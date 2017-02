MJS — BOURSES D'EXCELLENCE: Soutien du TFES à 13 athlètes

Après la remise d'un chèque de Rs 240 000 à la spécialiste du 400m, Aurélie Alcindor, en décembre dernier, dans le cadre d'une bourse sport-études pour les États-Unis, le Trust Fund for Exellence in Sports (TFES) a procédé mardi à une remise de chèque à 13 autres athlètes, lors d'une cérémonie tenue au ministère de la Jeunesse et des Sports, à Port-Louis. Une remise qui s'est faite en présence du ministre Stephan Toussaint et qui aidera ceux concernés au niveau de leurs études et dans leur préparation en vue des compétitions à venir avec, entre autres, les Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet prochain, à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Le président du TFES, Tevarajen Poonamballum, s'est d'emblée réjoui de cette démarche, mais aussi de la vision du sport partagée par le ministre Toussaint et lui. Les deux hommes avaient eu une rencontre, mardi, tout juste avant la cérémonie. « Je suis heureux de voir que nous allons tous dans la même direction. Notre vision est optimiste et intéressante à suivre », a-t-il fait remarquer. Tevarajen Poonamballum a ajouté que c'est en aidant les athlètes à travers des bourses sport-études qu'ils pourront mieux se concentrer sur les compétitions à venir, à commencer par les Jeux de la Francophonie. Il a également parlé de soutien du TFES aux athlètes en vue Championnats du Commonwealth Jeunes, prévus du 19 au 24 juillet toujours, à Bahamas.

Selon Tevarajen Poonamballum, la démarche du TFES s'inscrit dans une certaine continuité, et ce, comme il l'a toujours fait depuis sa création. Il a d'ailleurs ajouté qu'un nouveau cycle a été entamé après les Jeux olympiques de Rio au Brésil, l'année dernière, avec pour objectif de qualifier des athlètes pour les prochains JO de 2020, qui se dérouleront à Tokyo au Japon. Il a ainsi indiqué que les athlètes seront soutenus en marge des grandes compétitions menant à ces Jeux, notamment les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast en Australie et autres championnats d'Afrique, sans oublier les Jeux des îles de l'océan Indien qu'organiseront Maurice en 2019.

Le président du TFES a ajouté qu'« après notre soutien en faveur Aurélie Alcindor, partie pour les États-Unis en janvier dans le cadre d'une bourse sport-études, nous entamons une autre phase de notre calendrier avec cette remise de chèque à 13 autres athlètes. Nous sommes contents de pouvoir en faire autant, car notre souci est de les permettre d'atteindre l'excellence à travers justement un soutien continu », a-t-il fait ressortir.

Le président du TFES a indiqué que certaines demandes étaient élevées et que le trust a fait de sorte de satisfaire tout le monde. « Nous avons eu d'autres demandes que nous étudierons après avoir pris connaissance des données des entraîneurs. Il convient de souligner que le TFES exigera dorénavant un rapport de la fédération, du directeur technique national et de l'entraîneur. Nous comptons aussi avoir l'avis des desk officers au MJS pour essayer de voir comment aider au mieux les athlètes », a indiqué Tevarajen Poonamballum.

POSTE DE CEO: Josiane Boullé contactée

Le contrat de Michael Glover en tant que Chief Executive Officier du TFES n'a pas été renouvelé par le MJS en juillet de l'année dernière. Entre-temps, c'est le senior sport officer au MJS, Dev Auchoybur, qui avait été nommé officer in charge. Selon nos informations, l'ancienne gloire de l'athlétisme mauricienne, Josiane Boullé, a été contactée pour assumer cette responsabilité. « J'ai, en effet, été contactée pour occuper le poste de CEO du TFES, mais à ce stade, il n'y a rien d'officiel. Aucun contrat n'a été signé », a-t-elle déclaré. Pour rappel, Josiane Boullé a eu une carrière bien remplie avec, à son actif, des anciens records nationaux aux 3 000m et 5 000m. En 2015, elle avait même été approchée par l'Association mauricienne d'Athlétisme pour occuper la présidence du comité organisateur des 2es championnats d'Afrique d'athlétisme cadets (COCAD), tenus en mai, au stade Maryse Justin, à Réduit. Une responsabilité qu'elle avait assurée avec succès aux côtés des autres membres du comité organisateur. Contacté, le président du TFES, Tevarajen Poonamballum, a indiqué ne pas être au courant de la nouvelle, mais a ajouté que Josiane Boullé sera une bonne collaboratrice si elle est nommée à ce poste. Il a même qualifié cette dernière de « très bonne athlète », voire une fine artiste, à l'époque où elle faisait la fierté du pays à travers athlétisme.

Les bénéficiaires

Athlétisme: Jonathan Drack (Rs 100 000), Bernard Baptiste (Rs 30 000) et Mohammad Dookun (Rs 30 000)

Badminton: Kate Foo Kune (Rs 140 000) et Julien Paul (Rs 50 000)

Boxe: Kennedy St Pierre (Rs 15 000), Merven Clair (Rs 15 000) et Jean-Luc Rosalba (Rs 15 000)

Judo: Christiane Legentil (Rs 24 000)

Natation : Bradley Vincent (Rs 50 000), Mathieu Marquet (Rs 50 000) et Ryano Fortuné (Rs 25 000)

DEMANDE DE LA MAWPA: Interrogations autour d'une demande de bourse pour Dinesh Pandoo

Le président du comité régional de Curepipe de la Mauritius Amateur Weightlifters' & Powerlifters' Association (MAWPA), Nunkishore Fakun, veut savoir pourquoi Dinesh Pandoo, fils de l'ancien haltérophile Avinash Pandoo, va bénéficier du soutien du TFES. Dinesh Pandoo, qui réside en Afrique du Sud, est attendu au pays cette semaine. Contacté hier matin, Tevarajen Poonamballum a indiqué que le TFES est effectivement en présence d'une demande de l'haltérophile à travers la MAWPA. Il a précisé que pour qu'un athlète bénéficie d'une bourse sport-études auprès du TFES, il doit d'abord vivre à Maurice et être affecté dans un collège ou dans une université. L'athlète doit aussi être suivi par le DTN et un entraîneur. « Comment le TFES peut-il considérer le cas de Dinesh Pandoo quand le principal concerné n'a même pas encore foulé le sol mauricien et qu'il ne correspond pas encore aux critères établis », s'est-il demandé.