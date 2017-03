MMM : Bérenger invite les militants à travailler avec plus de courage

La branche MMM de Plaisance a organisé hier une fête pour célébrer le 72e anniversaire de leur leader Paul Bérenger. Ce dernier se réjouit, affirmant ne pas ressentir le poids de l'âge et fait encore preuve de courage et de volonté pour poursuivre son travail. Il a invité les militants mauves à travailler avec plus de courage. « Cette célébration constitue un encouragement pour poursuivre notre travail. Il y a beaucoup d'activités importantes devant nous, dont le rassemblement du 1er mai prévu à la place Édouard VII », a dit Paul Bérenger.

Les militants de Plaisance avaient profité de la tournée hebdomadaire de leur leader dans la circonscription à l'issue de la réunion du bureau politique du parti pour lui faire une surprise. Il a été accueilli au son de sega par les habitants de la région avant de couper le gâteau traditionnel.