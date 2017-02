MMM : Pour une baisse des prix de l’électricité

Le leader du MMM, Paul Bérenger, a consacré la majeure partie de sa conférence de presse samedi, à l’hôtel Labourdonnais, aux services publics en accusant le gouvernement d’utiliser les profits réalisés par le CEB pour rembourser par avance les dettes publiques. Par la même occasion, il a réclamé des précisions concernant la décision gouvernementale prise le 3 février dernier de privatiser la CWA.

Le leader du MMM a d’emblée qualifié de « choquante » la déclaration du ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, selon laquelle, « après l’augmentation des prix du carburant, une hausse des prix de l’électricité est inévitable ». Il a aussi observé que les autorités, dont la STC, se sont engagées dans une entreprise de “damage control”. Sur la base d’un document soumis au parlement dans le cadre d’une PNQ qu’il avait posée en septembre 2015, Paul Bérenger est arrivé à la conclusion que le CEB a réalisé un profit de l’ordre de Rs 2,5 milliards en 2015 en raison de la baisse sensible des prix des produits pétroliers sur le marché international. Selon lui, en 2016, les profits du CEB sont estimés à plus de Rs 3 milliards. Or la vérité, a-t-il expliqué, est que « le gouvernement utilise les profits réalisés par cette organisation gouvernementale pour rembourser ses dettes et maintenir ces dernières à un taux considéré comme acceptable par les instances internationales, c’est-à-dire 60 % du PIB ». Il a de même ajouté que, selon les chiffres officiels figurant dans le Budget, « le CEB a remboursé un montant de Rs 600 M en 2015/2016 et Rs 1,8 milliard en 2016/2017 », tout en estimant qu’il « n’est pas impossible que ce montant soit dépassé ». Il considère que le CEB n’est pas obligé de rembourser ses dettes plus vite que prévu d’autant que, selon les normes internationales, les dépenses effectuées pour l’achat de grosses machines peuvent être remboursées sur une période d’au moins 20 ans. Pour lui, le remboursement avant l’heure des dettes du CEB « se fait sur le dos des consommateurs ». Et d’ajouter qu’en vérité le prix de l’électricité « devrait baisser ». Quant à la gestion de la dette nationale, Paul Bérenger, considère que cela relève d’une bonne gestion des finances publiques.

Concernant la situation dans le secteur de l’eau, le leader du MMM a cité une décision du cabinet, prise le 3 février dernier, et annonçant que le gouvernement a décidé de procéder à la nomination d’un opérateur privé pour aider à l’opération et au maintien du système de distribution de l’eau par la CWA. Pour lui, cette annonce indique que « le gouvernement a décidé de privatiser la CWA », considérant cette décision comme « extrêmement grave » car, dit-il, « elle touche à deux choses, soit le prix de l’eau et les employés de la CWA ». Pour lui, il n’y a pas de doute qu’un opérateur privé cherchera à obtenir un bon retour sur ses investissements et demandera une grosse augmentation du prix de l’eau. Il a, par conséquent, demandé au gouvernement de révéler quel opérateur sera choisi et si des négociations sont en cours avec un opérateur basé à La Réunion. De plus, il demande des garanties concernant les employés actuels de la CWA d’autant plus que la décision du cabinet annonce le recrutement des employés « to provide a better service ».

Paul Bérenger a annoncé que les motions d’annulation concernant la hausse des prix des produits pétroliers déposées par le MMM et le MP au parlement ainsi que la motion de blâme du chef de file du PTr au parlement, Shakeel Mohamed, seront étudiées au bureau politique de son parti cet après-midi. « Il serait possible que le président du MP soit approché afin qu’une motion d’annulation conjointe soit présentée ». À ce propos, il a expliqué que les motions qui ont été déposées au secrétariat ne comprennent qu’une déclaration d’intention de leurs auteurs car il faut attendre que l’annonce officielle de l’augmentation publiée dans la gazette du gouvernement soit déposée sur la table de l’assemblée avant que les motions d’annulation puissent être déposées officiellement et être débattues dans un délai de 30 jours. Concernant la motion de Shakeel Mohamed, Paul Bérenger déplore que le député « n’ait pas consulté au préalable » de leader de l’opposition, Xavier Duval. Le MMM, indique-t-il, décidera de la ligne à suivre cet après-midi.