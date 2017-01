MJS—NOUVEAU MINISTRE—STEPHAN TOUSSAINT; « Une lourde tâche pour les JIOI »

Stephan Toussaint a donc pris le relais à Yogida Sawmynaden en tant que dixième ministre de la Jeunesse et des Sports. La passation du pouvoir a été effectuée, ce matin, au siège de ce ministère au 8e étage de la Citadelle Mall à Port Louis, avec les deux ministres en tenue décontractée. Si Yogida Sawmynaden, qui avait occupé ce poste depuis décembre 2014, a fait état de ses réalisations, son successeur a déjà braqué son objectif sur l’énorme défi à être relevé, à savoir l’organisation des 10es Jeux des îles à Maurice dans deux ans.

Pour Stephan Toussaint, il s’agira de gagner ce pari. « Ce sera une lourde tâche pour les JIOI, mais il faut que l’île Maurice sorte gagnante ». D’ailleurs, il a reçu le dossier de l’organisation des mains de Yogida Sawmynaden, du fait qu’il est devenu le nouveau président du comité d’organisation des Jeux des îles (COJI). Pour le deuxième député de Curepipe-Midlands, il s’agira de continuer le travail déjà effectué par son prédécesseur. « Les bases ont été jetées par Yogida Sawmynaden. Il faut que Maurice devienne une nation de sportifs et que les jeunes se sentent bien dans leur peau ».

Le nouveau ministre, ancien collégien au St. Joseph et ancien instituteur au Collège Notre Dame, a certainement le sport dans le sang. « Je pratique le jogging tous les jours. Un minimum de 3 km et un maximum de 7 km dépendant de mon emploi du temps », avance-t-il. Fervent supporter de Liverpool, Stephan Toussaint, père de trois enfants et résident de la Cité Malherbes à Curepipe, a pratiqué le cross-country et les courses de fond pendant sa scolarité. Par la suite, il avait intégré une équipe de hockey sur gazon. Il effectuera sa première fonction cet après-midi avec l’inauguration d’un Centre de Jeunesse à Triolet.

Quant à Yogida Sawmynaden, il s’est dit heureux d’avoir pu bénéficier d’un travail d’équipe pendant ses deux années au MJS. « C’était comme une famille, et nous avons travaillé en étroite collaboration ». Selon lui, ses réalisations demeurent la présentation du nouveau Sports Act, l’accent sur le sport de masse avec les Jeux inter-quartiers, le travail effectué auprès du Rehabiliation Youth Centre et la Caravane de l’Espoir. Le nouveau ministre des Technologies, de la Communication et de l’innovation a également évoqué la construction du nouveau complexe sportif à Côte d’Or, les contacts établis à Montpellier et à Bangalore pour les académies de football et de badminton, de même qu’avec l’Ambassade de la Russie pour l’académie de volley-ball.

Joseph Mounawah remercié

Joseph Mounawah a été remercié en tant que sports coach au Ministère de la Jeunesse et des Sports. « Cette décision a été prise en raison de ses manquements et son indiscipline », a indiqué Yogida Sawmynaden. De plus, la fédération de judo, en proie à un conflit interne, a été dissoute. Pour rappel, Joseph Mounawah, considéré comme une figure emblématique de cette discipline et ancien entraîneur national, avait été interdit d’accès au Dojo de Grande Rivière l’année dernière.