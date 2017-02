Invité par Le Mauricien à commenter la polémique entourant la vente des biscuits de la directrice de Rum and Sugar Ltd, Sheila Hanoomanjee, à la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), le leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo, a affirmé que c’est « une transaction strictement commerciale qui a été montée en épingle par les Duval ». C’était hier, à l’issue d’un congrès régional de la circonscription N°20 (Beau-Bassin/Petite-Rivière) du ML.

« Sa zafer biskwui-la, se enn zafer ki bann Duval pe leve. Duval pe lev enn zafer ki strikteman commercial. Li bien simp. Si biskwui-la pa bon, si biskwui-la tro ser, dimounn pa pou aste. Dimounn pa kouyon. Li pa pou aster enn biskwui ki pa bon et ki tro ser. Se lalwa de lofr et la demand. Se tout ! » C'est ainsi qu’Ivan Collendavelloo, le leader du Mouvement Liberater (ML), a commenté l'affaire entourant la vente des biscuits de la directrice de Rum and Sugar Ltd, Sheila Hanoomanjee, à la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), à la suite d'une question du Mauricien, qui sollicitait un commentaire.

« Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité de pouvoir faire vendre ses produits à la MDFP ! » a ensuite fait observer un journaliste au leader du ML, Premier ministre adjoint et ministre des Services publics. « Tou dimounn ena pou prodwuir so prodwui à la MDFP. C'est cela le problème. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu cette belle idée de prendre des biscuits et de bien les présenter dans un coffret pour que les touristes puissent les emporter comme souvenirs. J'estime que tous ceux ayant de bonnes idées peuvent le faire. Je crois que la MDFP a environ 200 fournisseurs et que ces 200 fournisseurs doivent certainement avoir la même égalité de chance. Mo pa finn tann personn dir ki li osi li ena enn zoli kofre et ki pa finn donn li mem sans ki sa madam-la ! » a répondu le leader du ML.

Ivan Collendavelloo a également été invité par la presse à commenter la déclaration de Paul Bérenger samedi. Ce dernier avait réclamé sa démission suite à une déclaration du VPM quant à une augmentation du prix de l'électricité dans le sillage de la récente hausse des prix de l'essence et du diesel. « Bérenger pe rakont nimport kwa ! Li vrai ki enn repons a enn kestion, mo finn reponn manier mo finn reponn. Me li osi vrai ki tou ogmantasion pri petrolie li oblize ena enn limpak lor tarif elektrisite. Me sa pa vedir ki du zour o landemin nou pe ogmante pri elektrisite », a-t-il répondu.

Le leader du ML s'est ensuite congratulé en ce qui concerne la gestion du CEB depuis qu'il en est le ministre responsable. « CEB, depi ki mo finn pran, se lentrepriz le mieux gere de Moris, y compri du sekter prive ! Na pena enn lentrepriz ki zere koumsa ! » Le CEB a bénéficié de « la manne pétrolière », selon le leader du ML. « Mais comme un organisme du gouvernement, il n'a pas “bangolé” (Ndlr : gaspiller) cet argent. Nous avons investi dans des machines, dans le développement. Nous avons tout fait pour que la population puisse bénéficier, elle aussi, de cette banne pétrolière. Li normal ki Bérenger na pa kontant ! » a-t-il ajouté.

Auparavant, lors de son intervention au congrès, le leader du ML avait commenté la décision du chef de file du Parti travailliste, Shakeel Mohamed, de présenter à la prochaine rentrée parlementaire une motion de censure contre la Speaker, Maya Hanoomanjee. « Shakeel pe fer so linteressan ! » a-t-il dit. De Roshi Bhadain, il dira que « c'est un bouffon qui a insulté la jeunesse en volant le logo d'une firme de boisson gazeuse pour en faire celui de son nouveau parti ». Il a aussi pris pour cible Xavier-Luc Duval, qu'il a accusé « de ne pas savoir comment faire le travail de leader de l'opposition », avant de poursuivre : « Loposision e en debandade. Enn kot ena XLD, ki pa kone kouma fer travay-la ek ki oule partaz so PNQ ek Roshi Bhadain. Ena Shakeel, ki pe fer so linteressan. E de lot kote, ena enn gouvernma stab ki ena a ker lintere pei. »

Ivan Collendavelloo a par ailleurs insisté pour mettre en évidence la différence entre Alan Ganoo, le président du Mouvement Patriotique, et lui, tous deux d'anciens MMM. « Alan Ganoo ti lartisan lalians Ptr-MMM. Li finn kit MMM kan sa parti-la ti pli feb, apre defet eleksyon 2014. Mwa, mo finn kit MMM kan li ti pli for, kan ti pe koz 60/0 avan eleksyon 2014. Nou finn kite parski nou kone ki vre valer MMM ! » a-t-il expliqué.