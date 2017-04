MMM : Bérenger invite Jugnauth à suivrel’exemple de Theresa May

Le leader du MMM, Paul Bérenger, s’est associé aux autres partis de l’opposition pour demander au Premier ministre, Pravind Jugnauth, de suivre l’exemple de la Première ministre britannique, Theresa May, en organisant des élections générales.

« Si Jugnauth a le courage, il devrait pouvoir accorder les élections », a déclaré Paul Bérenger lors d’une conférence de presse samedi. Le leader du MMM a, dans le même souffle, soutenu que quelle que soit la date des élections, son parti s’y présentera « seul comme en 2010 » afin de « changer le pays en profondeur ». Ce sera d’ailleurs le thème principal du meeting des mauves, le 1er mai à Rose-Hill, pour lequel il a donné rendez-vous « aux jeunes et à tous ceux qui veulent changer le pays ».

Paul Bérenger a, par la même occasion, déploré que la démocratie parlementaire soit « bafouée » dû à « la participation active de la Speaker ». Lors de la dernière séance parlementaire, a-t-il relevé, le Premier ministre a répondu à seulement trois interpellations lors de la Prime Minister’s Question Time (PMQT) sans que la Speaker ne le rappelle à l’ordre.

Le leader du MMM a également dénoncé les abus ministériels et les nominations scandaleuses. Il a cité le montant des salaires du conseiller spécial du Premier ministre, Gérard Sanspeur, qui reçoit autour de Rs 500 000 par mois. Ce dernier a en sus effectué une quinzaine de missions à l’étranger en deux ans, avec tout ce que cela comprend en matière de per diem. Paul Bérenger a annoncé que les parlementaires du MMM comptent « revenir sur cet abus au parlement ». À ce propos, le leader du MMM s’est élevé contre les commentaires qualifiés de choquants et d’arrogants qui ont été faits pas Gérard Sanspeur. Il a observé que le cas du conseiller spécial n’est pas unique.

Refus du GM de révéler les salaires

« Le drame est que le gouvernement refuse de révéler les chiffres concernant les salaires des dirigeants des compagnies publiques, dont Mauritius Telecom. Nous sommes en droit de connaître les abus commis au sein de cette compagnie où le gouvernement détient la majorité des actions », a plaidé le leader du MMM. Selon lui, les salaires et allocations du CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, « avoisineraient un million de roupies par mois ».

Paul Bérenger a déploré la façon dont les autorités traitent le dossier de la ressortissante malgache recherchée à Madagascar. « Personne ne sait où elle se trouve à Maurice. En plus de cela elle serait accompagnée d’un gardien de prison malgache », a-t-il déclaré. Paul Bérenger a observé que cette affaire défraie les chroniques de la presse à Madagascar, alors qu’à Maurice « on ne dispose d’aucune information à ce sujet ».

D’autre part, le leader du MMM a annoncé qu’il compte revenir sur le dossier Alvaro Sobrinho plus tard. Pour l’heure, une interpellation de Veda Baloomoody figure à l’agenda des travaux sur ce dossier.

Paul Bérenger a également commenté les incidents impliquant Ajay Gunness et la police. Il qualifie les accusations portées par la police contre son colistier de « coup monté », constatant « qu’entre le prétendu incident et l’entrée faite par la police, il y a eu trois heures ». Paul Bérenger a, dans le sillage de cette affaire, fustigé l’utilisation des “provisional charges” par la police, en rappelant que cette pratique est condamnée à l’unanimité dans le pays.

Le leader du MMM a finalement dénoncé la décision de réclamer un montant de Rs 1 000 par banderole installée à l’occasion du meeting du 1er mai aux partis politiques. Pour lui, cela illustre bien la politique de « dominer » pratiquée par le gouvernement. « Tout cela sera dénoncé lors du meeting du 1er mai », a-t-il conclu.