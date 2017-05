MJS – BOURSES DE HAUT NIVEAU : La handisportive Alphonse rejoint le groupe mondial

Les performances réalisées de Noemi Alphonse, athlète souffrant d'un handicap physique, n'ont pas laissé insensibles les responsables du High Level Sports Unit (HLSU) du ministère de la Jeunesse et des Sports. En effet, elle a rejoint le cercle restreint des athlètes classés mondiaux et bénéficiera d'une assistance mensuelle de l'État à la hauteur de Rs 29 000 pour la période avril-juin. Soulignons que Noemi Alphonse avait établi cinq nouveaux records nationaux en mars, lors du 7th Sharjah International Open Athletics Meeting, organisé sous l'égide de l'International Paralympics Committee (IPC). Elle avait, par la même occasion, validé son billet pour les Championnats du monde d'athlétisme de handisport prévus du 14 au 23 juillet à Londres, en Angleterre.

Pour la principale concernée, cela a été une grosse surprise d'avoir été considérée à cette hauteur, elle qui aurait pu pourtant aller chercher, à nouveau les minima pour ces Mondiaux. Cela après que l'IPC ait fait savoir, quelque temps après ces performances, que les minima n'allaient pas être reconnus, dans le sens où le Mauritius Paralympic Committee n'avait pas renouvelé les licences à temps. « Heureusement que tout s'est par la suite très bien passé, et ce, grâce aux démarches entreprises par mon club Magic ParaSports et par la présidente Hewlett Nelson, que je remercie infiniment, aussi bien que mon entraîneur Jean-Marie Bhugeerathee et Hervé Runga », a expliqué Noemi Alphonse.

Une place en

finale aux Mondiaux

Cette dernière, qui quitte le pays ce soir pour la Suisse avant de se diriger en France, pour participer à un total de trois compétitions, a indiqué que ce coup de pouce du MJS ne peut que la pousser à faire encore mieux. « J'ai été agréablement surprise après avoir pris connaissance de la nouvelle grille du high level. Je remercie les membres de ce board et le MJS d'avoir reconnu mes performances. Mon objectif est maintenant de travailler très dur, afin de me qualifier pour une finale mondiale. Ce sera très difficile, mais pas impossible. Je crois dans le travail et je vais tout donner pour faire honneur à mon pays », a-t-elle fait ressortir.

Son entraîneur personnel, Jean-Marie Bhugeerathee, également responsable des athlètes au sein de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation, est plus que ravi de cette décision du MJS. « Nous avons toujours milité pour que Noemi soit soutenue par l'État. Le MJS a reconnu ses performances à leurs justes valeurs et nous sommes très reconnaissants. Merci à tous ceux qui pris cette décision », a-t-il fait ressortir. Selon lui, Noemi Alphonse peut désormais s'entraîner comme une athlète professionnelle. « J'ai toujours dit que c'est la performance qui prime, et non les médailles. Car à quoi cela sert-il de remporter dix médailles d'or sur une année et ne pas être ensuite en mesure de réaliser les minima pour les Championnats du monde ? », s'est-il demandé. Désormais, a-t-il indiqué, il ne reste plus que les instances concernées mettent un moyen de transport à la disposition de Noemi Alphonse, afin de lui faciliter le déplacement pour ses entraînements au stade. « Toutes les conditions sont pratiquement réunies et je suis convaincue que Noemi réalisera bientôt une très grosse performance à laquelle beaucoup ne croiront pas », a-t-il précisé. À noter qu'Anaïs Angéline monte également de catégorie et se trouve désormais en continentale avec une allocation de Rs 9 500.

Ranaivosoa descend

de catégorie

D'autre part, l'Association mauricienne d'Athlétisme est la fédération qui compte toujours le plus grand nombre de bénéficiaires d'une bourse de haut niveau avec comme porte-drapeau le recordman du triple saut, Jonathan Drack. Ce dernier qui vit en France et qui travaille dans l'aéronautique à Toulouse, bénéficie toujours d'une allocation mensuelle de Rs 29 000. Son objectif, cette année, est d'être présent aux Championnats du monde de Londres en Angleterre, prévus du 4 au 13 août. Idem pour l'autre expatrié, David Carver, marathonien établi à Melbourne en Australie et qui s'était, tout comme Jonathan Drack, qualifié pour les Jeux olympiques de l'année dernière à Rio au Brésil.

On note également que le boxeur de la catégorie des moins de 91 kg, Kennedy St Pierre, demeure toujours dans cette catégorie mondiale également avec une allocation de Rs 29 000, tout comme le tireur de la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées, Fabrice Bauluck. Le champion du monde 2013 participe actuellement à la Coupe du monde en Hongrie, alors que Kennedy St Pierre met lui le cap, cette semaine sur le Congo Brazzaville pour tenter une qualification aux Championnats du monde d'Hambourg en Allemagne (25 août au 3 septembre), à travers les Championnats d'Afrique.

En revanche, l'haltérophile Ranaivosoa ne figure plus dans la catégorie mondiale, où elle était d'ailleurs l'athlète qui touchait la plus forte allocation mensuelle avec une somme de Rs 32 000. Elle fait désormais partie de la catégorie intercontinentale et perçoit une allocation de Rs 23 000. La triathlète Fabienne St Louis, qui était dans la catégorie inter-continentale ne figure plus dans la grille ayant décidé de mettre un terme à sa carrière. Quant à Aurélie Halbawchs, double championne d'Afrique de cyclisme (contre-la-montre individuel et course en ligne) en Égypte en février et championne d'Afrique de marathon en VTT et vice-championne en cross country olympique, le week-end dernier, à Maurice, elle est de retour comme bénéficiaire. Avec une allocation de Rs 14 000 mensuellement, elle est classée dans la catégorie continentale.