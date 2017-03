MJS : Franco Quirin affûte ses armes

La rentrée parlementaire ne se fera pas dans les mêmes conditions pour le député mauve, Franco Quirin. Outre le fait que son leader, Paul Bérenger, n’est plus leader de l’opposition, il aura aussi en face de lui un nouvel interlocuteur. En effet, durant les vacances parlementaires, Yogida Sawmynaden a été transféré au ministère des TIC, voyant celui de la Jeunesse et des Sports revenir à Stephan Toussaint. Ce changement laisse toutefois de marbre le député de la circonscription N°20, qui estime que « même si le ministre a changé, le gouvernement est toujours en place. Ce sera la même politique qui sera appliquée. Une politique que je n’ai cessé de dénoncer depuis deux ans déjà. »

Le député mauve affûte donc ses armes pour la rentrée de mardi et chargera sur trois dossiers : le projet de natation dans les écoles primaires, l’accord signé entre la MFA et le Montpellier l’Hérault Sports Club pour lancer une académie de football à Maurice et les Jeux des îles. À hier matin, Franco Quirin nous a confié être dans un « état d’esprit solide et confiant au MMM. Car nous avons en face de nous un gouvernement diminué, acculé par les scandales à répétition et arrogant dans ses propos. La population continue à se rendre compte de plus en plus que le fait d’avoir fait confiance à l’équipe MSM/PMSD/ML a été une erreur. La situation est bien pire que sous Ramgoolam, et le monde sportif mauricien n’y échappe pas ».

Sawmynaden a « failli à sa tâche »

Pour Franco Quirin, « le seul fait que le nouveau Premier ministre a choisi de remplacer Yogida Sawmynaden par Stephan Toussaint en dit long sur l’état de la situation du mouvement sportif mauricien ». Et de poursuivre : « Le précédent ministre des Sports a failli à sa tâche et on ne tardera pas à savoir ce que vaut vraiment le nouveau titulaire au poste. Mais je note déjà qu’il essaie de colmater les brèches, voire les trous laissés par son prédécesseur. La vérité cependant est que les choses n’ont pas beaucoup évolué, ni changé drastiquement. Les sportifs continuent à être victimes d’une absence d’une politique sportive », explique Franco Quirin.

C’est la raison, selon notre interlocuteur, qu’il prévoit une question sur les Jeux des îles. « À deux ans de ces jeux, les fédérations ne savent toujours pas si leur discipline est au programme des jeux. Qui plus est, nous avons l’impression que le choix des disciplines a été fait en fonction des petits copains ou des raisons qui sont pour le moins inexpliquées. De ce fait, il n’y a rien sur la préparation des athlètes alors que nous sommes tout juste à deux ans des jeux. On ne constate que des promesses comme à l’accoutumée depuis ces deux ans », soutient Franco Quirin.

Ce dernier trouve d’un autre côté qu’il existe « un vrai problème » dans l’application de la nouvelle loi sur le sport, votée en décembre dernier. « Sa mise en œuvre fait beaucoup de tort à des disciplines, où se retrouvent certainement écartées les personnes qui se consacrent vraiment à la promotion du sport. La promesse que cette loi devrait permettre au sport mauricien d’évoluer en toute sérénité n’est en fait qu’une fausseté. Nous constatons, au contraire, une prolifération des complaintes et des contestations », souligne le député de la circonscription N° 20. Ce dernier trouve aussi que les moyens qui sont mis à la disposition des athlètes sont « toujours limités et insuffisants ». Il précise : « on ne le dira jamais assez que ce n’est pas une loi qui fait la progression du sport, mais les moyens financiers accordés ».

Pour ce mardi, le responsable du dossier sport au sein du MMM veut connaître les détails sur le projet de natation dans les écoles primaires, tout comme les conditions attachées à l’accord signé entre la fédération mauricienne de football et le club montpelliérain, de même que la liste des disciplines qui seront en lice pour les JIOI à Maurice en 2019.

Guito Lepoigneur vient s’ajouter à la liste

Doit-on comprendre que désormais Franco Quirin ne sera pas le seul à vouloir chercher à tirer les vers du nez du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports? Guito Lepoigneur, député correctif du PMSD de la même circonscription de Franco Quirin, est venu s’ajouter à cette liste, avec deux questions à l’ordre du jour destinées à Stephan Toussaint. L’entraîneur d’Azur veut savoir d’abord du ministre si la préparation des athlètes pour les Jeux des îles a déjà commencé et, au cas contraire, de donner les raisons de ce manque d’informations. Puis, c’est le cas de l’entraîneur de handisport, Jean-Marie Bhugeeruthee, qui l’intéresse. Le député PMSD demandera au ministre de donner les raisons et la période de sa suspension.