MJS - BILAN 2016 : Yogida Sawmynaden se réjouit des projets concrétisés par son ministère

Avant d'entamer une nouvelle année sportive, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, a d'abord tenu à faire un constat des 12 mois écoulés. Il considère que 2016 a été « riche et remplie en événements ».

Face à la presse jeudi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) au 8e étage du Citadelle Mall, le ministre avance d'emblée que la nouvelle Sports Act vise à encourager les fédérations sportives à être responsables et à gérer leurs affaires plus efficacement tout en respectant leur autonomie.

« L'athlète est au centre de cette nouvelle loi sportive. Grâce à cela, nous avons enclenché un plan de carrière où nous allons épauler le sportif du mieux possible que ce soit sur le plan académique ou de la formation pour qu'après il puisse embrasser une carrière professionnelle. Nos sportifs mauriciens doivent être les 'role models'de la jeunesse mauricienne. D'où la campagne de publicité visant à rendre célèbres ces derniers qui peuvent être vus sur des billboards et sur les transports de la MJS. Les jeunes doivent connaître les athlètes qui représentent Maurice », fait-il ressortir.

En ce qui concerne le Sports Bill, Yogida Sawmynaden annonce que désormais, les athlètes qui iront représenter le pays aux compétitions internationales auront leur release automatiquement de leur employeur. Cela sans diminution de salaire. Toujours dans le but d'avantager la jeune génération d'athlètes dans leur pratique sportive tout en ne négligeant pas leurs études, le MJS a obtenu 50 bourses auprès d'une quarantaine universités pour des cours et autres formations techniques. Et les entraîneurs ne sont pas en reste. Ainsi, si les athlètes sont au centre des préoccupations du ministère, il rappelle qu'en 2016, plus de Rs 10 millions ont été allouées aux athlètes ayant fait honneur au pays.

Sports for all program

Autre projet que le ministre tient à cœur : le Rehabilitation Youth Centre (RYC) Sports-based programme, dont le but est de dénicher des talents au RYC de Beau-Bassin. Une initiative du MJS à vocation sociale qui donne à des jeunes issus du RYC, une deuxième chance de se rattraper. En inculquant à ces jeunes des valeurs telles la discipline, le respect, ils ont pu réaliser leur potentiel en canalisant leur énergie en quelque chose de positif. « Un des garçons a décroché la médaille d'or en judo lors des Jeux des Jeunes. Un autre a disputé une finale de boxe au niveau national. Deux autres ont intégré l'équipe nationale d'haltérophilie. Tous sont potentiellement des chances de médaille pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) en 2019 à Maurice », estime Yogida Sawmynaden.

L'intensification du programme Sports for All avec la reconduction des Jeux des Quartiers (Bel-Air/Grand-Bois/ Highlands) a été un succès, selon le ministre. Il s'est réjoui de l'ampleur de la pratique du sport en plein air chez les dames. Il cherche d'ailleurs à développer davantage cette culture chez la gent féminine qui, selon lui, répond présente à chaque événement organisé par la Commission Nationale du Sport Féminin (CNSF)

L'académie de football

Quant au sport roi, Yogida Sawmynaden rappelle que l'académie de football est maintenant un rêve devenu réalité, d'où le partenariat conclu avec une équipe de la Ligue 1 en France, en l'occurrence le Montpellier Hérault FC. « Nous avons signé une convention avec Montpellier et dès janvier la football academy sera au Centre François Blaquart à Réduit. Le club enverra un de leurs techniciens pour encadrer la formation des jeunes et des entraîneurs également. Aussi, Montpellier à l'avenir accueillera nos meilleurs espoirs et vice versa, car le club enverra également ses jeunes du pôle Afrique. Et c'est ce qui nous permettra de progresser. Plus nous avons de frottement avec des joueurs étrangers, plus nous allons progresser », souligne-t-il.

Les infrastructures ont aussi fait l'objet d'une attention particulière. « Plusieurs rénovations et d'installations sont enclenchées au gymnase de Phoenix, aux stades de Rose Belle, Ghurburrun, Rohit Bolakee, Auguste Vollaire et Harry Latour. Mais le chantier le plus important reste la construction du multipurpose national sport complexe à St-Pierre sur un terrain de 50 arpents. Ce dernier comportera une piscine olympique, une piste synthétique d'athlétisme, deux gymnases et un cycling track en autre. À deux ans des JIOI, c'est maintenant qu'on doit mettre le paquet si nous voulons les remporter », a affirmé Yogida Sawmynaden.

Parmi les autres points qui ont été énumérés, il y a l'organisation de différentes compétitions internationales organisées sur sol mauricien comme les championnats d'Afrique de natation Zone 4, le Rugby World Club 10s au Stade Anjalay, la Coupe des Clubs Champions Zone 7 (volleyball), la Thomas & Uber Cup (badminton), la COSAFA U17et UFFOI U15 (football), compétition inter-îles pour handicapés mentaux et les 2e Jeux Nationaux Handisport (première fois en résidentiel). Le volet jeunesse a aussi été à l'agenda, où le ministre a survolé divers programmes tenus durant l'année écoulée comme le Duke of Edinburgh's Award et la Caravane de l'Espoir.