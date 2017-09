MJS — PENSIONS AUX ATHLÈTES RETRAITÉS : Ces cas qui interpellent 

Le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) a récemment dressé une liste d'athlètes éligibles à recevoir une pension de l'Etat, comme annoncé par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans son dernier discours budget. Cent dix-neuf bénéficiaires y sont inscrits, parmi lesquels on retrouve en première position l'ancien boxeur Bruno Julie, le seul médaillé olympique (bronze) mauricien à ce jour, qui a notamment brillé aux Jeux de Pékin (Chine) en 2008. Il n'empêche que la présence de deux anciens sportifs sur cette liste interpelle, nommément l'ancien spécialiste du saut en longueur, Arnaud Casquette, et le kick-boxeur Angelo Thomas. Les deux ont eu des démêlés avec la justice, alors que les règlements sont clairs à ce sujet.

Le 1er septembre, le TFES a publié un communiqué pour inviter les anciens athlètes ayant brillé au plus haut niveau à se faire inscrire dans le cadre du « State Recognition allowance scheme for retired athletes ». De ce même communiqué, il est stipulé à la section 3 que : « Retired eligible athletes who are convicted of criminal offence or who in one way or another having brought disrepute to the sports sector and the Motherland will be disqualified from benefitting from the scheme ».

Or, Angelo Thomas, qui était licencié de la fédération mauricienne de kick-boxing jusqu'en 2012 avant de raccrocher les gants, avait été arrêté en décembre 2015 dans une affaire de drogue. Dans le cas d'Arnaud Casquette, l'ancien spécialiste de la longueur a connu des problèmes avec la drogue avant d'être arrêté cette année pour une histoire de vol. Contrairement à Angelo Thomas, Arnaud Casquette a été victime de dépendance avant d'avoir ensuite des démêlés avec la justice pour un cas de vol. Comme indiqué dans notre livraison du 3 septembre, on se demande s'il ne serait pas plus approprié si le médaillé d'argent des Jeux de la Francophonie en 2001 à Ottawa, au Canada, pouvait bénéficier d'un accompagnement psychologique suivi d'un encadrement spécialisé de l'Etat pour compenser sa situation.

Dans une autre mesure, une réflexion serait la bienvenue sur la section 3 de ce communiqué, et ce, dans un souci d'humanité. À l'instar du certificat de moralité, cette section condamne sévèrement — et économiquement — les écarts face à la loi, sans pour autant permettre de questionner les tenants et aboutissants ayant conduit à ces incartades. Et face à une sanction aussi rigide, les chances de réhabilitation s'amenuisent.

Les athlètes ayant brillé pour Maurice

Championnats d'Afrique/JO/Jeux Paralympiques

Bruno Julie (Boxe bronze Jeux olympiques 2008), David Li Yuen Fong (Karate or Mondiaux 2001), Fanfan Nagamah (kick-boxing bronze Mondiaux 2013), Burtland Simiss (kick-boxing argent Mondiaux 2013), Lindley Perrine (kick-boxing argent Mondiaux 2014), Bruno Lacariatre (kick-boxing bronze Mondiaux 1999), Mario Bienvenue (boxe française or Mondiaux 2002), Lindsay Pauvaday (boxe française bronze Mondiaux 2002), Jimmy Zamera (boxe française bronze Mondiaux 2002), Railey Rose (boxe française argent Mondiaux 2005), Adriano Speville Hortense (boxe française bronze Mondiaux 2015) et Lorenza Berry (boxe française argent Mondiaux 2015)



Jeux De La Francophonie, Jeux et Championnats du Commonwealth

Judex Lefou (athlétisme 110m haies bronze Jeux Francophonie 1989),

Kersley Gardenne (athlétisme perche bronze Jeux du Commonwealth 1998),

Stephan Buckland (athlétisme 200m argent Jeux du Commonwealth 2006), Eric Milazar (athlétisme 400m or Jeux Francophonie 2001), Fernando Augustin (athlétisme 4x100m or Jeux Francophonie 2001), Jonathan Chimier (athlétisme longueur or Jeux Francophonie 2001), Khemraz Naiko (athlétisme hauteur argent Jeux Francophonie 1997), Ommanandsing Kowlessur (athlétisme 4x400m argent Jeux Francophonie 2005), Jean Francois Degrace (athlétisme 4x400m argent Jeux Francophonie 2005), Henrico Louis (athlétisme 4x100m bronze Jeux Francophonie 2005), Arnaud Casquette (athlétisme longueur argent Jeux Francophonie 2001), Gilbert Hashan (athlétisme 400m haies bronze Jeux Francophonie 1997), Désire Pierre Louis (athlétisme 400m bronze Jeux Francophonie 1994), Eddy André (judo -71 kg bronze Jeux Francophonie 1994), Dolly Moothoo (judo -48 kg argent Jeux Francophonie 1997), Marie Michèle St Louis (judo -72 kg bronze Jeux Francophonie 1997), Laval Collet (judo -60 kg bronze Jeux Francophonie 1997), Jean-Claude Raphaël (judo -86 kg bronze Jeux Francophonie 1997), Antonio Félicité (judo -95 kg bronze Jeux Francophonie 1997), Richard Sunee (boxe -51 Kg or Jeux du Commonwealth 1998), Michaël Macaque (boxe +91 Kg argent Jeux du Commonwealth 1998), Frontin Giovani (boxe -60 Kg bronze Jeux du Commonwealth 1998), Olliver Lavigillante (boxe -51 Kg argent championnats du Commonwealth 2010), Nivesh Gyadin (boxe -69 Kg bronze championnats du Commonwealth 2010), Rodney Prosper (boxe -81 Kg bronze championnats du Commonwealth 2010), Josian Lebon (boxe -57 kg argent Jeux du Commonwealth 1997), Riaz Durgahed (boxe -54 kg argent Jeux du Commonwealth 1997) et Boosanduth Rajcoomar (boxe -48 kg bronze Jeux du Commonwealth 2001)



Jeux et Championnats d'Afrique

Caroline Fournier (athlétisme marteau or Jeux d'Afrique 1999), Marie Lourdes Allysamba (athlétisme heptathlon argent championnats d'Afrique 1988), Josiane Boullé (athlétisme 3000m argent championnats d'Afrique 1988), Sheila Seebaluck (athlétisme 800m bronze championnats d'Afrique 1988), Gino Antoine (athlétisme décathlon argent championnats d'Afrique 1992), Patrick Legrand (athlétisme décathlon bronze Jeux d'Afrique 1999), Rudy Tirvengadum (athlétisme 4x400m bronze championnats d'Afrique 1996), Stephanie Domaingue (athlétisme heptathlon argent championnats d'Afrique 2002), David Victoire (athlétisme 4x400m bronze championnats d'Afrique 2002), Selwyn Lieutier (athlétisme décathlon argent championnats d'Afrique 2004), Menakshee Totah (athlétisme marteau bronze championnats d'Afrique 2006), Brian Mardaymootoo (athlétisme perche bronze championnats d'Afrique 1993), David Mortimerdo (athlétisme 4x100m argent championnats d'Afrique 2002), Pascal Ladaube, Hugo Caëtane et Yolain Calypso (cyclisme contre-la-montre par équipe argent Jeux d'Afrique 2011), Ganeshan Desscann, Patrick Sahajasein, Didier Hao Thyn Voon et Ravi Bhurton (tennis de table compétition par équipe argent championnats d'Afrique 1997), Ian Tse Tan Yan (tennis de table compétition par équipe bronze championnats d'Afrique 1995), Sharone Knubley-Bhurton et Wendy Kwok Choon (tennis de table compétition par équipe bronze championnats d'Afrique 2009), Eddy Clarisse (badminton or en simple championnats d'Afrique 1992), Stephan Beeharry (badminton compétition par équipe argent championnats d'Afrique 2006), Yoni Louison (badminton compétition par équipe argent championnats d'Afrique 2010), Priscilla Vinaygam Pillay (badminton compétition par équipe bronze Jeux d'Afrique 2011), Shama Aboobakar (badminton compétition par équipe or championnats d'Afrique 2016), Denis Constantin (badminton compétition par équipe or championnats d'Afrique 2000), Vishal Sawara, Yogesh Mahadnac, Abhinesh Dussain et Aldir Aboobakar (badminton compétition par équipe bronze championnats d'Afrique 2000), Amrita Sawaram (badminton or en simple championnats d'Afrique 2000), Anusha Dajee (badminton compétition par équipe argent championnats d'Afrique 2000), Karen Foo Kune (badminton compétition par équipe argent championnats d'Afrique 2011), Gilles Allet (badminton argent en simple championnats d'Afrique 1992), Martine De Souza (badminton bronze en simple championnats d'Afrique 1992), Fabienne St Louis (triathlon bronze Jeux d'Afrique 2011), Marie Michel Durhonne (judo or championnats d'Afrique 1992), Mimose Jerry (judo argent championnats d'Afrique 1992), Glorieuse Guillaume (judo argent championnats d'Afrique 1992), Marina Ravanne (judo bronze championnats d'Afrique 1992), Priscilla Chery Lebon (judo or championnats d'Afrique 1994), Jean Paul Azie (judo bronze championnats d'Afrique 1998), Corinne Leclair (natation or Jeux d'Afrique 1991), Bernard Desmarais (natation bronze Jeux d'Afrique 1991), Veronique D'Unienville (tir à l'arc argent championnats d'Afrique 2008), Gino Sooprayen (haltérophilie or championnats d'Afrique 1995), Navin Ramsaran (lutte bronze Jeux d'Afrique 1987), Joseph Landinaff (lutte bronze championnats d'Afrique), Steeve Naraina (boxe -60 kg or championnats d'Afrique 1994), Michael Médor -57 kg et Marco Bangard -91 Kg (boxe or championnats d'Afrique 2001), Ludovic David (boxe -91 Kg bronze championnats d'Afrique 2009), Ludovic Bactorat (boxe -52 Kg or championnats d'Afrique 2011), sélection nationale de volley-ball argent championnats d'Afrique 1989 (Aurore Lacloche, Dan Mootien, Christine Mooneesamy, Danielle Sinassamy, Ariane Felix, Liseby Chellumben, Geneviève Roussety, Sonia Thelemaque, Stéphanie Raymond, Deborah Lily, Christiane Jonas, Nathalie Ramen et Ariane Nicolin, sélection nationale de volley-ball bronze Jeux d'Afrique 1987 (Catherine Labat, Pascale Berthelot), Natacha Rigobert et Elodie Liu Yuk Lo (beach-volley or Jeux d'Afrique 2011), Angelo Thomas (kick-boxing argent championnats d'Afrique 2012), Didier Dalon (kick-boxing bronze championnats d'Afrique 2012), Albert Dabeesing (kick-boxing bronze championnats d'Afrique 2007) et Denis Douce (ju jitsu traditionnel argent championnats d'Afrique 2013).