THE MITAVITE-RETIRED RACE HORSES COMMITTEE CUP: Ready To Attack peut demeurer invaincu

Fort de son titre de champion des 4-ans, Hard Day’s Night part à la recherche d’un troisième succès consécutif. Mais force est de constater que le champ qu’il affronte est plus relevé. Rien n’est donc gagné d’avance. Ready To Attack se pose comme son plus sérieux adversaire. Du reste, ce dernier est quelque peu avantagé au handicap par rapport à leur confrontation dans la Duchesse. Il doit aussi avoir progressé suite à sa course de rentrée et paraît capable de maintenir son invincibilité.

Hard Day’s Night est très bien placé au départ. Mais il n’est pas certain qu’il puisse imposer son rythme vu la présence de Speed Limit au numéro un. Cette position ne devrait pas trop le déranger car il a déjà démontré qu’il ne doit pas nécessairement courir en tête. Sauf qu’il préfère un rythme soutenu vu qu’il est un galloper. Reste maintenant à savoir si Speed Limit optera pour la position tête et corde et si le cheval de Ricky Maingard a intérêt à imposer un train soutenu sur le parcours du jour vu qu’il n’a pas gagné au-delà de 1500m. Il faudrait souligner que c’est la première fois que ce cheval hérite d’une bonne ligne. Donc, sa candidature ne doit pas être prise à la légère.

Pour en revenir à Hard Day’s Night, il incombe de dire qu’il peut précéder les autres adversaires dans le parcours, ce qui lui donne une bonne chance d’avoir le first run si jamais Speed Limit mène les opérations. Ready To Attack a aussi gagné en faisant la course à l’avant ou en suivant de près. Ses ennuis semblent derrière lui. Sur ce qu’on a pu voir à l’entraînement, tout porte à croire que sa course de rentrée lui a été bénéfique. Il est également un cheval sur lequel son entraîneur comptait après sa victoire dans la Duchesse. Rapide, il pourrait trouver un bon dos et même se placer derrière Hard Day’s Night et essayer de le dominer au finish. À retenir que si dans la Duchesse Ready To Attack avait rendu 1 kg à Hard Day’s Night, il recevra cette fois 1,5 kg du cheval de Rameshwar Guajdhur.

Gilbert Rousset aligne deux chevaux, avec Argun comme porte-drapeau. Ce cheval reste sur une excellente prestation derrière Black Tractor, qu’il aurait peut-être battu si Donovan Dillon avait pu mieux contrôler sa monture. Il doit être pris au sérieux. Everest n’a pas été gâté par la ligne. Il paraît condamné à une course à l’extérieur et devra savoir où accélérer pour avoir les meilleures chances de son côté.

Il faut aussi considérer les chances d’Awesome Adam, qui n’a pas recouru depuis sa tentative dans le Barbé. Son entraînement a été axé de façon qu’il conserve toute sa fraîcheur. S’il n’est pas trop en retrait dans la partie initiale, il aura sa chance. Le nouveau Kingmambo’s Legacy est à voir, lui qui est un stayer confirmé. On peut s’attendre à des progrès de la part d’Ole Gunnar. Par contre, Top Jet pourrait être dépassé dans ce lot.

LES AUTRES COURSES: Une bonne journée pour R. Gujadhur et Steven Arnold

1. Une compétition pour les chevaux classés en 0-15. De quoi donner du tournis au plus grand turfiste. Ils sont dix au départ et aucun n’a visité le box des vainqueurs dernièrement. La logique veut qu’on accorde les meilleures chances au cheval qui est le mieux placé en valeur. Sur 1500m, Lividus paraît un bon choix. Il n’aura qu’à suivre en off pace et démarrer juste avant le dernier tournant. Marine Sky, régulier ces derniers temps, est un choix quasi automatique pour les combinaisons. Il en est de même pour Pageantry malgré le fait que son Merit Rating est le plus bas. On a trouvé Rucky Rocker dans une bonne forme et on espère qu’il ne nous donnera pas tort pour l’avoir choisi pour faire partie du quarté. On ne devrait pas pour autant écarter Put Foot Singe, qui s’était bien défendu à sa dernière tentative et qui semble bien s’entendre avec Rehaze Hoolash.

2. On a porté notre choix sur The Brass Bell, cheval de Gilbert Rousset qui porte des œillères pour la première fois. Il ne faut pas trop se fier à la course de ses débuts, qui était une mise en jambes. Il est aussi vrai de dire qu’il s’est très bien comporté avec ce harnachement lors de son barrier trial la semaine dernière. On s’attend à un big run de sa part. Chap Trap demeure un adversaire à considérer sérieusement. Il est débarrassé de Rob’s Jewel, mais aura à composer avec une mauvaise ligne. Magic Jay reste sur une victoire. Il en était alors à sa deuxième course après castration. Il est aligné dans une valeur supérieure et n’est pas très bien placé dans les stalles. Il pourrait se contenter d’une place. Kentucky Bluegrass a été bien régulier ces derniers temps. Il ne lui reste plus qu’à remporter une course. Il faudra qu’il soit en mesure d’attaquer au bon moment pour retourner la situation en sa faveur. Des autres engagés, on aura l’œil sur Tigre Libre, qui peut bien faire dans un bon jour.

3. Il faut oublier la dernière course de Dark Force, qui avait été engagé dans la deuxième manche du championnat des 3-ans. Le cheval a eu tout le temps pour se refaire une santé et essaiera de tirer profit de sa mise au vert. Le lot qu’il affronte est aussi plus à sa portée. Mais il n’a pas course gagnée. Il devra se méfier de la nouvelle unité Tweak The Wind, qui a laissé une très bonne impression à l’entraînement. Ce cheval vaut sûrement plus que ce qu’il a démontré en Afrique du Sud, où il a remporté une course réservée aux Work Riders, une épreuve qui n’était pas relevée. Mais sur ce qu’on a pu voir ces derniers jours, il devrait se montrer bien utile à son nouvel entraîneur. Rock On Geordies est la seule monte obtenue par Jeanot Bardottier chez Rameshwar Gujadhur. La quatrième tentative peut être la bonne pour ce cheval qui a terminé dans l’argent lors de ses trois sorties. Midnight Man pourrait faire sentir sa présence. Il avait laissé une bonne impression lors de ses débuts et on s’attend à le voir progresser. Gstaad, la nouvelle unité de Patrick Merven, a assez de travail pour espérer débuter sur une bonne note.

4. Act Of Loyalty est, selon nous, une très bonne chance de victoire pour Steven Arnold. Ce cheval a joué de malchance à ses débuts et aurait pu battre Oomph la dernière fois si son jockey avait cru en lui. Il a très bien travaillé à l’entraînement et son entraîneur lui fait porter des œillères australiennes pour être plus concentré dans le parcours. Il est quasi certain qu’il y aura du rythme dans la course suite à la présence de son compagnon de box Kemal Kavur. No Resistance, le numéro 2 de Gilbert Rousset, devrait y mettre du sien pour veiller que le tempo soit soutenu. Act Of Loyalty devrait avoir l’avantage de précéder son plus sérieux concurrent, New Star, dans le parcours et avoir le first run. Reste que ce dernier peut terminer comme un l’éclair. On s’attend à les voir disputer l’arrivée, mais on accordera un léger avantage à Act Of Loyalty. Notons la présence de Roving Jet, qui est passé du côté d’Alain Perdrau depuis un moment. Une course lancée devrait aussi servir ses desseins.

5. Burg essaiera de continuer sur sa lancée après avoir ouvert son compteur. Il devrait avoir une course à sa convenance car la présence de quelques chevaux rapides lui garantit un train soutenu. Mais on a porté notre choix sur Soweto Moon. On peut dire qu’il avait difficilement battu Antwerp la dernière fois et que le champ est plus relevé ce samedi. On a toutefois trouvé qu’il s’est encore amélioré ces derniers jours, quand il a travaillé avec des œillères et les œillères australiennes. Mardi matin, c’est Ryder Cup qui a payé les frais de sa bonne forme du moment. Sa ligne peut certes le reléguer plus loin dans le peloton, mais son jockey saura où le placer et quand lui demander de passer à la vitesse supérieure. Le nouveau Winter Is Coming n’est pas dénué de qualités. Il reste maintenant à savoir où il se positionnera dans le parcours, étant assez rapide. En effet, la présence de Moonlight Runner pourrait le gêner. Certes, ce dernier ne porte pas d’œillères, mais il devrait néanmoins mener le peloton avant de s’effacer. Une petite chance à Torotino et à Noah’s Ark, les deux représentants de Rameshwar Gujadhur.

7. Tout reste possible dans cette course. On demande aux turfistes d’oublier les deux dernières courses d’In Your Dreams. Ce cheval se retrouve à un palier inférieur et mérite qu’on lui accorde une bonne chance. Si jamais il peut se glisser tranquillement en tête, il sera difficile à reprendre. Mais on ne sait si Rogue Runner lui laissera le champ libre à l’avant. Ce cheval possède du pas et devrait tirer profit de sa très bonne ligne. Il ne doit pas nécessairement courir en tête, mais pourrait être tenté par cette tactique. Wanted Man pourrait aussi être intéressé par la tête de la course. Il porte cette fois un pricker pour que son jockey puisse bien le diriger en fin de parcours vu sa tendance à verser dans la ligne droite finale. Gameloft peut aussi avoir son mot à dire. Il affiche actuellement une belle robe et se sent à l’aise dans cette valeur. Melson est capable de mieux que ses dernières sorties. On préfère toutefois la candidature de Steal A March. Ce cheval avait peut-être souffert du syndrome de la deuxième course après repos lors de la 18e journée. On trouve qu’il s’est vite repris à l’entraînement et qu’il faudra compter avec lui pour la victoire.

8. Tout le monde se souvient que Cape Horn avait débuté victorieusement sur 1500m, un parcours qu’il retrouve à sa sixième tentative. Entre-temps, il a signé deux autres succès et s’est placé deux fois sur 1365 et 1400m. Il est très bien placé au départ et n’aura pas d’excuse. Mount Fuji se présente comme un sérieux adversaire. Toujours présent à l’arrivée, on ne peut ignorer ses chances, d’autant qu’il n’est passé inaperçu à l’heure des galops. Shreya’s Star ne part pas battu d’avance. Il peut suivre d’un peu plus près, mais ne doit pas être sorti de son pas dans la partie initiale. Le parcours du jour devrait par ailleurs bien le servir. Il ne faut pas écarter Rebel Alliance. Il semble que des turfistes aient déjà oublié que ce compétiteur s’est déjà fait remarquer. La distance rallongée ne sera pas un problème et il peut mettre tout le monde d’accord. Burwaaz a trouvé un bon engagement et a l’avantage de bénéficier d’une remise de 4 kg au poids. Sa mauvaise ligne n’est pas un problème étant donné qu’il est un attentiste confirmé et qu’il a tendance à être lent au départ. Avec seulement 56 kg sur le dos, il peut espérer reprendre tous ceux qui le précèdent.