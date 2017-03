MJS – BOURSES DE HAUT NIVEAU : Allocation à la hausse dès la fin du mois

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, l'a annoncé lors de la soirée récompensant les meilleurs sportifs 2016, il y a une semaine. Les athlètes bénéficiaires d'une bourse de haut niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le High Level Sports Unit (HLSU), seront augmentés. Les sparring partners toucheront dorénavant une allocation financière de Rs 5 000 mensuellement au lieu de Rs 1 500, alors que les autres bénéficiaires se verront eux attribuer une hausse de Rs 3 000 chacun. Selon nos informations, cette augmentation sera prise en compte dès la fin de ce mois de mars.

Les bénéficiaires d'une bourse de haut niveau peuvent se réjouir en cette fin de mars avec la décision du gouvernement de revoir à la hausse leurs allocations financières. Après Devanand Ritoo sous l'ancien gouvernement, c'est au tour du ministère que dirige Stephan Toussaint d'accorder encore plus de considération aux sportifs de haut niveau. Avec cette nouvelle mesure, on retiendra surtout la décision de revoir à la hausse les allocations accordées aux sparring partners, notamment ceux exerçant en boxe et judo.

Pour ce qui est des autres sportifs, l'augmentation sera de Rs 3 000 pour tout le monde. À ce titre, c'est l'haltérophile Royla Ranaivosoa qui arrive en tête des bénéficiaires avec une allocation de Rs 32 000 désormais contre Rs 29 000 avant l'annonce de cette décision. Elle est classée dans la catégorie mondiale, au même titre que le spécialiste et recordman du triple haut, Jonathan Drack, du boxeur Kennedy St Pierre et du tireur Fabrice Bauluck. Ces derniers touchaient Rs 26 000 mensuellement chacun et bénéficieront désormais d'une allocation de Rs 29 000.

Au niveau de catégorie intercontinentale, David Carver et Guillaume Thierry monteront à Rs 23 000 et Rs 21 000 respectivement. Les autres sportifs de cette catégorie qui passent à Rs 23 000 sont la badiste Kate Foo Kune, les boxeurs Richarno Colin et Merven Clair, le cyclisme Yannick Lincoln et le tireur James Agathe. Soulignons que les athlètes de la catégorie régionale qui touchaient Rs 3 500 ont été augmentés à Rs 6 500, alors que ceux qui étaient à Rs 4 500 et Rs 5 500, auront désormais une allocation de Rs 7 500 et Rs 8 500 respectivement.

Les anciens barèmes de la HLSU font état d'une allocation oscillant entre Rs 26 000 et Rs 32 000 pour la catégorie mondiale, alors que pour la catégorie intercontinentale, un athlète peut toucher entre Rs 13 000 et Rs 20 000. Pour ceux de la catégorie continentale, le ministère de la Jeunesse et des Sports prévoit une allocation de Rs 6 500 à Rs 11 000, alors que pour ceux se trouvant dans la catégorie régionale, les allocations se situaient entre Rs 3 500 et Rs 5 500. Désormais, toutes ces allocations sont rehaussées de Rs 3 000 supplémentaires.

Pour ce qui est de la badiste Yeldie Louison, qui faisait partie de la catégorie continentale l'année dernière et qui percevait une allocation de Rs 9 500, elle n'a toujours pas été retenue. Selon l'Association mauricienne de Badminton, Yeldie Louison n'a pas été régulière aux entraînements après la Uber Cup en mai dernier suite à une qualification historique pour la phase finale en Chine. Il nous revient toutefois que la badiste a repris sérieusement les entraînements en vue des compétitions à venir et qu'elle ne tardera pas à bénéficier à nouveau d'une allocation financière du MJS.

À noter que selon la grille de janvier à mars 2017, quatre sportifs avaient été augmentés par rapport à leurs performances et objectifs fixés avant l'annonce de Pravind Jugnauth. Il s'agit des haltérophiles Royla Ranaivosoa et Shalinee Valaydon et des boxeurs David Rolfo et Kumar Beedassy. En revanche, la triathlète a vu sa bourse de haut niveau de Rs 20 000 d'avant les Jeux olympiques de Rio au Brésil chutait à Rs 6 500, soit la catégorie continentale. Au total, 102 athlètes ont été considérés pour la période janvier-mars 2017, soit quatre au niveau mondial, 11 intercontinentaux, 19 continentaux, 64 régionaux et quatre sparring partners.

Les bénéficiaires

Ce qu'ils toucheront pour ce mois-ci

Athlétisme

Catégorie mondiale continentale

Jonathan Drack (Rs 29 000)

Catégorie intercontinentale

David Carver (Rs 23 000) et Guillaume Thierry (Rs 21 000)

Catégorie continentale

Jessika Rosun et Jonathan Permal (Rs 14 000), Nicolas Li Yun Fong (Rs 11 500), Bernard Baptiste, Fabrice Rajah, Nancy Chekoussen et Vanessa Collin (Rs 6 500)

Catégorie régionale

Joanilla Janvier (Rs 8 500), Aurélie Alcindor, Amélie Anthony, Antoinette Milazar (Rs 7 500), Astridge Samoisy, Prisca Manikion, Bernadette Perrine, Jean-Luc Vilbrim, Mohammad Dookun, Christopher Sophie, Rachel Michel, Julien Meunier, Jérôme Caprice, Liliane Potiron, Jonathan Bardottier et Jean-Daniel Lozereau (Rs 6 500)

Badminton

Catégorie intercontinentale

Kate Foo Kune (Rs 23 000)

Catégorie continentale

Nicky Chan Lam et Julien Paul (Rs 12 500), Aatish Lubah et Christopher Paul (Rs 9 500)

Catégorie régionale

Melvin Appiah, Alexandre Bongoût et Tejraj Pultoo (Rs 6 500)

Boxe

Catégorie mondiale

Kennedy St Pierre (Rs 29 000)

Catégorie intercontinentale

Richarno Colin et Merven Clair (Rs 23 000)

Catégorie continentale

Jean-Luc Rosalba (Rs 9 500)

Catégorie régionale

John Colin, Cédric Olivier et Jordy Vadamootoo (Rs 8 500), David Rolfo et Kumar Beedassy (Rs 6 500)

Sparring partners: Christopher Alberte (Rs 5 000)

Cyclisme

Catégorie intercontinentale

Yannick Lincoln (Rs 23 000)

Catégorie continentale

Kimberley Lecourt de Billot (Rs 14 000)

Catégorie régionale

Olivier Lecourt de Billot, Grégory Rougier-Lagane, Yoan Pirogue et Stewart Pharmasse (Rs 6 500)

Haltérophilie

Catégorie mondiale

Royla Ranaivosoa (Rs 32 000)

Catégorie inter-continentale

Emmanuella Lent (Rs 21 000) et Shalinee Valaydon (Rs 18 000)

Catégorie régionale

Ketty Lent, Jonathan Coret et Anthony Madanamoothoo (Rs 6 500)

Handisports

Catégorie régionale

Aurally

Athlétisme : Vincent Duval (Rs 8 500), Sheena Bhikheea et Shleysha Lokheeram (Rs 7 500)

Natation : Jeysheka Rungoo (Rs 8 500) et Muhammad Ropun (Rs 7 500)

Intellectuel

Athlétisme : Ashley Telvave, Stephane Louis, Jean-François Sénèque, Denovan Rabaye, Didier Julie (Rs 8 500) et Noëlette Casimir (Rs 7 500)

Natation : Gowtan Kokil (Rs 8 500)

Physique

Athlétisme : Brandy Perrine, Cedric Ravet (Rs 8 500) et Anaïs Angéline (Rs 6 500)

Natation : Scoody Victor (Rs 8 500)

Visuel

Athlétisme : Rosario Marianne (Rs 8 500)

Guides : Julien Anamootoo (Rs 5 500)

Judo

Catégorie inter-continentale

Annabelle Laprovidence et Christiane Legentil (Rs 16 000)

Catégorie continentale

Priscilla Morand (Rs 9 500)

Catégorie régionale

Pascal Laurent, Kimberly Jean Pierre et Sarah Sylva (Rs 8 500), Christopher Carron (Rs 7 500)

Sparring partners

Jeff Albert, Warren Mootien et Ausley Parmensing (Rs 5 000)

Kick-Boxing

Catégorie mondiale

Fabrice Bauluck (Rs 29 000)

Catégorie intercontinentale

James Agathe (Rs 23 000)

Catégorie continentale

Jessika Jocelyn et Brian Jameer (Rs 9 500)

Natation

Catégorie continentale

Bradley Vincent et Darren Chan Chin Wah (Rs 11 500)

Catégorie régionale

Mathieu Marquet (Rs 7 500), Elodie Poo Cheong et Olivier Ah Ching (Rs 6 500)

Tennis

Catégorie régionale

Ryan Won, Amélie Boy et Anthony Kwok (Rs 6 500)

Tennis de table

Catégorie régionale

Akhilen Yogarajah (Rs 8 500), Brian Chan Yook Fo et Allan Arnachellum (Rs 7 500) Pratna Jalim (Rs 6 500)

Triathlon

Catégorie continentale

Fabienne St Louis (Rs 9 500)

- Des changements peuvent intervenir au niveau des bénéficiaires pour la période avril-juin 2017