MJS— SPORTS ACT 2016: Les fédérations appelées à respecter 19 points de loi

Être conforme ou pas ? C'est, en effet, la sempiternelle question posée à chaque fois que la Sports Act est amendée ou renouvelée. De même que quand des difficultés se présentent au sein des fédérations. Il faut donc espérer que l'exercice qui est actuellement en cours au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports apporte les solutions et les réponses escomptées. Selon les informations de Week-End, le MJS a mis en place un exercice en vue de conformer à la loi quelque 49 fédérations reconnues par ce ministère. De plus, dans le cadre de cet exercice, une circulaire vient d'être rédigée. Celle-ci sera envoyée à toutes les fédérations pour qu'en retour elles retransmettent les informations demandées afin de vérifier si elles sont en conformité avec quelque 19 points de la Sports Act.