MISS ENGLAND 2016—ELIZABETH GRANT: « Je veux m’engager pour des causes charitables »

C’est au Showroom de BeachWear que la petite équipe du concours de Miss England a été conviée jeudi pour une rencontre avec les médias. Sacrée Miss England 2016 l’an dernier, Elizabeth Grant, accompagnée de sa dauphine Lucy Physick, Miss North West 2016, de Stephanie Hill, Miss Hope Valley 2017, de Natasha Hemmings, Miss England 2015 de même que de Mr England 2016, Christopher Bramall, ont été invités par l’Office du Tourisme à Maurice. La MTPA, en effet, parraine depuis plusieurs années le concours Miss England, afin d’apporter plus de visibilité à Maurice au Royaume-Uni.

Elizabeth Grant n’a que 20 ans mais dès le premier contact avec la presse, la jeune femme dégage une aura positive. Souriante, cette étudiante en psychologie indique que sa vocation première a été de trouver des fonds pour ouvrir un hôpital pour enfants. Cette démarche fait suite au décès de sa sœur, qui est morte enfant d’une tumeur au cerveau. « I am so blessed and so grateful to even be here. C’est agréable d’être ici à Maurice et de pouvoir faire la promotion de votre île et surtout de profiter de cette expérience de marcher avec les lions à Casela. » Son sacre, elle dit l’avoir mérité en étant la personne qu’elle a toujours été. « It was based on my personnality. Je me sens plus motivée à me battre pour des causes charitables et je veux m’engager dans cette voie, ayant moi-même vécu un drame suite au décès de ma sœur, morte jeune d’une tumeur au cerveau. Ce concours m’a donné la chance de m’exprimer et c’est un titre que je conserverai toute ma vie. » Elizabeth Grant dira aussi : « Being the first black Miss England is a challenge and really I’ve been blessed to be here. Les mentalités changent, il faut rassembler les gens et non pas les juger sur leur base ethnique. It’s all about positive thinking. » Elle dira aussi que son équipe de football préférée est Arsenal et que cela ne lui déplairait pas d’avoir un rôle dans James Bond en étant une des James Bond Girls. « Mon rêve serait aussi de devenir une présentatrice de télé pour les enfants, c’est la meilleure plateforme pour les rassembler. »

Christopher Bramall, Mr England 2016, est né à Liverpool. Il a décroché un BA Honours en Sports Development and Science à la Edge Hill University et travaille dans un supermarché tout en poursuivant sa carrière de mannequin et d’acteur en devenir. C’est le Mr Liverpool Pageant qui l’a découvert et lui a proposé de concourir pour le titre de Mr England 2016. Au Mr World 2016 Pageant, tenu en juillet de l’an dernier à Southport, Londres, il s’est vu attribuer la quatrième place.