MISS MAURITIUS: Élection de Miss Talent ce samedi

Le samedi 9 septembre, à 20 heures, le Hennessy Park Hotel accueillera le Talent Show du concours Miss Mauritius 2017, qui en est à sa 47e édition, mais aussi des candidats à Mr World Mauritius.

Les douze aspirantes Miss, âgées de 17 à 24 ans, se sont réunies à My Gym pour des séances de musculation et de remise en forme. La compétition sportive organisée à cette occasion a souri à Priscilla Beegoo, devant Yukti Gopal et Ashna Nookooloo. Chez les messieurs, Jérôme Louis a remporté la palme devant Alexandre Curpanen et Jonathan Potage.

Les finalistes de Miss Mauritius 2017 sont Murielle Ravina, Lucinda Sandoce, Rishika Ramma, Urvashi Haurheeram, Priscilla Beegoo, Cécilia Collet, Laetitia Begue, Ashna Nookooloo, Serina Soobaroyen, Yukti Gopal, Ashwina Thakooree et Donna Kim Soo. Pour Mr World Mauritius, s’affrontent Darel Peres, Pooshan Balgobin, Jérôme Louis, Krishna Bissessur, Alexandre Curpanen, Giriraj Bachoo, Madhav Ladoua, Vashisht Bissessur, Hanetish Haumeer, Krishna Mungla, Lavine Ittoo et Jonathan Potage.

Primerose Obeegadoo, organisatrice des concours, souligne que cette année il y a eu beaucoup de nouveautés et que le gagnant de Mr World Mauritius représentera son pays en Angleterre. « On va les préparer pour bien représenter Maurice sur le plan international. On a choisi de leur faire faire du sport chez My Gym pour les maintenir en forme et en bonne santé. Il n’y a pas de beauté ou de mode, s’il n’y a pas une bonne hygiène de vie et du sport. Cette année verra aussi la participation des garçons. Pour le Talent Show, ils ont bénéficié de l’aide de Patrick Dumolard qui m’a assuré que le spectacle aura plein de surprises. Les filles ont mis au point des danses, des chants ou encore un stand up comedy. On est confiants du résultat. Le Talent Show se tiendra le samedi 9 septembre au Hennessy Park Hotel et l’entrée est gratuite ».