsi la politique de débauchage enclenché par le MSM à l’encontre de ses membres pour faire grossir sa majorité parlementaire et ainsi obtenir les 75% en vue du vote du Prosecution Commission Bill.

Le leader du PMSD a accusé un certain nombre de personnes “courtiers à la solde de Pravind Jugnauth, sans doute”, qui auraient approché ses membres, dont Thierry Henry, Dan Baboo et Aurore Perraud pour qu’ils démissionnent du PMSD. Parmi eux on retrouverait Kishan Servansing de la SMEDA; Dev Phokeer, ambassadeur aux États-Unis,; le patron du National Security Service (NSS), Lockhdev Hoolash, et même la PPS Roubina Jaddoo,. Des membres du secteur des affaires sont également pointés du doigt par XLD.

Des offres “inimaginables, troublantes, persistantes par dizaines de millions de roupies, allant jusqu’à Rs 40 M” leur auraient été faites, dit-il, s’insurgeant que “le MSM n’a pas changé. L’immoralité est à son comble.” “Nous devons dire non à la méthode du MSM. Notre pays n’est pas une animal farm”, martèle le leader du PMSD qui lance une mise en garde au MSM : “Si sa bann zafer là continuer, PMSD pou dir ki ena enn déclaration de guerre. Nou na pa pou tolère enkor lontan.”

Concernant les transfuges, dont “Alain Wong ki fine plonge dans sec”, le PMSD considère leur action comme une trahison envers le pays et les amis. Faisant ressortir qu’en 12 ans au pouvoir, les PMSD n’a jamais accueilli de transfuges, il souligne que l’histoire a démontré que les transfuges n’affaiblissent pas le parti qu’ils délaissent mais celui qu’ils rejoignent. Dénonçant les pratiques “mafieuses du MSM”, le leader du PMSD s’interroge sur les sommes mirobolantes proposées aux députés bleus pour délaisser la basse-cour, se demandant ainsi “si on parle de Rs 40 millions par député, cela voudrait dire qu’ils sont disposés à décaisser Rs 400 millions. D’où provient cet argent?” Et d’estimer que ces sommes auraient pu servir à réduire la pauvreté à Maurice.

À ce sujet, il est revenu sur la distribution du matériel scolaire à des élèves dont les familles sont issues de poches de pauvreté. Xavier Duval déplore que “contrairement à autrefois, où on offrait des uniformes, des chaussures, etc, aujourd’hui, cette offre se fait sous forme de chèque de Rs 1,500 ou Rs 2,000”. Or, dit-il, “l’argent remis est souvent utilisé par les familles pour éponger des dettes quand ce n’est pas autre chose douteuse ” D’où son souhait pour que les autorités revoient ce système afin que ce soit les enfants, les bénéficiaires, qui reçoivent directement les dons de l’État.

Le leader des bleus s’est également attardé sur la double pratique publique/privée des médecins spécialistes et la situation des pompiers. Citant les grands pays où la double pratique des médecins spécialistes existe, Xavier Duval se demande “pourquoi à Maurice, cela ne marcherait pas.” Il estime qu’il ne faudrait pas que “le ministre Gayan agisse sur des coups de tête à chaque fois comme pour la méthadone.”

S’agissant des pompiers, il dit comprendre que leur situation est “dan difé.” Disant détenir des informations à l’effet qu’ils souffriraient d’un grand manque d’équipements, le leader de l’opposition tire la sonnette d’alarme, arguant que cela représente un danger non seulement pour les pompiers, mais aussi pour la population. “Nous demandons au ministre Husnoo de prendre ses responsabilités”, dit-il.

Le leader des Bleus a brièvement évoqué les récentes critiques de Paul Berenger et Alan Ganoo à son encontre estimant qu’elles étaient de “mauvais goût.” Espérant que ces critiques cessent et que l’opposition soit unie, il ne s’y attarde pas, dit-il, car “l’important pour l’opposition est de faire face à un gouvernement qui cherche à avoir 75% par tous les moyens.”



ENREGISTREMENT DES CCTV DES CASERNES CENTRALES : La Cour accède à la requête du PTr, les vidéos devront être sauvegardées



Le panel légal du Parti travailliste espère démontrer, preuve à l’appui, que les incidents et tensions survenus aux abords des Casernes centrales, dans le sillage de l’interrogation de Navin Ramgoolam, lundi dernier, ont été orchestrés par la police. De retour auprès des rouges après une certaine période d’absence, Me Rama Valayden devait annoncer, hier matin, que la Cour a accédé à la requête du panel, à savoir que les enregistrements effectués par les caméras CCTV de surveillance des Casernes centrales et donnant directement sur la rue – où les partisans du PTr, dont l’ancien ministre des Sports, Devanand Rittoo, auraient été violemment bousculés par la police – soient sauvegardés. Entouré de Shakeel Mohamed et Satish Faugoo, entre autres, Rama Valayden a déclaré: “Nous avons fait une demande auprès de la magistrate Humuth pour que la police garde tous les enregistrements vidéo ( ) filmés depuis les Casernes centrales donnant sur la rue Kitchner et le Square Guy Rozemont, à partir de 9h ce jour-là ( ) La magistrate a ordonné au National Security Service de préserver ces vidéos!” Selon le panel légal du parti, il y a une volonté délibérée par le gouvernement “d’utiliser la force policière à des fins politiques” et “de détourner l’attention sur les réels problèmes du pays.” Le Commissaire de Police aura à assumer ses responsabilités, a insisté la panel. Rama Valayden a expliqué que des questions posées à Devanand Rittoo, dans les locaux du CID Sud, aux Casernes centrales, vendredi dernier, laissent à penser qu’il y a eu une tentative de donner une tournure communale aux incidents de lundi. De son côté, Shakeel Mohamed a réclamé une commission d’enquête pour faire la lumière sur les agissements de la force policière, ce jour-là.