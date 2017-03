MJS – RENCONTRE TOUSSAINT- DE LIMA EDOUARD: Plusieurs sujets d'actualités évoqués

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a reçu lundi dernier à son bureau, à Port-Louis, la visite de la Commissaire de la Jeunesse et des Sports de Rodrigues, Rose De Lima Edouard. Une visite de courtoisie au cours de laquelle il a été question de maintenir la bonne relation de travail existante entre les deux autorités concernées. Plusieurs dossiers ont été abordés, notamment la piste d'échauffement du stade Camp du Roi qui est en phase d'être terminée. Rose De Lima Edouard a profité de son passage à Maurice pour parler de l'implication des judokas rodriguais à l'African Judo Championship, compétition prévue du 14 au 16 avril à Madagascar. Elle a aussi émis le souhait que le Directeur technique national de football, Sébastien Sirot, se déplace régulièrement dans l'île afin de suivre l'évolution du sport roi.

La création d'un centre médico-sportif, afin d'assurer la progression des athlètes dans les meilleures conditions, a aussi été évoquée. Rose De Lima Edouard a en outre exprimé le souhait que les athlètes rodriguais soient couverts par une police d'assurance. L'implication du Trust Fund for Excellence in Sports et la formation des cadres, à travers le brevet d'État pour cadres sportifs, a aussi été abordée. Le ministre Toussaint a, lui, promis d'effectuer prochainement une visite dans l'île.