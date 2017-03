MJS — À PARTIR DE CE LUNDI : Exit V.K Daby, enter Mubarak Boodhun

Un changement de taille interviendra ce lundi dans la gestion des affaires du ministère de la Jeunesse et des Sports. En effet, le chef hiérarchique ne sera plus Viren Kumar Daby, mais Mubarak Boodhun. Avec la série de changements et de mutations opérés au sein des différents ministères en fin de la semaine écoulée, le secrétaire permanent au ministère de la Femme a été appelé à prendre la direction du Citadell Mall.

C'est sans doute une bonne nouvelle pour le sport mauricien, puisque Mubarak Boodhun ne vient pas en terre inconnue. Certes il y a eu des changements de tête depuis son départ du MJS après les Jeux des îles de 2003 comme DPS, mais dans le fond, les choses restent les mêmes. Durant son passage dans ce ministère, Mubarak Boodhun a laissé bien de bons souvenirs, lui qui est reconnu notamment pour sa droiture dans les affaires. Il avait en outre su faire preuve d'efficacité dans la gestion des dossiers compliqués entre le COJI et le ministre d'alors, Ravi Yerrigadoo. D'un autre côté, celui qui va s'installer aux Affaires étrangères à partir de lundi laisse derrière lui un ministère divisé, sanctionné et inefficace sur de nombreux pans.