MJS - FACE AUX REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS : Stephan Toussaint, « Je suis ouvert aux propositions »

Initialement prévue le lendemain de sa nomination en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, la rencontre prévue entre Stephan Toussaint et les représentants des fédérations sportives s'est finalement tenue jeudi au gymnase de Phœnix. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a confirmé son intention de travailler de concert avec les fédérations, tout en étant ouvert aux propositions. Quelques représentants des fédérations en ont profité pour faire part de leurs doléances et leurs attentes.

Accompagné de son prédécesseur, Yogida Sawmynaden, et de son état major, Stephan Toussaint s'est dit heureux de continuer le travail de base déjà entamé. « Avec déjà deux ans de formation en tant que Permanent Private Secretary, je suis quelqu'un de très disponible. Je suis donc ouvert aux propositions et nous travaillerons main dans la main, et de concert avec les fédérations. » Conscient des attentes des dirigeants sportifs, il a souhaité que tout soit entrepris afin que les sportifs mauriciens brillent lors des prochains Jeux des îles. D'ailleurs, une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine afin de décortiquer la Sports Act.

Cette Sports Act, promulguée le mois dernier, a été l'objet d'une intervention de Yogida Sawmynaden. Ce dernier a ainsi évoqué le section 9.9 pour confirmer que le MJS deviendra le dernier recours en cas de conflit au sein d'une fédération et qu'il n'existe plus de marge de manœuvre. Il a également signalé qu'au moment de la dissolution d'un comité directeur, un caretaker committee sera institué et le Comité Olympique mauricien sera sollicité. Le caretaker committee sera présidé par une personne indépendante et un maximum de trois mois sera accordé pour que la fédération soit remise sur les rails. L'ancien ministre de la MJS a aussi justifié la décision de ne pas inclure des sportifs au sein d'un comité directeur.

Au niveau des doléances exprimées par les dirigeants des fédérations, on notera l'accès aux gymnases des institutions scolaires pour les séances d'entraînement, les problèmes d'équipements lors des déplacements à des compétitions internationales, le sport de masse et les allocations aux fédérations. Concernant les sports de combat qui comportent plus de risques, Stephan Toussaint a indiqué que des contacts ont déjà été établis avec deux compagnies d'assurance, à savoir la SICOM et la National Insurance Company.

Visite des lieux à Vacoas

En cours de matinée jeudi, Stephan Toussaint s'est rendu au complexe sportif de Vacoas qui comprend le Centre de boxe, le Centre d'entraînement d'haltérophilie, le gymnase Pandit-Sahadeo, le Centre de lutte et le Centre médico-sportif. Il a effectué une visite des lieux, tout en faisant connaissance avec le personnel affecté à ces différents centres.