MISSION RÉUSSIE POUR MAURICE À DUBAÏ: La MTPA et Emirates renouvellent leur accord de marketing global

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a dirigé une délégation à l’Arabian Travel Market (ATM) de Dubaï du 24 au 27 avril. Pour promouvoir la destination durant ces quatre jours de foire, l’Office du Tourisme de Maurice occupait un stand en compagnie d’autres entreprises locales, dont Maritim Hotels, la Tourism Promotion Association (TPA), Sofitel Imperial, Lux Resorts, Connections, Sega Tours et Akquasun Mauritius.

La MTPA a eu de fructueuses rencontres avec Emirates Holidays, au cours desquelles les deux compagnies ont renouvelé leur accord de marketing global. Le protocole d’accord a été signé par Orhan Abbas, Senior vice-president, Commercial Operations pour l’Afrique d’Emirates, et Kevin Ramkaloan, directeur de la MTPA. « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Emirates afin de mieux faire connaître notre belle destination par le biais d’activités médiatiques et commerciales communes. Les facilités accordées par Emirates aux opérateurs mauriciens, notamment des billets à prix réduits pour les foires commerciales et les « roadshows » soutenus par la MTPA, profiteront certainement à l’industrie locale », a déclaré Kevin Ramkaloan.

« Notre relation avec Maurice est très importante pour nous. Notre succès sur cette desserte est le résultat d’efforts continus des deux parties. Nos activités conjointes ont été fructueuses et cela peut être démontré par le fait que nous opérons un double service quotidien de l’A380 sur cette route », a pour sa part déclaré Orhan Abbas. « Nous sommes reconnaissants du soutien que nous recevons de la MTPA. Nous souhaitons réaliser encore plus ensemble et nous allons renforcer notre soutien à la destination », a-t-il ajouté.

Le directeur de MTPA et Oomar Ramtoola, manager d’Emirates pour les îles de l’océan Indien, ont également eu l’opportunité de rencontrer le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis, Premier ministre et souverain de Dubaï, pour discuter d’une collaboration entre Dubaï et Maurice dans le but de promouvoir le secteur touristique des deux pays. Pour rappel, Maurice attire quelque 15 000 visiteurs du Moyen-Orient par an. Pour 2017/18, la MTPA propose d’intensifier ses actions de marketing dans cette région.