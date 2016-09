MISSION AUX ÉTATS-UNIS : Sunil Benimadhu honoré par l’Africa-American Institute

Sunil Benimadhu, Chief Executive officer (CEO) de la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM), recevra ce soir, à New York, le Distinguished Alumnus Award de l’Africa-American Institute (AAI), une organisation œuvrant pour le développement des liens entre les États-Unis et l’Afrique, surtout au niveau de la formation académique et professionnelle des Africains.

Bénéficiaire dans le passé d’une bourse de l’AAI, Sunil Benimadhu sera honoré pour avoir mis ses compétences au service de l’économie mauricienne et surtout ses réalisations au niveau de la Bourse des valeurs de Maurice. « At the Stock Exchange of Mauritius, Benimadhu has played an instrumental role in uplifting the operational, technical and regulatory infrastructure of the SEM and contributed to its emergence as one of the leading Exchanges in Africa », souligne l’AAI sur son site internet officiel. Le récipiendaire du Distinguished Alumnus Award a réagi en ces termes : « I am humbled and deeply honored by the recognition bestowed on me by the highly respected Africa-America Institute. I am one of the very lucky 23, 000 Africans who have benefitted from an AAI-led educational program. The training I received has played an instrumental role in shaping up my professional career. I congratulate AAI for its active transformational contribution to Africa’s present and future. »

Le CEO de la SEM sera aux côtés de plusieurs personnalités africaines et américaines qui seront récompensées lors de la soirée de gala de l’AAI. Il y a notamment le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, qui obtiendra au nom du peuple rwandais le trophée AAI Regional Integration Award, le P.-D.G. du groupe Dangote, Aliko Dangote (AAI African Business Leader Award), le CEO du Corporate Council on Africa, Stephen Hayes (AAI US Business Leader Award), et le président de Chevron Africa, Ali Moshiri (AAI Lifetime Achievement Award).

Sunil Benimadhu participe aujourd’hui à l’Emerging Africa Summit 2016 et présidera un panel sur le rôle de la finance dans la croissance économique en Afrique. Les intervenants lors de ce panel sont le ministre des Finances du Rwanda, Claver Gatete, le CEO d’Equity Bank, James Mwangi, les Managing Directors du groupe Carlyle et d’Emerging Capital Partners, respectivement Edward Matthias et Carolyn Campbell. Des personnalités du monde politique et économique animeront l’Emerging Africa Summit dont l’ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l’économiste Jeffrey Sachs et l’ex-président de la Banque africaine de Développement, Donald Kaberuka.

Le CEO de la SEM aura un programme chargé pendant son séjour aux États-Unis. Il participera demain au Plaza Hotel au US-Africa Business Forum qui sera marqué par la présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains, des hommes d’affaires américains et africains et hauts officiels de plusieurs organisations internationales. On s’attend à ce que le président américain Barack Obama s’adresse aux délégués dans la matinée. Organisé par le gouvernement américain et Bloomberg Philanthropies, ce forum vise à consolider les relations d’affaires et les économiques entre les États-Unis et l’Afrique. Dans la soirée, Bloomberg Philanthropies recevra un certain nombre de personnalités à un « intimate private dinner » auquel a été convié le CEO de la Bourse de Maurice.

Par ailleurs, il était prévu que Sunil Benimadhu fasse une intervention lors du CEO Institutional Investment Summit organisé hier au siège de la Nasdaq par Africa Investor. Il devait axer sa présentation sur les conditions d’investissement dans les marchés des capitaux en Afrique et les opportunités de croissance de ces marchés.