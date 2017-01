MJS-COM - PREMIER CONTACT : Philippe Hao Thyn Voon, « L'enthousiasme du ministre m'a frappé »

Suite à sa nomination en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports lundi, Stephan Toussaint a vite fait de prendre contact avec les principaux acteurs du sport local. C'est ainsi qu'il a eu une rencontre avec le président du Comité national Olympique (CoM), Philippe Hao Thyn Voon, mercredi en début d'après-midi. Ce dernier est revenu fort satisfait de cette rencontre et souhaite qu'une communication permanente soit établie entre son organisme et le MJS.

D'emblée, Philippe Hao Thyn Voon soulignera la « belle initiative » de Yogida Sawmynaden de lui avoir introduit son successeur. « Une première que j'ai fortement appréciée », avance-t-il. Un des dossiers discutés aura été inévitablement les Jeux des îles 2019 et le Village des Jeux. Le nouveau ministre a dit souhaiter que Maurice fasse bonne figure lors de cet événement. Les deux hommes forts du sport mauricien ont également évoqué les problèmes au niveau des fédérations, notamment celle du judo. À ce sujet, le président du COM a souhaité une action commune avec le MJS.

La nouvelle Sports Act a aussi été au centre des discussions. Au sortir de cette réunion, Philippe Hao Thyn Voon a fait part de son appréciation. « L'enthousiasme du ministre m'a frappé. Je pense qu'il va vite entrer dans le bain et qu'il sera rapidement conscient des attentes des dirigeants et des sportifs. Bon vivant, très ouvert, il m'a ainsi laissé une très belle impression. »

Par ailleurs, la réunion prévue mercredi dernier entre le nouveau ministre et les présidents des fédérations sportives a été reportée à une date ultérieure.